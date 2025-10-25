La pequeña París, hija del cantante cubano El Chacal y su esposa La Leidy, volvió a acaparar la atención de los seguidores de la familia con un video donde demuestra que la simpatía y la picardía le sobran. En las imágenes compartidas por su madre en TikTok, la niña aparece subida en el sofá, asomándose por la ventana para mirar la decoración de Halloween del jardín.

Entre risas y juegos, París se esconde detrás de una cortina blanca mientras mira hacia afuera, curiosa y divertida. La escena, grabada con naturalidad, muestra el lado más encantador y espontáneo de la pequeña, que ya se ha convertido en una de las favoritas del público.

Los comentarios no tardaron en llenar la publicación. “Esa sonrisa de París lo dice todo”, escribió una usuaria, mientras otra aseguraba que “sus ojos hablan solos”. Otros seguidores bromearon con que la niña “es candela” y que “salió al papá”, haciendo referencia al carácter alegre del popular reguetonero.

La familia de El Chacal y La Leidy, que también tiene otro hijo llamado Milán, de cuatro años, suele compartir momentos cotidianos de sus hijos en redes sociales. Ambos niños se han ganado el cariño del público por su ternura y ocurrencias, protagonizando videos que siempre despiertan sonrisas.

En esta ocasión, la protagonista fue París, que está a punto de cumplir dos años y ya deja ver una personalidad chispeante y una curiosidad sin límites. Su risa contagiosa y su mirada despierta bastaron para iluminar el video, que rápidamente se volvió viral.

El clip, publicado en la cuenta @los_chacalitos2, ya suma miles de reproducciones y comentarios llenos de cariño. Una vez más, la pequeña familia de El Chacal y La Leidy logra conectar con su público mostrando la alegría y naturalidad que los caracteriza, dejando claro que el encanto de París no tiene competencia.