La influencer Flor de Cuba compartió en sus redes sociales un video donde enseña las casas que ha visitado en Kentucky, mientras busca comprar su primera vivienda en Estados Unidos, país donde decidió establecerse en diciembre del año pasado junto a su pareja. Aún no han pasado once meses desde que decidió quedarse a vivir en el país, pero ya celebra este nuevo paso con orgullo y emoción.

“Hoy es un día especial porque estaré escogiendo la primera casa que compraré en Estados Unidos. Así que quiero que me acompañes a todo este proceso, esta aventura para mí”, contó Flor al inicio del video, acompañada de su agente inmobiliaria y su chico.

La creadora explicó que busca una casa amplia, con espacio para sus hijos (que actualmente viven en Cuba) y también para trabajar, ya que su vivienda será su escenario de grabación y estudio personal. “Trabajo desde casa, así que necesito que todo esté bien pensado”, comentó.

Durante el recorrido, visitó cuatro propiedades. La primera la descartó por su diseño “muy antiguo”, mientras que la segunda le encantó por su patio rodeado de naturaleza y sus cuatro habitaciones, ideales para su familia. También confesó que uno de sus requisitos imprescindibles es tener un clóset grande.

La tercera casa no la convenció tanto como esperaba: “En las fotos se veía mejor. El terreno es hermoso, pero no quiero una casa que tenga que remodelar”, dijo. En cambio, la cuarta —una casa modelo— la enamoró por completo. “Tiene el clóset de mis sueños, la cocina y la sala están espectaculares. Estoy feliz porque no sabía que en tan poco tiempo podía lograr tanto en este gran país”, expresó emocionada.

El video, que ya acumula más de 17 mil ‘me gusta’ en Instagram, generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes coincidieron en que la última casa es la más bonita y moderna. “La última está espectacular, se ve muy tú”, comentó una fan, mientras otros la felicitaron por sus logros y le desearon bendiciones en su nueva etapa.

Algunos usuarios aprovecharon para pedirle consejos sobre cómo comprar vivienda en Estados Unidos o para preguntarle cómo es vivir en Kentucky. Otros, más supersticiosos, le aconsejaron mantener discreción hasta concretar la compra. Pero todos coincidieron en algo: Flor de Cuba está viviendo un momento especial, y sus seguidores la acompañan de cerca en este nuevo capítulo de su vida.