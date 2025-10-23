Vídeos relacionados:
Después de haber asegurado que mantenían una relación cordial “por el bien de su hija”, todo indica que algo ha cambiado entre Jacob Forever y La Dura (Diliamne Jouve).
La expareja, que en septiembre confirmaron su separación tras más de 12 años juntos, ya no se siguen en Instagram, lo que ha encendido las alarmas entre sus seguidores.
La noticia sorprende, sobre todo porque hace apenas unas semanas ambos mostraban en redes sociales una cena familiar junto a su hija Saisha, acompañada del mensaje conciliador de Jacob: “Nunca estaremos en contra pase lo que pase”, una frase que dejaba claro que, aunque su historia de amor había llegado a su fin, el respeto y la unión familiar se mantenían intactos.
Sin embargo, la acción en redes, que no se sabe a ciencia cierta cuán reciente es, sugiere un distanciamiento. Ninguno ha comentado públicamente sobre el tema, pero sus seguidores no han tardado en notar que ya no aparecen entre los contactos que se siguen mutuamente en la plataforma.
El gesto ha generado todo tipo de especulaciones: ¿simple limpieza digital o un reflejo de nuevas tensiones entre ellos? Lo cierto es que, tras mostrarse como una de las parejas más sólidas del entretenimiento cubano, su ruptura sigue dando de qué hablar.
Jacob Forever continúa enfocado en su carrera musical y en nuevos proyectos, mientras que La Dura sigue activa en redes, donde comparte contenido de moda y belleza con sus más de tres millones de seguidores.
Ambos han reiterado en el pasado que su prioridad es el bienestar de su hija, pero la pregunta queda en el aire: ¿Algo habrá cambiado entre Jacob y La Dura?
Preguntas Frecuentes sobre la Separación de Jacob Forever y La Dura
¿Por qué Jacob Forever y La Dura dejaron de seguirse en Instagram?
Jacob Forever y La Dura dejaron de seguirse en Instagram tras su confirmada separación en septiembre de 2025. Aunque mantenían una relación cordial por el bienestar de su hija, el unfollow ha generado especulaciones sobre nuevas tensiones entre ellos, aunque ninguno ha comentado públicamente al respecto.
¿Cómo se anunció la separación de Jacob Forever y La Dura?
La separación fue confirmada por La Dura a través de su cuenta de Instagram en septiembre de 2025, donde expresó su gratitud y respeto hacia Jacob Forever tras más de 12 años de relación. La Dura agradeció a sus seguidores por el apoyo recibido y aseguró que seguirán siendo una familia por su hija Saisha.
¿Qué han dicho Jacob Forever y La Dura sobre su relación tras la separación?
Tras la separación, ambos han reiterado que su prioridad es el bienestar de su hija. Jacob Forever ha manifestado respeto hacia La Dura y su enfoque en la música, mientras que La Dura ha hablado de cerrar el capítulo con amor y gratitud, enfocándose en su crecimiento personal. Ambos han mostrado una relación madura y cordial, centrada en el amor por su hija.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.