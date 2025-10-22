Fiu Fiu estalla contra Pollito Tropical por lo que dijo de Cuba en La Casa de Alofoke: "Tú no sirves ni servirás"

El influencer cubano Rayner Tamayo, conocido en redes sociales como Fiu Fiu, estalló públicamente contra Pollito Tropical tras las declaraciones del también creador de contenido sobre la situación que vive Cuba, durante su participación en el reality show “La Casa de Alofoke”, uno de los programas más populares del entretenimiento latino en República Dominicana.
En un fuerte mensaje publicado en redes sociales, Fiu Fiu criticó a Pollito por comparar la realidad cubana con la venezolana, acusándolo de falta de empatía y desconocimiento del sufrimiento del pueblo de la isla.
“Viste que no es lo mismo aparentar que ser. Yo no aparento nada, y ahí es donde se sacan las verdaderas identidades de los seres humanos. Yo tengo los cojones bien puestos para decir dondequiera que me pare lo que pienso de Cuba”, expresó el influencer visiblemente indignado.
Fiu Fiu recordó los sucesos del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles para protestar contra el régimen de Miguel Díaz-Canel, y denunció la represión, los presos políticos y las muertes que marcaron aquella jornada.
“Tú no sabes cuánta gente apalearon, torturaron o desaparecieron aquel día. A una amiga mía la tuvieron presa once meses solo por salir a protestar. Todavía hay personas encarceladas desde entonces”, lamentó.
El influencer también reprochó que, mientras en Cuba la población enfrenta hambre, enfermedades y falta de medicamentos, figuras públicas como Pollito Tropical prefieran guardar silencio o minimizar la crisis que vive el país.
“Tú tienes una plataforma para alzar la voz por un pueblo que sufre, y prefieres callarte. Cuba lleva 70 años secuestrada, llena de dolor, sin libertad para elegir a sus gobernantes”, agregó Fiu Fiu.
El creador de contenido finalizó su mensaje con duras palabras hacia Pollito: “Tú no sirves ni servirás. Y así como se cayeron las Torres Gemelas, así mismo te tienes que caer tú. El tiempo dirá quién eres realmente.”
Hasta el momento, Pollito Tropical no ha respondido públicamente al contundente mensaje de Fiu Fiu, aunque sus declaraciones sobre Cuba han generado un amplio debate entre los seguidores de ambos influencers en redes sociales.
