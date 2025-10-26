Familias de Camagüey intentan recuperarse del derrumbe mientras crece el temor por la llegada de Melissa

Trabajadores retiran los escombros del derrumbe en la calle Horca, en Camagüey.

Varias familias de Camagüey tratan de recuperarse del derrumbe ocurrido este viernes en la calle Horca, en pleno centro histórico de la ciudad, mientras crece la preocupación por el avance del huracán Melissa, que amenaza con más lluvias y vientos fuertes en las próximas horas.

Según informó Televisión Camagüey, las labores de limpieza avanzan desde la noche del siniestro y ya se logró restablecer la vía afectada, eliminar riesgos de nuevos colapsos y retirar los escombros del interior de las viviendas dañadas.

Captura de Facebook/Televisión Camagüey

Brigadas del gobierno local y de empresas estatales continúan trabajando en la zona para estabilizar las estructuras y evitar mayores daños, asegura el medio estatal.

El derrumbe, que afectó tres viviendas y dejó a varias familias damnificadas, no provocó pérdidas humanas ni heridos. Sin embargo, el susto y las secuelas emocionales persisten entre los vecinos. Una de las casas colapsadas era habitada por una madre y su hija, quienes lograron salir momentos antes de que cediera la fachada.

Los especialistas atribuyen el colapso a la humedad acumulada en las estructuras, debilitadas por las lluvias recientes.

El suceso ocurre justo cuando la provincia se prepara para enfrentar el impacto del huracán Melissa, cuyas bandas exteriores ya provocan fuertes aguaceros en el oriente y centro del país.

Melissa, que avanza hacia el noroeste con potencial para intensificarse, mantiene en alerta a los cubanos por el riesgo de inundaciones y nuevos derrumbes, especialmente en ciudades con un fondo habitacional deteriorado como Camagüey.

Los habitantes de la calle Horca, donde ocurrió el siniestro, aseguran que la tragedia “pudo ser peor” y temen que nuevas lluvias terminen por afectar otras viviendas del entorno.

“Aquí casi todas las casas tienen grietas o humedad. Con otro aguacero fuerte, cualquiera se viene abajo”, comentó un vecino bajo condición de anonimato.

El incidente vuelve a poner en evidencia el estado crítico del parque habitacional en Camagüey, y toda Cuba, donde cientos de inmuebles presentan daños estructurales por la falta de mantenimiento y materiales de construcción.

Mientras tanto, las familias afectadas intentan recuperar lo poco que pudieron salvar, con la incertidumbre de no saber qué pasará si el huracán finalmente impacta la provincia.