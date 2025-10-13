Ecologistas celebran el cierre del Miami Seaquarium

Vídeos relacionados:

El Miami Seaquarium cerró oficialmente sus operaciones este domingo, en medio de celebraciones por parte de grupos ecologistas como PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales), que durante décadas lideraron protestas por el cautiverio y las condiciones de vida de mamíferos marinos en el parque.

Frente al cartel del acuario, en la isla de Virginia Key, activistas descorcharon champaña, exhibieron pancartas en inglés y español con mensajes como “En memoria de Lolita” y “Cierren todos los parques marinos de 'indiversiones'”, y pegaron un sello simbólico que decía “cerrado por crueldad animal”. La intervención fue rápidamente retirada por el personal de seguridad.

“Después de más de 50 años de encerrar animales en tanques de concreto pequeños, denegarles atención veterinaria y hacerlos pasar hambre, por fin está cerrando el Miami Seaquarium”, dijo Wendy Fernández, portavoz de PETA, a la agencia EFE.

La organización también pidió que los más de 100 animales sobrevivientes —entre ellos delfines y peces— sean trasladados a santuarios especializados.

El cierre operativo marca un hito en una larga disputa legal entre el condado de Miami-Dade y la operadora del parque, The Dolphin Company. El conflicto se intensificó tras la negativa de un juez en 2024 a desalojar de inmediato a la empresa, pese a los argumentos del condado sobre violaciones contractuales y maltrato animal.

En paralelo, las críticas aumentaron tras la muerte de la orca Lolita, también conocida como Tokitae, en agosto de 2023, cuando se preparaba su traslado a un santuario en el noroeste del Pacífico. En diciembre de ese mismo año, falleció también el delfín Sundance, lo que agravó el escrutinio público.

Un informe del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) reveló múltiples violaciones a las normas de bienestar animal: deficiencias en las instalaciones, falta de atención veterinaria adecuada, exposición prolongada al sol y situaciones de incompatibilidad entre especies. Estas observaciones fueron utilizadas por el condado como fundamento para cancelar el contrato de arrendamiento en 2024 y presentar una demanda de desalojo.

En marzo de 2025, The Dolphin Company se acogió a la bancarrota federal y estableció el 12 de octubre como fecha de cierre operativo, facilitando así la transición a un nuevo propietario.

La empresa Terra Group asumirá la gestión del lugar, tras presentar una oferta de 22,5 millones de dólares. El proyecto de reconversión del Seaquarium, pendiente aún de la aprobación final de la Corte de Quiebras de Delaware, busca transformar el sitio en un moderno espacio dedicado a la educación ambiental, conservación marina y recreación sin espectáculos con animales. Entre las propuestas se incluyen exhibiciones inmersivas, paseos frente al mar, zonas verdes, restaurantes y comercios, preservando estructuras emblemáticas como la cúpula de Buckminster Fuller.

Las autoridades locales, incluyendo la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, y la comisionada Raquel Regalado, han respaldado el proyecto, calificándolo como “un nuevo capítulo en la educación sobre la vida marina y la preservación de la Bahía de Biscayne”.

Aunque la clausura definitiva aún está pendiente de resoluciones judiciales, el cierre operativo representa una victoria simbólica para los defensores de los animales, que desde hace años denunciaban las condiciones del acuario. Para PETA y otros colectivos, la lucha ahora se centra en asegurar el bienestar de los animales restantes y en evitar que espacios similares continúen operando bajo modelos que, aseguran, priorizan el entretenimiento por encima del bienestar animal.

Preguntas Frecuentes sobre el Cierre del Miami Seaquarium