Díaz-Canel conversa en Pinar del Río con productores de tabaco mientras Melissa amenaza el oriente de Cuba

Mientras la tormenta tropical Melissa continúa intensificándose sobre el mar Caribe y amenaza con golpear el oriente de Cuba como un huracán de gran intensidad, el gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez dedicó este viernes su jornada a recorrer centros productivos en Pinar del Río, provincia occidental del país, donde dialogó con trabajadores agrícolas y mineros.

El mandatario visitó entidades de los municipios de Minas de Matahambre y Viñales, acompañado por el secretario de Organización del Partido Comunista, Roberto Morales Ojeda. En la Empresa Minera del Caribe (EMINCAR), Díaz-Canel destacó los resultados productivos y llamó a “prepararse” para la consulta popular sobre el nuevo Programa de Gobierno para reimpulsar la economía, prevista para noviembre.

El recorrido incluyó la Empresa Municipal Ganadera y el poblado costero de Puerto Esperanza, donde elogió la gestión de la entidad pesquera local donde, según la Presidencia de Cuba, los trabajadores reciben salarios promedio de entre 8 000 y 8 200 pesos, más utilidades adicionales, un dato que contrasta con los bajos ingresos del sector estatal cubano.

Díaz-Canel mantuvo su recorrido por el occidente a pesar de la alarma por las lluvias de Melissa, que desde el viernes comenzaron a dejar daños en el oriente del país con inundaciones en Baracoa y derrumbes en Camagüey.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) alertó que Melissa podría alcanzar categoría 4 o 5 antes del lunes, con vientos superiores a 250 km/h y afectar a Cuba hacia el miércoles y jueves, posiblemente entre Guantánamo y Holguín, provocando inundaciones catastróficas, marejadas ciclónicas y vientos destructivos.

Mientras el país se prepara para una posible emergencia nacional, el gobernante publicó en su cuenta de X un mensaje en el que llamó a “prever cada detalle para proteger al pueblo”. Sin embargo, una gran parte de la población no tiene servicio eléctrico para informarse, ni alimentos para hacer frente a la tormenta.

El contraste entre la amenaza inminente en el oriente y el discurso triunfalista en el occidente volvió a generar críticas entre los cubanos, muchos de los cuales exigen acciones concretas ante la llegada del que podría ser el huracán más potente que afecte la isla en 2025.