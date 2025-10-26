Meteorólogo cubano en EE.UU. habla con el corazón: “La fe es nuestra única opción esta noche”

Vídeos relacionados:
El meteorólogo cubano Ariel Rodríguez, residente en Estados Unidos, compartió un mensaje profundamente emotivo y cargado de preocupación, mientras el huracán Melissa, de categoría 4, se aproxima a Jamaica y a Cuba, con una fuerza potencialmente devastadora.
“Es triste, como meteorólogo, ver que estos eventos de intensificación rápida siguen repitiéndose (...) Que la divina providencia se apiade de todos los que esta noche duermen al paso de este destructor fenómeno meteorológico. La fe es nuestra única opción en estos momentos”, expresó en una publicación que ha conmovido a centenares de usuarios en redes sociales.
Explicó que todos los huracanes de la actual temporada han seguido el mismo patrón, una intensificación súbita impulsada por aguas anormalmente cálidas, hasta 2 °F o más por encima de lo normal, una situación que atribuye directamente al cambio climático provocado por la quema de combustibles fósiles.
También recordó que la comunidad científica lleva décadas advirtiendo sobre el incremento de este tipo de fenómenos extremos, y lamentó que las advertencias se hayan ignorado.
“Hemos tenido las herramientas en nuestras manos para frenar este proceso, pero tristemente todo termina en política. Siempre he dicho que la ciencia no tiene color ni partido; yo no los tengo. Mis palabras se basan en la pura ciencia, y esa es mi verdad”.
Rodríguez subrayó la urgencia de hablar del cambio climático con claridad y consistencia, insistiendo en que ignorar a los científicos es un perjuicio para toda la humanidad.
Mientras el huracán Melissa continúa su avance hacia el occidente del Caribe, los pronósticos apuntan a que podría alcanzar categoría 4 en las próximas horas, con vientos sostenidos superiores a los 220 km/h y marejadas ciclónicas que amenazan zonas costeras bajas de Cuba y otros países del área.
Las autoridades meteorológicas cubanas mantienen alerta ciclónica para varias provincias del occidente y centro del país, instando a la población a mantenerse informada y a seguir las indicaciones de defensa civil.
En medio del temor, las palabras del meteorólogo se han convertido en un símbolo de humanidad, ciencia y fe ante la fuerza implacable de la naturaleza.
Ariel Rodríguez es natural de La Habana, Cuba. Trabaja como meteorólogo en el Noticiero Telemundo 51 Miami, donde presenta los informes del tiempo y el segmento ambiental “Alerta Verde”.
Tiene más de dos décadas de experiencia profesional, ha trabajado en Orlando y Dallas, ganado dos premios Emmy, y es miembro de la Asociación Meteorológica Americana desde 2001.
Preguntas frecuentes sobre el impacto del huracán Melissa en el Caribe
¿Cuál es la situación actual del huracán Melissa y su impacto potencial en Cuba?
El huracán Melissa está avanzando hacia el occidente del Caribe con la posibilidad de alcanzar la categoría 4. Se espera que impacte el oriente de Cuba entre el martes y el miércoles, con vientos superiores a 220 km/h y marejadas ciclónicas que amenazan zonas costeras bajas. Las autoridades han emitido alertas ciclónicas y recomiendan a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones de Defensa Civil.
¿Cómo está relacionado el cambio climático con la intensidad del huracán Melissa?
El meteorólogo Ariel Rodríguez atribuye la intensificación del huracán Melissa al cambio climático. Según Rodríguez, los huracanes de esta temporada han mostrado patrones de intensificación rápida debido a las aguas anormalmente cálidas, hasta 2 °F por encima de lo normal, lo que está impulsado por la quema de combustibles fósiles. La comunidad científica ha advertido sobre el aumento de fenómenos extremos, y este huracán es un ejemplo del impacto del cambio climático.
¿Qué medidas de precaución deben tomar las provincias del oriente de Cuba ante el huracán Melissa?
Las autoridades cubanas han emitido alertas de huracán y recomiendan extremar precauciones, especialmente en las provincias orientales. Es crucial que la población se mantenga informada a través de los partes oficiales y siga las indicaciones de Defensa Civil. Se espera que las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba y Holguín experimenten lluvias torrenciales, vientos intensos y marejadas peligrosas, por lo que es vital evitar actividades marítimas y buscar refugio seguro.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.