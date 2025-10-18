Embajada de Estados Unidos en Cuba alerta sobre aumento de robos y violencia

Vídeos relacionados:

La Embajada de Estados Unidos en Cuba advirtió sobre un repunte de robos e incidentes violentos en la Isla y exhortó a reforzar las medidas de seguridad personales y residenciales, en un aviso que atribuye el fenómeno al deterioro de las condiciones económicas.

La misión diplomática reporta robos con armas blancas, agresiones leves a vehículos de la Embajada y allanamientos de morada con robo de bienes.

Señala que los cortes de electricidad son frecuentes y favorecen la actividad delictiva.

Entre las recomendaciones de seguridad aportadas a los ciudadanos sugieren cerrar con llave puertas y ventanas durante la noche.

También instan a retirar del jardín objetos que puedan atraer robos (bicicletas, mangueras, herramientas).

Por otra parte, piden mantener el teléfono cargado y con números de emergencia guardados.

Sugieren ocultar objetos de valor y llevar la cartera en el bolsillo delantero; bolsos siempre al frente en aglomeraciones.

Recomiendan evitar exhibir dinero en efectivo y limitar el consumo de alcohol; no aceptar bebidas de desconocidos.

A su vez, mencionan planear una ruta de escape y alejarse ante situaciones violentas y ser un buen testigo: fijarse en rasgos, vestimenta, vehículos y matrículas.

El aviso subraya que el incremento delictivo ocurre en un entorno de escasez y apagones, factores que, según la Embajada, crean oportunidades para los delincuentes.

La misión insiste en adoptar hábitos preventivos para reducir riesgos y actuar con máxima precaución.

Aunque el régimen cubano insiste en que la criminalidad va en descenso, las cifras lo contradicen.

el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) reportó 1,319 delitos verificados entre enero y junio de 2025, casi cinco veces más que en igual periodo de 2023 y más que en todo 2024, lo que equivale a 7,3 crímenes diarios, un récord histórico que refleja la escalada delictiva y la diversificación de tipologías criminales en la isla

Entre los principales resultados destacan 721 robos, incluyendo 193 de hurto y sacrificio de ganado que confirman la relación directa entre la crisis alimentaria y la criminalidad, además se documentaron 63 asesinatos con víctimas que incluyen mujeres, menores y ancianos, de los cuales 16 fueron feminicidios.

A esto se suman 99 casos de asaltos y agresiones con mayor incidencia en La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba, junto a 198 reportes de tráfico de drogas, más de la mitad concentrados en la capital, y que por primera vez se incorporan como categoría independiente debido al crecimiento notable de este fenómeno, y finalmente 238 delitos diversos entre vandalismo, portación ilegal de armas y contrabando

