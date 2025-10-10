Madre cubana suplica ayuda para su hija: "La única opción que me queda es recurrir a ustedes"

Desde Matanzas, una madre cubana identificada en TikTok como @ari_sarita25 solicitó apoyo para su hija Sara con parálisis cerebral infantil.

En un video compartido en la red la madre explicó: "Mi hija sufre de una parálisis cerebral infantil, una cuadriparesia espástica con lesiones en el cerebro. Por favor, estoy suplicando que nos ayuden para poder mejorar la calidad de vida de mi niña".

La mujer, que reside en Matanzas, contó que no puede trabajar porque debe cuidar a su hija. "Ella es una niña que no camina, que no habla... la única opción que me queda es recurrir a ustedes", añadió.

En otra publicación, respondió a una usuaria que le preguntó sobre el origen de la condición de su hija. Contó que Sara nació a las 27 semanas de gestación, con bajo peso y necesidad de ventilación. "La niña sufrió una hipoxia al nacer", explica, lo que derivó en daños cerebrales. Médicos del Instituto de Neurología confirmaron el diagnóstico de "encefalopatía no progresiva de causa prenatal, perinatal y postnatal, con una cuadriparesia espástica y una parálisis cerebral infantil".

"Fue algo que marcó nuestras vidas por completo, pero aún así sigo creyendo con todo mi corazón que ella puede mejorar". Insiste en que su esfuerzo diario está dedicado a lograr que su hija tenga una mejor calidad de vida: "Para que sonría, para que se sienta amada y feliz", añadió en su testimonio en el que reiteró que su "mayor deseo como madre es ver a mi hija caminar" y manifestó un fe y voluntad inquebrantables de luchar por ella: "Nunca desistiré, nunca nos rendiremos".

Su historia ha generado reacciones de solidaridad, comentarios de apoyo y preguntas sobre cómo colaborar. Consultada sobre la presencia del padre en la vida de la niña, respondió: “El padre de mi hija está aquí y es el que trabaja fuera, aún así no me alcanza ni para lo básico. Esta cuenta me la hizo una amiga para ayudarme y poder salir adelante. Y si hay personas apoyándome económicamente es porque les nace de corazón, mi objetivo es poder monetizar con las redes.”

En otro video reciente, expresó su agradecimiento: "Muchas gracias a todas las personas que me están ayudando de corazón. Sé que la situación para todos no está fácil, y aun así me dan no de lo que les sobra, sino de lo que tienen. Eso dice mucho del gran corazón que tienen". En el texto que acompaña la publicación, añadió: "Sus gestos por pequeños que parezcan, significan muchísimo para mí y para Sara. Dios les devuelva multiplicado todo lo que hacen con tanto amor".

Casos como este se han vuelto frecuentes en las redes sociales cubanas. Otras madres también han recurrido a Internet para exponer sus situaciones y pedir ayuda. En Guantánamo, Yaimare Villafañe Romero denunció que su casa quedó inundada tras un aguacero, poniendo en riesgo la vida de varios niños, sin recibir respuesta efectiva de las autoridades. Lo contó en un grupo de Facebook donde compartió fotos de su vivienda anegada tras las lluvias.

En La Habana, una mujer con tres hijos pequeños tocó la puerta del humorista Limay Blanco para pedir comida. "Yo estoy igual o peor que ustedes", confesó Blanco antes de organizar una actividad solidaria para ayudarla. La mujer vive en Guanabacoa, con bajos ingresos y sin el apoyo del padre de sus hijos, como relató el humorista al compartir su caso en redes.

Otra madre, Niuvis Figueredo, lucha por conseguir una visa humanitaria para su hija Meral, diagnosticada con leucemia y en estado crítico. A través de sus perfiles en Facebook, ha lanzado un clamor desesperado para intentar salvarla antes de que sea tarde.

Yaimara Ricardo Peña, por su parte, denunció desde Holguín que su hijo operado de un tumor cerebral necesita una válvula para iniciar su tratamiento oncológico. Ella misma es paciente de cáncer, y asegura que, aunque hay válvulas en el país, no están siendo distribuidas a quienes más las necesitan. Su historia también fue expuesta en redes sociales.

Estos relatos reflejan una realidad compartida por muchas familias cubanas: madres que, frente a la falta de acceso a tratamientos, apoyo social o condiciones dignas, recurren a las plataformas digitales para pedir ayuda directa y urgente. La historia de Ari y su hija Sara se suma a este grito colectivo.

