El exespía cubano y coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), Gerardo Hernández Nordelo, atacó en sus redes sociales a quienes critican al régimen cubano.
En un mensaje publicado en X, compartió un video de personas viviendo bajo un puente en Estados Unidos y señaló: “Esto no es en el ‘tercer mundo’, sino en Oakland, California, pero los odiadores que se la pasan criticando a la bloqueada Cuba y pintan a ‘la Yuma’ como el paraíso terrenal, seguro tienen sus justificaciones...”
Hernández intenta contraponer imágenes de pobreza en Estados Unidos con la situación en Cuba, pero las comparaciones resultan insostenibles.
En la isla, millones de cubanos enfrentan una crisis estructural mucho más grave, marcada por la escasez de alimentos, la inflación descontrolada y el colapso del sistema sanitario.
Mientras en EE.UU. la pobreza convive con oportunidades reales de progreso y libertad, en Cuba la miseria es consecuencia directa de un sistema que reprime y empobrece. Decenas de familias sobreviven en viviendas en ruinas desde hace décadas, sin acceso a servicios básicos ni esperanza de mejora.
El intento de Hernández por justificar el desastre del régimen solo evidencia el cinismo y la desconexión del poder con el sufrimiento del pueblo cubano.
Preguntas frecuentes sobre Gerardo Hernández y la situación en Cuba
¿Por qué Gerardo Hernández critica a Estados Unidos en sus publicaciones?
Gerardo Hernández utiliza sus críticas a Estados Unidos como parte de la retórica propagandística del régimen cubano, intentando desviar la atención de los problemas internos de Cuba al enfocar sus ataques en el embargo estadounidense y situaciones de pobreza o represión en Estados Unidos. Esta táctica busca justificar el fracaso del sistema cubano y culpar a factores externos de la crisis en la isla.
¿Cuál es la situación actual en Cuba en comparación con las imágenes de pobreza en EE.UU.?
Aunque hay pobreza en EE.UU., en Cuba, millones de personas enfrentan una crisis estructural mucho más grave, caracterizada por la escasez de alimentos, inflación descontrolada y colapso del sistema sanitario. Mientras que en EE.UU. hay oportunidades de progreso y libertad, en Cuba la miseria es una consecuencia directa del régimen que reprime y empobrece a su población.
¿Cómo reaccionan los cubanos ante las declaraciones de Gerardo Hernández?
Las declaraciones de Gerardo Hernández suelen generar indignación entre los cubanos, tanto en la isla como en el exilio. Sus comentarios son vistos como cínicos y desconectados de la realidad que vive el pueblo cubano, marcada por crisis económicas, apagones y represión. Las críticas en redes sociales reflejan la frustración de los ciudadanos ante la falta de soluciones reales a sus problemas diarios.
¿Qué papel juegan los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en Cuba hoy en día?
Los CDR, fundados en 1960 por Fidel Castro, funcionan como una estructura de vigilancia vecinal que apoya al régimen cubano. Sin embargo, hoy en día enfrentan un evidente deterioro y descrédito, con una militancia envejecida y sin motivación. Aunque intentan revitalizarse, su papel sigue siendo el de controlar y reprimir, en un contexto de creciente malestar social en la isla.
