Cuba intensifica acciones contra el tráfico y consumo de drogas

Vídeos relacionados:

El régimen cubano lanzó una nueva ofensiva nacional contra el tráfico y consumo de drogas, con acciones simultáneas en Pinar del Río, Holguín y La Habana, según reportes publicados por el Ministerio del Interior (MININT) y medios oficiales.

Bajo la consigna “Contra las drogas se gana”, y presionados por el aumento del consumo en la isla, la Policía Nacional Revolucionaria y otras fuerzas del MININT aseguran haber reforzado controles en terminales, puntos de carretera y zonas estratégicas, utilizando perros entrenados para la detección de sustancias ilícitas.

“En Cuba no hay, ni habrá, espacio para las drogas. Quien decida ignorarlo, que sepa que las consecuencias serán reales y contundentes”, advirtió el órgano del Ministerio del Interior en redes sociales.

En Pinar del Río, las autoridades afirmaron que la “búsqueda de cualquier rastro de sustancias ilícitas” se ha intensificado, mientras en Holguín se desarrolló la octava edición de la Operación Nacional “Contra las drogas se gana”, con detenciones en los municipios de Urbano Noris, Mayarí y Holguín, y advertencias a personas supuestamente vinculadas a estos delitos.

Según el MININT, la estrategia incluye desde controles en farmacias comunitarias hasta charlas educativas en escuelas de Banes, Gibara y otros municipios.

Lo más leído hoy:

En la ESBU Raúl Cepero Bonilla, estudiantes y profesores participaron en un “franco debate” sobre las consecuencias del consumo de drogas, de acuerdo con el reporte oficial.

De forma paralela, las Tropas Guardafronteras patrullan las costas de Gibara y Guardalavaca para “reforzar la vigilancia ante posibles intentos de tráfico marítimo”.

También en La Habana, la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) acogió una “intervención preventiva” sobre las consecuencias jurídicas y sanitarias del tráfico y consumo de drogas, con participación de autoridades del Partido Comunista, el Gobierno municipal y representantes del Órgano de Enfrentamiento Antidrogas.

El encuentro incluyó intervenciones sobre el impacto legal y social del narcotráfico, los riesgos para la salud mental y la importancia de la prevención desde el ámbito educativo. Los organizadores afirmaron que hay “tolerancia cero” del Estado frente a este fenómeno.

Publicación en Facebook

“Esta lucha no es solo tarea de las autoridades, sino una responsabilidad de todos. Solo unidos, desde la familia, la escuela y la comunidad, podremos proteger nuestro futuro y ganarle la batalla a este mal”, insistió el MININT en su comunicado.

Aunque las autoridades insisten en presentar a Cuba como un país “libre de drogas”, el creciente número de detenciones, decomisos y operativos en los últimos meses apunta a una realidad más compleja.

Fuentes no oficiales y testimonios ciudadanos señalan un aumento en el consumo de estupefacientes entre jóvenes, sobre todo en zonas urbanas, impulsado por la crisis económica y la falta de oportunidades.

En redes sociales, algunos usuarios han cuestionado el discurso triunfalista de la campaña, señalando que el Estado cubano prioriza la represión sobre la rehabilitación y que el problema real radica en el deterioro del tejido social y la pérdida de valores.

Mientras el régimen habla de “victoria moral y preventiva”, la población enfrenta un panorama marcado por la pobreza, el éxodo juvenil y la desesperanza, un terreno fértil para los males que el propio sistema dice combatir.