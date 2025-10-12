Manuel Marrero sobre la recogida de basura en La Habana: "Marcamos un antes y un después"

El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, aseguró este sábado que las acciones para la recogida de basura en La Habana “marcan un antes y un después”, pese a que más de la mitad de los consejos populares de la capital siguen acumulando desechos en sus calles.
Según un reporte de la oficialista Televisión Cubana, las declaraciones se produjeron durante una reunión encabezada por Miguel Díaz-Canel, en la que participaron altos funcionarios del gobierno y del Partido Comunista, y donde se evaluaron los resultados de una semana de intervenciones para enfrentar problemas históricos como la basura y el abasto de agua en la capital.
Según las propias cifras expuestas en el encuentro, solo se ha logrado limpiar 52 de los 106 consejos populares de La Habana.
Los municipios de Diez de Octubre, Marianao, Habana del Este y La Lisa continúan entre los más afectados, a pesar de los operativos y llamados oficiales.
A esto se suma la persistente crisis del agua en zonas como Arroyo Naranjo, San Miguel del Padrón y Boyeros, donde miles de residentes siguen esperando soluciones.
Marrero insistió en la necesidad de mantener limpios los centros de trabajo y sus entornos inmediatos, y pidió sumar a la población a las tareas de higienización.
Lo más leído hoy:
Sin embargo, no abordó las causas que han llevado a esta situación límite, ni ofreció explicaciones sobre la falta crónica de medios, la ineficiencia de los servicios comunales o la acumulación de basura durante años en muchas zonas de la ciudad.
En sus palabras, planteó que se abre una nueva etapa de trabajo que debe enfocarse en recuperar lo perdido y avanzar hacia una sostenibilidad en los servicios.
Pero esa sostenibilidad, como han señalado ciudadanos en las redes sociales y ha reconocido el régimen, es una tarea pendiente y añeja.
Por su parte, Roberto Morales Ojeda, secretario de organización del Comité Central del PCC, reconoció que aún hay muchas deficiencias, pero centró su intervención en aplaudir la respuesta de cuadros del partido y del gobierno, destacando que se han limpiado espacios con basura acumulada “de años”.
El discurso oficial volvió a apoyarse en llamados a la disciplina, el control y la movilización popular, sin asumir responsabilidades institucionales por el deterioro de los servicios y la grave situación higiénico-epidemiológica que enfrenta la ciudad.
Mientras tanto, el descontento ciudadano continúa creciendo, alimentado por la sensación de que las soluciones siguen dependiendo de “momentos excepcionales”, en lugar de ser el resultado de una gestión pública eficiente y constante.
Paralelamente, esta pésima situación higiénico sanitaria ha provocado que en la actualidad la población cubana enfrente un alza de arbovirosis que, aunque el régimen lo niegue, ya ha cobrado víctimas mortales.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de recogida de basura en La Habana
¿Qué ha dicho Manuel Marrero sobre la recogida de basura en La Habana?
Manuel Marrero afirmó que las acciones para la recogida de basura "marcan un antes y un después" en La Habana, aunque más de la mitad de los consejos populares de la capital siguen con desechos acumulados en sus calles. Marrero destacó la necesidad de mantener limpios los centros de trabajo y sumar a la población a las tareas de higienización, pero no ofreció explicaciones sobre las causas de la situación límite ni propuestas concretas para una solución sostenible.
¿Cuál es la situación actual de la recogida de basura en La Habana?
La situación es crítica, ya que solo se ha logrado limpiar 52 de los 106 consejos populares de La Habana. Municipios como Diez de Octubre, Marianao, Habana del Este y La Lisa están entre los más afectados, y el problema persiste a pesar de los operativos y llamados oficiales. Además, el colapso en la recogida de residuos ha sido denunciado por ciudadanos y expertos, quienes advierten sobre los riesgos sanitarios en una ciudad con más de dos millones de habitantes.
¿Existen planes sostenibles para la recogida de basura en La Habana?
Según el propio Miguel Díaz-Canel, no existe un plan sostenible para la recogida de basura en la capital. Las acciones actuales se basan en esfuerzos puntuales, sin una estrategia a largo plazo, y se apela a la sistematización de operativos como solución temporal. Esta falta de planificación estructural ha llevado a que las soluciones dependan de "momentos excepcionales" en lugar de una gestión pública eficiente y constante.
¿Cómo ha afectado la crisis de basura a la salud pública en La Habana?
La deficiente gestión de residuos en La Habana ha provocado un alza en las arbovirosis, con reportes de víctimas mortales. La acumulación de desechos ha creado condiciones propicias para la proliferación de mosquitos y otros vectores, aumentando el riesgo de enfermedades como el dengue. Esta crisis sanitaria se ve agravada por el colapso en la recogida de desechos y la falta de fumigaciones adecuadas.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.