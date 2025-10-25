Centro Nacional de Huracanes emite mensaje clave sobre la Tormenta Melissa en el Caribe

Vídeos relacionados:

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) publicó en Español los mensajes clave sobre la Tormenta Tropical Melissa.

Las autoridades alertan que Melissa provocará fuertes lluvias, inundaciones repentinas y marejadas ciclónicas peligrosas en varias islas del Caribe, incluidas Jamaica, Haití, República Dominicana, el este de Cuba, Bahamas y las Islas Turcas y Caicos.

Mensajes clave en español / NHC

Estos son los mensajes clave para los cubanos:

1. Vigilancia activa en el oriente del país:

El NHC recomienda monitorear de cerca la evolución de la tormenta, especialmente en las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma y Holguín.

2. Riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra:

Las lluvias intensas podrían causar crecidas de ríos, derrumbes y deslizamientos en zonas montañosas y comunidades rurales.

3. Marejada ciclónica significativa:

Existe un riesgo creciente de oleaje fuerte y penetraciones del mar en áreas costeras del oriente cubano a mediados de la próxima semana.

4. Vientos dañinos y lluvias prolongadas:

Melissa se desplaza lentamente, lo que puede generar lluvias continuas durante varios días y ráfagas de viento peligrosas.

5. Preparativos urgentes:

El NHC insta a las autoridades locales y a la población a tomar medidas preventivas desde ahora:

Asegurar techos y objetos sueltos.

Limpiar tragantes y desagües.

Revisar planes de evacuación en zonas propensas a inundaciones.

Mensajes clave para el resto del Caribe

Jamaica:

Se esperan lluvias intensas, inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra desde esta noche.

Haití:

El suroeste del país podría sufrir daños extensos a infraestructuras y aislamiento de comunidades debido a las fuertes lluvias y vientos.

República Dominicana:

Fuertes lluvias podrían provocar inundaciones repentinas y deslizamientos en regiones del sur.

Bahamas y Turcas y Caicos:

Deberán vigilar de cerca la evolución de Melissa, ante el riesgo de marejadas ciclónicas y lluvias intensas.

La Tormenta Tropical Melissa sigue avanzando lentamente por el Caribe y podría afectar a Cuba a mediados de la próxima semana, con lluvias prolongadas, vientos dañinos y peligro de marejada.

Se recomienda mantener la calma, pero prepararse con antelación ante un escenario de inundaciones y deslizamientos en el oriente del país.