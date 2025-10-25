Centro Nacional de Huracanes emite mensaje clave sobre la Tormenta Melissa en el Caribe

Vídeos relacionados:
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) publicó en Español los mensajes clave sobre la Tormenta Tropical Melissa.
Las autoridades alertan que Melissa provocará fuertes lluvias, inundaciones repentinas y marejadas ciclónicas peligrosas en varias islas del Caribe, incluidas Jamaica, Haití, República Dominicana, el este de Cuba, Bahamas y las Islas Turcas y Caicos.
Estos son los mensajes clave para los cubanos:
1. Vigilancia activa en el oriente del país:
El NHC recomienda monitorear de cerca la evolución de la tormenta, especialmente en las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma y Holguín.
2. Riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra:
Las lluvias intensas podrían causar crecidas de ríos, derrumbes y deslizamientos en zonas montañosas y comunidades rurales.
3. Marejada ciclónica significativa:
Existe un riesgo creciente de oleaje fuerte y penetraciones del mar en áreas costeras del oriente cubano a mediados de la próxima semana.
Lo más leído hoy:
4. Vientos dañinos y lluvias prolongadas:
Melissa se desplaza lentamente, lo que puede generar lluvias continuas durante varios días y ráfagas de viento peligrosas.
5. Preparativos urgentes:
El NHC insta a las autoridades locales y a la población a tomar medidas preventivas desde ahora:
- Asegurar techos y objetos sueltos.
- Limpiar tragantes y desagües.
- Revisar planes de evacuación en zonas propensas a inundaciones.
Mensajes clave para el resto del Caribe
Jamaica:
Se esperan lluvias intensas, inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra desde esta noche.
Haití:
El suroeste del país podría sufrir daños extensos a infraestructuras y aislamiento de comunidades debido a las fuertes lluvias y vientos.
República Dominicana:
Fuertes lluvias podrían provocar inundaciones repentinas y deslizamientos en regiones del sur.
Bahamas y Turcas y Caicos:
Deberán vigilar de cerca la evolución de Melissa, ante el riesgo de marejadas ciclónicas y lluvias intensas.
La Tormenta Tropical Melissa sigue avanzando lentamente por el Caribe y podría afectar a Cuba a mediados de la próxima semana, con lluvias prolongadas, vientos dañinos y peligro de marejada.
Se recomienda mantener la calma, pero prepararse con antelación ante un escenario de inundaciones y deslizamientos en el oriente del país.
Preguntas frecuentes sobre la Tormenta Tropical Melissa en el Caribe
¿Cuáles son los impactos previstos de la Tormenta Tropical Melissa en el oriente de Cuba?
Se esperan fuertes lluvias, inundaciones y marejadas ciclónicas en el oriente de Cuba, especialmente en las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma y Holguín. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) advierte sobre el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra debido a las intensas precipitaciones y el lento movimiento de la tormenta.
¿Cómo se recomienda que se preparen los cubanos ante la llegada de Melissa?
El NHC insta a la población y a las autoridades locales a tomar medidas preventivas de inmediato. Se recomienda asegurar techos, limpiar tragantes y desagües, y revisar planes de evacuación en zonas propensas a inundaciones. Es crucial que la población se mantenga informada a través de los boletines oficiales y evite la difusión de información no verificada.
¿Qué riesgos adicionales representa Melissa para el Caribe, más allá de Cuba?
Melissa representa un riesgo significativo para Jamaica, Haití y la República Dominicana, con previsiones de lluvias intensas, inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra. El NHC ha emitido alertas de huracán y tormenta tropical para estas regiones, y destaca la importancia de que las comunidades locales tomen precauciones y estén preparadas ante el posible fortalecimiento de la tormenta.
¿Existe la posibilidad de que Melissa se convierta en un huracán de gran intensidad?
Sí, Melissa podría alcanzar la categoría de huracán de gran intensidad. Según el NHC, las condiciones atmosféricas y oceánicas son favorables para una intensificación rápida, con la posibilidad de que Melissa se convierta en un huracán mayor en los próximos días, lo que incrementaría significativamente el riesgo para las áreas afectadas.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.