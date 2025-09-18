Los CDR piden aumentar la vigilancia ante protestas contra el socialismo

En medio de una crisis energética que no encuentra solución y cada día se agudiza más, el régimen ha pedido a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) –organización cada día más obsoleta y en decadencia– que refuercen la vigilancia en los barrios ante las manifestaciones contra el socialismo y el gobierno.

Durante el acto provincial por el aniversario 65 de la organización, celebrado en el municipio de Guane, Pinar del Río, las autoridades llamaron a convertir cada destacamento de vigilancia en un "batallón de defensa y combatividad" para enfrentar el malestar popular y proteger el proyecto socialista.

Según reportó el medio oficialista Tele Pinar, el evento estuvo presidido por el espía Gerardo Hernández Nordelo, Coordinador Nacional de los CDR y miembro del Comité Central y del Consejo de Estado.

Uno de los dirigentes señaló que “el escenario de hoy es complejo” y que es momento de actuar diferente, movilizando al pueblo a apoyar las medidas implementadas ante la crisis, al tiempo que se buscan “alternativas con inteligencia y creatividad” para sostener la obra revolucionaria.

Esas declaraciones contrastan con el nivel de impopularidad que actualmente tienen los CDR en Cuba, en el pasado la organización de mayor masividad en el país, y que actualmente en la mayoría de los barrios ni se hacen la famosa guardia cederista ni se cotiza la membresía.

El llamado de las autoridades refleja una estrategia del régimen para sostener el control social a través de los CDR, una organización cuyo papel principal sigue siendo la vigilancia y la delación comunitaria, a pesar de su obsolescencia.

La tensión social en Cuba ha ido en aumento a raíz de la agudización de la crisis energética, que ha generado protestas espontáneas y manifestaciones en distintas zonas del país.

En barrios de La Habana Vieja, los residentes denunciaron en redes sociales las condiciones extremas de vida, con cortes prolongados de electricidad, falta de gas y agua, y escasez de alimentos.

Las expresiones de descontento se multiplicaron bajo el grito de “Pa la calle todo el mundo”, evidenciando el hartazgo de una población que sobrevive entre la oscuridad, el calor sofocante y la incertidumbre cotidiana.

La situación no se limita a la capital. En Gibara, Holguín, un apagón de más de 24 horas provocó protestas con gritos de “Libertad”, mientras que en Bayamo, al menos 16 manifestantes enfrentan cargos por salir a la calle exigiendo el restablecimiento del servicio eléctrico.

Las autoridades respondieron con detenciones y operativos, lo que refleja una creciente estrategia represiva frente al malestar ciudadano derivado de la ineficiencia estatal para garantizar servicios básicos.

Ante este panorama, el régimen ha reactivado a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) como mecanismo de control. Recientemente, el Coordinador Nacional de los CDR, Gerardo Hernández Nordelo, planteó que el reto del país es demostrar “que podemos resistir”, reafirmando el uso de esta organización para reforzar la vigilancia barrial frente a las expresiones de descontento.

Estas declaraciones llegan en un momento en que los propios CDR admiten una pérdida creciente de cuadros y militancia, señal clara del deterioro de su legitimidad entre la población.

