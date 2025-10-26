El huracán Melissa continúa desplazándose lentamente sobre el mar Caribe como un poderoso ciclón categoría 4, con vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora, según el último parte del Centro Nacional de Huracanes (NHC).
Las imágenes satelitales de las últimas 24 horas muestran un ojo perfectamente definido y una estructura simétrica, señales de un sistema muy organizado que mantiene su fuerza mientras avanza hacia el oeste, rumbo a Jamaica y el oriente de Cuba.
El NHC advierte que Melissa podría causar lluvias torrenciales, marejadas ciclónicas y deslizamientos de tierra en el Caribe occidental durante los próximos días. En Cuba oriental, las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín permanecen bajo vigilancia de huracán, con posibles impactos directos entre martes y miércoles.
CiberCuba Noticias continúa dando seguimiento en tiempo real a la evolución de Melissa, con actualizaciones oficiales, reportes locales y análisis del Centro Nacional de Huracanes.
Preguntas frecuentes sobre el huracán Melissa y su impacto en Cuba
¿Cuál es la trayectoria pronosticada del huracán Melissa?
El huracán Melissa se mueve hacia el oeste con expectativas de girar hacia el norte y noreste, impactando Jamaica entre lunes y martes, y posteriormente afectando el oriente de Cuba entre martes por la noche y miércoles. Las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín están bajo vigilancia de huracán.
¿Cuáles son los principales riesgos del huracán Melissa para Cuba?
El huracán Melissa podría causar lluvias torrenciales, marejadas ciclónicas y deslizamientos de tierra en las provincias del oriente cubano. Se esperan acumulados de lluvia de hasta 450 milímetros en zonas montañosas, con riesgo de inundaciones y deslizamientos catastróficos.
¿Cómo se está preparando Cuba para el impacto del huracán Melissa?
El gobierno cubano ha emitido alertas de huracán para las provincias orientales y la Defensa Civil ha declarado la Fase Informativa en varias provincias. Se están tomando medidas de precaución, como la suspensión de clases en Guantánamo, y se insta a la población a seguir los informes meteorológicos y las indicaciones de las autoridades.
¿Cuál es la situación actual en Cuba ante la llegada del huracán Melissa?
La situación en Cuba es crítica debido a los prolongados apagones y la escasez de recursos básicos. Las provincias orientales enfrentan condiciones internas agravadas que dificultan la preparación para el huracán. Se recomienda a la población mantenerse alerta y preparada.
