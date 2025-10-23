Sandro Castro le da "me gusta" a publicación que retrata a su abuelo como un vago y un mantenido

El nieto del dictador Fidel Castro, el “joven revolucionario” Sandro Castro, volvió a encender las redes sociales tras dejar un “me gusta” en una publicación de Instagram donde su propio abuelo es retratado como un “vago” y “mantenido”.

El video fue compartido por el influencer cubano @elieser_elbayardo, quien repasó fragmentos de una entrevista concedida por Juanita Castro, hermana del fallecido dictador, en la que reveló que Fidel “jamás trabajó en su vida” y dependió económicamente de su padre, Ángel Castro, incluso después de casarse.

Captura de pantalla Instagram / @elieser_elbayardo

En el clip, la propia Juanita asegura:

“Fidel estudió Derecho, se graduó, puso un bufete de abogado… pero ese bufete duró muy poco tiempo. Yo no le conocí trabajo alguno, a no ser ese. Jamás en su vida trabajó. Mi papá lo mantenía aún después de casado, a él, a su esposa y a sus hijos”.

A partir de esas declaraciones, el influencer añadió un comentario crítico que rápidamente se viralizó entre los cubanos dentro y fuera de la isla:

“Esa mujer es Juanita Castro, revolucionaria como su hermano, y lo conoció mejor que nadie. Fidel jamás ejerció una profesión, nunca sudó bajo el sol ni dependió de un salario. Predicó el sacrificio sin conocerlo. Habló del obrero, pero nunca fue obrero. Habló del campesino, pero nunca empuñó el machete. Habló del pueblo, pero nunca vivió como el pueblo”.

Elieser comparó además a Fidel con Karl Marx, subrayando que “todos los comunistas son cortados por la misma tijera”, aludiendo a su estilo de vida privilegiado pese a proclamar la igualdad, la justicia social y compartir sus críticas hacia las clases acomodadas del capitalismo y sus injusticias hacia el proletariado.

Lo que más llamó la atención no fue el contenido del video —crítico con el líder histórico de la llamada “revolución cubana”— sino el “like” de Sandro Castro, descendiente directo del propio Fidel, quien avaló públicamente la publicación.

El gesto fue interpretado por muchos como un guiño irónico o un posible distanciamiento simbólico del legado familiar. Otros usuarios, sin embargo, lo vieron como una simple provocación o una muestra más del desdén de Sandro hacia la realidad cubana, en contraste con sus ostentaciones de lujo y fiestas privadas mientras el país enfrenta escasez, apagones y miseria generalizada.

El episodio refuerza la percepción de que incluso dentro del entorno familiar del castrismo emergen fisuras y contradicciones con el discurso y el adoctrinamiento que durante más de seis décadas ha marcado la vida de Cuba.