Mientras el huracán se acerca a Cuba, el régimen lanza su plan para "corregir distorsiones y reimpulsar la economía"

Vídeos relacionados:

Mientras los cubanos siguen minuto a minuto la trayectoria del huracán Melissa que amenaza con golpear la isla, el Gobierno de Miguel Díaz-Canel aprovechó el momento para anunciar su nuevo “Programa para corregir distorsiones y reimpulsar la economía nacional”, un plan de más de 700 acciones, indicadores y metas que, según el régimen, busca “fortalecer la estabilidad macroeconómica y el desarrollo socialista”.

El programa, publicado por la Presidencia de Cuba, en medio de la emergencia meteorológica, incluye 10 objetivos generales, 106 objetivos específicos, 342 acciones y 264 indicadores y metas que, en teoría, pretenden encaminar al país hacia una “recuperación sostenible”.

El anuncio del documento se hizo a inicios de octubre. Su publicación este sábado ha despertado suspicacias entre economistas y ciudadanos que ven en el momento escogido una estrategia para imponer nuevas medidas sin debate público, mientras la población está distraída por el inminente peligro del huracán.

Los objetivos generales del programa

La lista de los 10 objetivos generales se desarrolla uno por uno en el programa oficial. Estos son:

Avanzar en la implementación del Programa de Estabilización Macroeconómica. Incrementar y diversificar los ingresos externos del país. Incrementar la producción nacional, con énfasis en los alimentos. Redimensionar y desarrollar la empresa estatal socialista y los demás actores económicos en un papel “complementario”. Perfeccionar la gestión estratégica del desarrollo territorial. Mejorar la gestión del Gobierno, la Defensa y la Seguridad Nacional. Consolidar las políticas sociales, enfocándose en la atención a personas y comunidades vulnerables. Implementar medidas para prevenir y reducir el delito, la corrupción y las ilegalidades. Recuperar el Sistema Electroenergético Nacional, sumido en una profunda crisis de apagones. Gestionar la ciencia, la innovación y la transformación digital como herramientas de desarrollo gubernamental.

Según el texto oficial, estos objetivos están “interconectados” y se complementan entre sí para crear las “condiciones necesarias” que impulsen el desarrollo del país.

No obstante, el documento no ofrece detalles concretos sobre las fuentes de financiamiento, los plazos ni las medidas reales para detener la inflación, la escasez o el colapso energético que agobian a la población.

Lo más leído hoy:

Esta es una lista de los principales temas en el extenso documento:

Eliminación gradual de subsidios y gratuidades indebidas.

Se dejará de subsidiar productos (como la canasta básica) para subsidiar solo a personas “vulnerables”.

Aumento progresivo de precios en electricidad, agua, transporte y alimentos.

Aumento de tarifas básicas.

Subida de precios en electricidad, agua, transporte y combustibles (minorista y mayorista).

Los precios de los combustibles se ajustarán “según el valor en dólares de la región”.

Introducción del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA).

Se estudia aplicar un IVA general que encarecería productos y servicios esenciales.

Se amplían también los impuestos territoriales a personas naturales con actividad económica.

Dolarización parcial institucionalizada.

El Gobierno formaliza la “dolarización parcial” de la economía.

Consolida el doble circuito MLC–CUP, aumentando la brecha social entre quienes acceden a divisas y quienes no.

Bancarización obligatoria y control digital.

Comercios obligados a aceptar pagos digitales.

Retención automática de impuestos desde las cuentas bancarias y control estatal de transacciones.

Nuevo esquema de precios en MLC.

Las tiendas en divisas deben fijar precios “competitivos para estimular la compra en Cuba y no en el exterior”.

Implica mantener la venta de productos básicos solo en moneda dura.

Aumento de peajes y reducción del financiamiento estatal a la vivienda.

Se crearán “nuevos tramos de cobros de peajes”.

El sector de la vivienda pasará de esquema presupuestado a “autofinanciado”.

Endurecimiento del control monetario.

Se emitirán “Letras de Regulación Monetaria” para absorber dinero circulante.

Objetivo: reducir inflación, pero puede agravar la escasez de efectivo.

Transformación del mercado cambiario.

Nuevo mecanismo estatal para controlar la asignación de divisas.

Sin condiciones para unificar el tipo de cambio, se mantiene el sistema dual.

Militarización de la gestión civil.

Se ordena mantener actualizados los planes de defensa, brigadas de respuesta rápida y reservas para “escenarios de guerra no convencional”.

Reforzamiento del control político y militar en instituciones civiles.

Este anuncio, lanzado en plena crisis meteorológica, responde más a una maniobra política que a un esfuerzo económico real. Los medios independientes están concentrados en el huracán y el pueblo preocupado por sobrevivir a los vientos y las lluvias, el régimen ha encontrado un momento perfecto para imponer un plan que apenas podrá ser analizado o discutido por los ciudadanos.

Mientras tanto, la realidad sigue golpeando con fuerza. Los cubanos enfrentan apagones diarios, falta de alimentos, inflación descontrolada y salarios de miseria, mientras el Gobierno insiste en su retórica sobre “reimpulsar la economía” sin reconocer los errores estructurales del sistema socialista que mantiene hundido al país.