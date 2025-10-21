Cubanos le responden a Gerardo Hernández: “La Yuma no será el paraíso, pero Cuba es el infierno”

Vídeos relacionados:

El exespía Gerardo Hernández, coordinador de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), volvió a provocar la indignación de los cubanos al comparar la pobreza en Estados Unidos con la miseria que vive la población en la isla.

Su frase —“Los odiadores pintan a la Yuma como el paraíso terrenal”— encendió una avalancha de respuestas que muestran una realidad muy distinta a la versión oficialista.

Mientras el régimen insiste en señalar los problemas sociales del país norteamericano, cientos de cubanos recordaron en los comentarios de CiberCuba que en EE.UU. hay pobreza, sí, pero también existen oportunidades, libertad y servicios básicos que en Cuba son privilegios.

“La Yuma no es el paraíso, pero Cuba sí es el infierno”

“Nada en la vida es perfecto, pero si uno quiere trabajar y salir adelante, Estados Unidos es lo más cerca al paraíso”, escribió Luis Sánchez, mientras Clara María Valdés Fernández le respondió con ironía: “Exacto, y Cuba gracias a ustedes es el infierno”.

José Aday contó que llegó a EE.UU. con 44 años, sin idioma ni oficio, y hoy no vive en la pobreza. “Eso te dice que existen caminos para superarse. En Cuba ni trabajando 35 años puedes tener lo básico”, apuntó Berta Díaz Ortega desde la isla.

Otros comentarios recordaron que el país que Gerardo critica mantiene a la economía cubana con las remesas, las tiendas en MLC y las telecomunicaciones dolarizadas. “Sin la Yuma ustedes no vivirían”, resumió Barbaro Cuesta León.

“En Estados Unidos se trabaja, pero se vive como persona”

El contraste entre ambos países se repite en decenas de testimonios. “Hasta el más pobre puede dormir en un refugio y comer si quiere; esa es la diferencia”, dijo Damaris Quiñones Gerpe.

“Desde que llegas te tratan como persona”, añadió Antonio Ochoa Guevara, mientras J. Martin Acosta recordó que “en la Yuma puedes protestar sin que te caigan a golpes”.

Ariel Sague resumió el sentir de muchos: “Es mejor el sueño americano que la pesadilla cubana”.

“El infierno se quedó chiquito”

Para quienes viven dentro de la isla, las palabras de Gerardo resultaron ofensivas.

“Ustedes pintan a Cuba como potencia médica, y aquí no hay ni aspirinas”, comentó Osmel Domínguez.

“Si Dante volviera a nacer escribiría El Infierno con más círculos, porque Cuba es eso mismo”, escribió Odalys Fraga García, mientras Reynolis Almenares fue directo: “Cualquier país es el paraíso comparado con Cuba”.

En otro comentario, Luis León recordó una vieja anécdota: “Cuando estuvo preso en EE.UU., Gerardo se quejó porque llevaba seis días comiendo pollo… imagínate, mejor que un cubano libre”.

“Libertad, oportunidades y dignidad”

Los mensajes se repiten con un mismo hilo conductor: libertad y dignidad. “En Cuba no hay futuro; aquí (EE.UU.) trabajas y tienes lo que te propongas”, escribió Yara Rodríguez Mederos.

“Mi paraíso en Miami está mejor que el que me pintaron 42 años”, confesó Aneisy Hernández Ortega, mientras Alvaro Hernández recordó que llegó hace dos años y por fin tiene “libertad, medicina y alimentación, tres cosas que en Cuba escasean”.

Carmencita González lo resumió así: “En Estados Unidos, con dos años de trabajo, una pareja de 60 años tiene apartamento y carro. En Cuba, ni en 35 años puedes comprarte una motorina”.

El intento de Gerardo Hernández por desviar la atención hacia la pobreza estadounidense tuvo el efecto contrario: los cubanos le recordaron que el verdadero infierno está en la isla.

En un país donde los apagones, el hambre y la falta de libertades son parte del día a día, cualquier comparación con EE.UU. suena más a provocación que a análisis.