Regresan los trabajos voluntarios: cubanos recogen café en Santiago y basura en La Habana

Trabajo voluntario en Santiago de Cuba para la recogida de café

En medio de la grave situación sanitaria y productiva que atraviesa Cuba decenas de personas fueron movilizadas este sábado en distintos puntos del país: en el oriente, para la cosecha cafetalera; en la capital, para enfrentar la crisis de la basura.

Desde bien temprano en la mañana, trabajadores, estudiantes y vecinos de Santiago de Cuba partieron en ómnibus y camiones hacia zonas cafetaleras de El Ramón de las Yaguas y Segundo Frente, en una movilización masiva orientada a apoyar la cosecha de café 2025.

Los vehículos salieron desde la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo, cargados de pancartas y banderas para una jornada convocada por el régimen.

“El café es tradición, identidad y esfuerzo. Cada grano recogido importa”, expresó uno de los organizadores al iniciar la jornada.

Las autoridades locales esperan que esta acción ayude a compensar los atrasos provocados por las recientes lluvias. La cosecha ha sido considerada una prioridad estratégica para la economía regional, dijeron.

Mientras tanto, en La Habana, la reactivación del trabajo voluntario ha generado controversia. El gobernante Miguel Díaz-Canel criticó abiertamente la escasa participación ciudadana en varias zonas durante un operativo de recogida de basura desarrollado el fin de semana anterior.

“En Diez de Octubre, Playa y La Lisa no se hizo nada. En esos lugares no salió nadie. ¿Dónde están los delegados? ¿Dónde están los responsables?”, reclamó Díaz-Canel en una reunión de seguimiento transmitida por la televisión estatal.

El operativo logró recoger más de 35.000 metros cúbicos de desechos, según cifras oficiales, pero aún quedan más de un millar de circunscripciones sin limpiar.

La falta de un plan sostenible de recolección preocupa tanto al gobierno como a la ciudadanía, que convive con los riesgos sanitarios derivados de la acumulación de basura.

Aunque promovido como un gesto de “unidad y compromiso revolucionario”, el trabajo voluntario ha sido históricamente cuestionado por sectores que lo ven como una forma de presión política o como una respuesta improvisada ante la ineficiencia estructural de los servicios públicos.

En redes sociales, varios cubanos compararon las movilizaciones actuales con los años más duros del Período Especial, mientras otros recordaron que la recogida de basura o la cosecha de café deberían estar garantizadas por servicios organizados, no por convocatorias de última hora a la población.