El huracán Melissa continúa desplazándose lentamente sobre el mar Caribe como un poderoso ciclón categoría 4, con vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora, según el último parte del Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Las imágenes satelitales de las últimas 24 horas muestran un ojo perfectamente definido y una estructura simétrica, señales de un sistema muy organizado que mantiene su fuerza mientras avanza hacia el oeste, rumbo a Jamaica y el oriente de Cuba.

El NHC advierte que Melissa podría causar lluvias torrenciales, marejadas ciclónicas y deslizamientos de tierra en el Caribe occidental durante los próximos días. En Cuba oriental, las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín permanecen bajo vigilancia de huracán, con posibles impactos directos entre martes y miércoles.

CiberCuba Noticias continúa dando seguimiento en tiempo real a la evolución de Melissa, con actualizaciones oficiales, reportes locales y análisis del Centro Nacional de Huracanes.

