Después de haber asegurado que mantenían una relación cordial “por el bien de su hija”, todo indica que algo ha cambiado entre Jacob Forever y La Dura (Diliamne Jouve).

La expareja, que en septiembre confirmaron su separación tras más de 12 años juntos, ya no se siguen en Instagram, lo que ha encendido las alarmas entre sus seguidores.

La noticia sorprende, sobre todo porque hace apenas unas semanas ambos mostraban en redes sociales una cena familiar junto a su hija Saisha, acompañada del mensaje conciliador de Jacob: “Nunca estaremos en contra pase lo que pase”, una frase que dejaba claro que, aunque su historia de amor había llegado a su fin, el respeto y la unión familiar se mantenían intactos.

Captura Instagram / La Dura

Sin embargo, la acción en redes, que no se sabe a ciencia cierta cuán reciente es, sugiere un distanciamiento. Ninguno ha comentado públicamente sobre el tema, pero sus seguidores no han tardado en notar que ya no aparecen entre los contactos que se siguen mutuamente en la plataforma.

El gesto ha generado todo tipo de especulaciones: ¿simple limpieza digital o un reflejo de nuevas tensiones entre ellos? Lo cierto es que, tras mostrarse como una de las parejas más sólidas del entretenimiento cubano, su ruptura sigue dando de qué hablar.

Captura Instagram / Jacob Forever

Jacob Forever continúa enfocado en su carrera musical y en nuevos proyectos, mientras que La Dura sigue activa en redes, donde comparte contenido de moda y belleza con sus más de tres millones de seguidores.

Ambos han reiterado en el pasado que su prioridad es el bienestar de su hija, pero la pregunta queda en el aire: ¿Algo habrá cambiado entre Jacob y La Dura?