La pequeña París, hija del cantante cubano El Chacal y su esposa La Leidy, volvió a acaparar la atención de los seguidores de la familia con un video donde demuestra que la simpatía y la picardía le sobran. En las imágenes compartidas por su madre en TikTok, la niña aparece subida en el sofá, asomándose por la ventana para mirar la decoración de Halloween del jardín.
Entre risas y juegos, París se esconde detrás de una cortina blanca mientras mira hacia afuera, curiosa y divertida. La escena, grabada con naturalidad, muestra el lado más encantador y espontáneo de la pequeña, que ya se ha convertido en una de las favoritas del público.
Los comentarios no tardaron en llenar la publicación. “Esa sonrisa de París lo dice todo”, escribió una usuaria, mientras otra aseguraba que “sus ojos hablan solos”. Otros seguidores bromearon con que la niña “es candela” y que “salió al papá”, haciendo referencia al carácter alegre del popular reguetonero.
La familia de El Chacal y La Leidy, que también tiene otro hijo llamado Milán, de cuatro años, suele compartir momentos cotidianos de sus hijos en redes sociales. Ambos niños se han ganado el cariño del público por su ternura y ocurrencias, protagonizando videos que siempre despiertan sonrisas.
En esta ocasión, la protagonista fue París, que está a punto de cumplir dos años y ya deja ver una personalidad chispeante y una curiosidad sin límites. Su risa contagiosa y su mirada despierta bastaron para iluminar el video, que rápidamente se volvió viral.
El clip, publicado en la cuenta @los_chacalitos2, ya suma miles de reproducciones y comentarios llenos de cariño. Una vez más, la pequeña familia de El Chacal y La Leidy logra conectar con su público mostrando la alegría y naturalidad que los caracteriza, dejando claro que el encanto de París no tiene competencia.
Preguntas frecuentes sobre la familia de El Chacal y su impacto en redes sociales
¿Por qué el video de París, hija de El Chacal, se ha vuelto viral?
El video de París se ha vuelto viral porque muestra a la pequeña con una simpatía y picardía que encanta a los seguidores. En el clip, París aparece asomándose por la ventana y jugando detrás de una cortina, lo que resalta su personalidad chispeante y curiosa, capturando la atención y el cariño del público.
¿Cómo se percibe a El Chacal en su rol como padre?
El Chacal es percibido como un padre presente, divertido y lleno de amor por sus hijos. Videos compartidos en redes sociales muestran su conexión especial con sus hijos, especialmente con su hija París, lo que ha tocado el corazón de sus seguidores y le ha valido elogios por su dedicación familiar.
¿Qué destaca del contenido familiar de El Chacal y La Leidy en redes sociales?
El contenido familiar de El Chacal y La Leidy destaca por su autenticidad y ternura. La pareja comparte momentos cotidianos y divertidos con sus hijos, lo que les ha permitido conectar emocionalmente con su audiencia y ganar el cariño de sus seguidores por mostrar la vida familiar de manera sincera y natural.
¿Qué logros personales recientes ha compartido La Leidy, esposa de El Chacal?
La Leidy ha compartido recientemente su logro de convertirse en ciudadana estadounidense. Este paso significativo en su vida como inmigrante ha sido celebrado por ella y sus seguidores, y se suma a su éxito como influencer y agente inmobiliaria en Estados Unidos.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.