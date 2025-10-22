La influencer Flor de Cuba compartió en sus redes sociales un video donde enseña las casas que ha visitado en Kentucky, mientras busca comprar su primera vivienda en Estados Unidos, país donde decidió establecerse en diciembre del año pasado junto a su pareja. Aún no han pasado once meses desde que decidió quedarse a vivir en el país, pero ya celebra este nuevo paso con orgullo y emoción.
“Hoy es un día especial porque estaré escogiendo la primera casa que compraré en Estados Unidos. Así que quiero que me acompañes a todo este proceso, esta aventura para mí”, contó Flor al inicio del video, acompañada de su agente inmobiliaria y su chico.
La creadora explicó que busca una casa amplia, con espacio para sus hijos (que actualmente viven en Cuba) y también para trabajar, ya que su vivienda será su escenario de grabación y estudio personal. “Trabajo desde casa, así que necesito que todo esté bien pensado”, comentó.
Durante el recorrido, visitó cuatro propiedades. La primera la descartó por su diseño “muy antiguo”, mientras que la segunda le encantó por su patio rodeado de naturaleza y sus cuatro habitaciones, ideales para su familia. También confesó que uno de sus requisitos imprescindibles es tener un clóset grande.
La tercera casa no la convenció tanto como esperaba: “En las fotos se veía mejor. El terreno es hermoso, pero no quiero una casa que tenga que remodelar”, dijo. En cambio, la cuarta —una casa modelo— la enamoró por completo. “Tiene el clóset de mis sueños, la cocina y la sala están espectaculares. Estoy feliz porque no sabía que en tan poco tiempo podía lograr tanto en este gran país”, expresó emocionada.
El video, que ya acumula más de 17 mil ‘me gusta’ en Instagram, generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes coincidieron en que la última casa es la más bonita y moderna. “La última está espectacular, se ve muy tú”, comentó una fan, mientras otros la felicitaron por sus logros y le desearon bendiciones en su nueva etapa.
Lo más leído hoy:
Algunos usuarios aprovecharon para pedirle consejos sobre cómo comprar vivienda en Estados Unidos o para preguntarle cómo es vivir en Kentucky. Otros, más supersticiosos, le aconsejaron mantener discreción hasta concretar la compra. Pero todos coincidieron en algo: Flor de Cuba está viviendo un momento especial, y sus seguidores la acompañan de cerca en este nuevo capítulo de su vida.
Preguntas frecuentes sobre Flor de Cuba y su proceso de compra de vivienda en EE. UU.
¿Por qué Flor de Cuba está buscando comprar una casa en Estados Unidos?
Flor de Cuba está buscando comprar una casa en EE. UU. para proporcionar un espacio adecuado para sus hijos y su trabajo como creadora de contenido. Desde que decidió establecerse en Estados Unidos en diciembre del año pasado, ha estado en busca de una vivienda que cumpla con sus necesidades familiares y profesionales, ya que su casa también será su estudio de grabación.
¿Qué características busca Flor de Cuba en una casa?
Flor de Cuba busca una casa con suficiente espacio para su familia y para trabajar desde casa. Uno de sus requisitos imprescindibles es tener un clóset grande, además de una cocina y sala espectaculares. También busca un ambiente rodeado de naturaleza y suficiente espacio de almacenamiento.
¿Qué reacción ha tenido el público ante la búsqueda de casa de Flor de Cuba?
La audiencia de Flor de Cuba ha reaccionado positivamente a su búsqueda de casa. El video compartido en sus redes sociales ha acumulado más de 17 mil 'me gusta', y sus seguidores han expresado su apoyo y admiración por sus logros. Muchos han felicitado a Flor por este nuevo capítulo en su vida y le han pedido consejos sobre la compra de viviendas en EE. UU.
¿Cómo ha sido la experiencia de Flor de Cuba viviendo en Kentucky?
Flor de Cuba ha encontrado en Kentucky un lugar tranquilo y adecuado. Reside actualmente en Louisville, donde disfruta de las comodidades de su entorno, como la amplitud de los espacios y la calidad de los acabados. Además, valora la posibilidad de tener su propia oficina y un espacio para grabar contenido en su casa.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.