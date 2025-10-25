Díaz-Canel conversa en Pinar del Río con productores de tabaco mientras Melissa amenaza el oriente de Cuba

Vídeos relacionados:
Mientras la tormenta tropical Melissa continúa intensificándose sobre el mar Caribe y amenaza con golpear el oriente de Cuba como un huracán de gran intensidad, el gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez dedicó este viernes su jornada a recorrer centros productivos en Pinar del Río, provincia occidental del país, donde dialogó con trabajadores agrícolas y mineros.
El mandatario visitó entidades de los municipios de Minas de Matahambre y Viñales, acompañado por el secretario de Organización del Partido Comunista, Roberto Morales Ojeda. En la Empresa Minera del Caribe (EMINCAR), Díaz-Canel destacó los resultados productivos y llamó a “prepararse” para la consulta popular sobre el nuevo Programa de Gobierno para reimpulsar la economía, prevista para noviembre.
El recorrido incluyó la Empresa Municipal Ganadera y el poblado costero de Puerto Esperanza, donde elogió la gestión de la entidad pesquera local donde, según la Presidencia de Cuba, los trabajadores reciben salarios promedio de entre 8 000 y 8 200 pesos, más utilidades adicionales, un dato que contrasta con los bajos ingresos del sector estatal cubano.
Díaz-Canel mantuvo su recorrido por el occidente a pesar de la alarma por las lluvias de Melissa, que desde el viernes comenzaron a dejar daños en el oriente del país con inundaciones en Baracoa y derrumbes en Camagüey.
El Centro Nacional de Huracanes (NHC) alertó que Melissa podría alcanzar categoría 4 o 5 antes del lunes, con vientos superiores a 250 km/h y afectar a Cuba hacia el miércoles y jueves, posiblemente entre Guantánamo y Holguín, provocando inundaciones catastróficas, marejadas ciclónicas y vientos destructivos.
Mientras el país se prepara para una posible emergencia nacional, el gobernante publicó en su cuenta de X un mensaje en el que llamó a “prever cada detalle para proteger al pueblo”. Sin embargo, una gran parte de la población no tiene servicio eléctrico para informarse, ni alimentos para hacer frente a la tormenta.
El contraste entre la amenaza inminente en el oriente y el discurso triunfalista en el occidente volvió a generar críticas entre los cubanos, muchos de los cuales exigen acciones concretas ante la llegada del que podría ser el huracán más potente que afecte la isla en 2025.
Preguntas frecuentes sobre la tormenta Melissa y la situación en Cuba
¿Cuál es la amenaza que representa la tormenta tropical Melissa para Cuba?
La tormenta tropical Melissa podría convertirse en un huracán de gran intensidad, con vientos superiores a 250 km/h, y se espera que impacte el oriente de Cuba entre las provincias de Guantánamo y Holguín. Esto podría provocar inundaciones catastróficas, marejadas ciclónicas y vientos destructivos. La Defensa Civil y el Centro Nacional de Huracanes han emitido alertas para que las autoridades y la población se preparen ante esta posible emergencia.
¿Cómo está respondiendo el gobierno cubano a la amenaza de Melissa?
El gobierno cubano ha emitido una fase informativa para las provincias orientales, instando a la población a prepararse para la llegada de Melissa. Sin embargo, a pesar de la amenaza inminente, el presidente Miguel Díaz-Canel ha sido criticado por su enfoque en actividades productivas en el occidente del país, mientras el oriente se enfrenta a la amenaza del huracán. Esta falta de acción concreta ha generado críticas entre los ciudadanos que exigen medidas preventivas más claras y efectivas.
¿Cómo afecta la situación actual de crisis energética y desabastecimiento en Cuba la preparación para el huracán Melissa?
La crisis energética y de desabastecimiento en Cuba ha complicado la preparación para el huracán Melissa. Los apagones prolongados dificultan el acceso a la información y las comunicaciones, lo que puede afectar la capacidad de respuesta de la población ante la emergencia. Además, la escasez de alimentos y medicamentos agrava la vulnerabilidad de los cubanos en un momento crítico, aumentando la preocupación por la falta de recursos para enfrentar el impacto del huracán.
