Meteorólogo cubano en EE.UU. habla con el corazón: “La fe es nuestra única opción esta noche”

El meteorólogo cubano Ariel Rodríguez, residente en Estados Unidos, compartió un mensaje profundamente emotivo y cargado de preocupación, mientras el huracán Melissa, de categoría 4, se aproxima a Jamaica y a Cuba, con una fuerza potencialmente devastadora.

“Es triste, como meteorólogo, ver que estos eventos de intensificación rápida siguen repitiéndose (...) Que la divina providencia se apiade de todos los que esta noche duermen al paso de este destructor fenómeno meteorológico. La fe es nuestra única opción en estos momentos”, expresó en una publicación que ha conmovido a centenares de usuarios en redes sociales.

Explicó que todos los huracanes de la actual temporada han seguido el mismo patrón, una intensificación súbita impulsada por aguas anormalmente cálidas, hasta 2 °F o más por encima de lo normal, una situación que atribuye directamente al cambio climático provocado por la quema de combustibles fósiles.

También recordó que la comunidad científica lleva décadas advirtiendo sobre el incremento de este tipo de fenómenos extremos, y lamentó que las advertencias se hayan ignorado.

“Hemos tenido las herramientas en nuestras manos para frenar este proceso, pero tristemente todo termina en política. Siempre he dicho que la ciencia no tiene color ni partido; yo no los tengo. Mis palabras se basan en la pura ciencia, y esa es mi verdad”.

Rodríguez subrayó la urgencia de hablar del cambio climático con claridad y consistencia, insistiendo en que ignorar a los científicos es un perjuicio para toda la humanidad.

Mientras el huracán Melissa continúa su avance hacia el occidente del Caribe, los pronósticos apuntan a que podría alcanzar categoría 4 en las próximas horas, con vientos sostenidos superiores a los 220 km/h y marejadas ciclónicas que amenazan zonas costeras bajas de Cuba y otros países del área.

Las autoridades meteorológicas cubanas mantienen alerta ciclónica para varias provincias del occidente y centro del país, instando a la población a mantenerse informada y a seguir las indicaciones de defensa civil.

En medio del temor, las palabras del meteorólogo se han convertido en un símbolo de humanidad, ciencia y fe ante la fuerza implacable de la naturaleza.

Ariel Rodríguez es natural de La Habana, Cuba. Trabaja como meteorólogo en el Noticiero Telemundo 51 Miami, donde presenta los informes del tiempo y el segmento ambiental “Alerta Verde”.

Tiene más de dos décadas de experiencia profesional, ha trabajado en Orlando y Dallas, ganado dos premios Emmy, y es miembro de la Asociación Meteorológica Americana desde 2001.