Gerardo Hernández: "Los odiadores pintan a 'la Yuma' como el paraíso terrenal"

Vídeos relacionados:

El exespía cubano y coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), Gerardo Hernández Nordelo, atacó en sus redes sociales a quienes critican al régimen cubano.

En un mensaje publicado en X, compartió un video de personas viviendo bajo un puente en Estados Unidos y señaló: “Esto no es en el ‘tercer mundo’, sino en Oakland, California, pero los odiadores que se la pasan criticando a la bloqueada Cuba y pintan a ‘la Yuma’ como el paraíso terrenal, seguro tienen sus justificaciones...”

Hernández intenta contraponer imágenes de pobreza en Estados Unidos con la situación en Cuba, pero las comparaciones resultan insostenibles.

En la isla, millones de cubanos enfrentan una crisis estructural mucho más grave, marcada por la escasez de alimentos, la inflación descontrolada y el colapso del sistema sanitario.

Mientras en EE.UU. la pobreza convive con oportunidades reales de progreso y libertad, en Cuba la miseria es consecuencia directa de un sistema que reprime y empobrece. Decenas de familias sobreviven en viviendas en ruinas desde hace décadas, sin acceso a servicios básicos ni esperanza de mejora.

El intento de Hernández por justificar el desastre del régimen solo evidencia el cinismo y la desconexión del poder con el sufrimiento del pueblo cubano.