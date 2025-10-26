Colas y escasez: Gobierno de Guantánamo vende carbón ante cercanía de huracán Melissa

El gobierno de Guantánamo venderá carbón vegetal ante la cercanía del huracán Melissa.

Según las autoridades, este domingo se distribuiría carbón en 6 mercados de la cabecera provincial, pero las quejas al post de Facebook del Telecentro Solvisión donde esto se informa apuntan a lo contrario.

Facebook

“Dónde. Porque mira la hora que es y nada se le ha vendido al pueblo”; “Por qué eso no se vendió ayer en la feria que todo los estábamos esperando”; “Nadie sabe y nadie responde, dónde, cuándo y cómo la venta del supuesto producto”; son algunos de los comentarios de guantanameros

Aunque en los municipios también se venderá, según la información oficial, los guantanameros también se quejan: “Soy de San Justo donde lo están vendiendo que tengo 2 niñas chiquita y un enfermo con el virus en cama y no hay con que cocinar por favor estamos esperando”.

Facebook / Revolico Guantánamo

Evacuaciones en Oriente

Más de 650,000 personas serán evacuadas en el Oriente de Cuba ante la proximidad del huracán Melissa.

Un total de 258,573 personas de la provincia de Santiago de Cuba, unos 69,000 holguineros, de Guantánamo: 139,914 personas, 72.000 tuneros y unos 110,000 granmenses tendrán que desplazarse de sus hogares y resguardarse en casas de amigos o familiares o centros de evacuación, informó la Presidencia de Cuba en un hilo de X.

La información se dio a conocer durante la sesión ampliada virtual del Consejo de Defensa ampliado que presidió el gobernante Miguel Díaz-Canel.

En Santiago de Cuba, trascendió además que se vigilan los embalses Protesta de Baraguá y Carlos Manuel de Céspedes.

En Granma, por su parte, la situación es compleja con ríos crecidos, vertimiento de embalses y la inundación costera por la pleamar nocturna en el Golfo de Guacanayabo, que impide el drenaje natural del agua. De esta manera, se evacuará el 15 % de la población, en 66.000 en centros de evacuación.

Por su parte, en Guantánamo se resguardará el 30% de la población, en 108 centros.

Finalmente, en Las Tunas se disponen 133 centros de evacuación y el grueso de los resguardados lo hará en casas de familiares y amigos.

Un poco antes había trascendido que en la provincia más oriental de total de evacuados 108,000 lo harán en casas de familiares y amigos.

Según la prensa oficialista, se disponen de 83 centros para la elaboración de alimentos y 69 escuelas como centros de evacuación en esa provincia.

En Baracoa específicamente permanecerán evacuadas 10,000 personas, en tanto que las recientes lluvias han afectado la vialidad de montaña, sistema de alcantarillado y el puente principal de la zona.

Huracán Melissa

El huracán Melissa continúo intensificando sus vientos que ahora alcanzaron los 230 km/h con ráfagas más altas.

Según el parte de las 5 de la tarde del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE. UU. el ojo se encuentra en la latitud 16.4 Norte, longitud 77.2 Oeste.

El meteoro categoría 4 en la escala Saffir-Simpson se mueve moviendo hacia el oeste cerca de 5 mph (7 km/h). Se espera un movimiento lento hacia el oeste esta noche, seguido de un giro al norte y noreste el lunes y martes.

El núcleo de Melissa se moverá cerca o sobre Jamaica el martes, y a través del sureste de Cuba el martes por la noche, luego sobre las Bahamas del sureste el miércoles.

El NHC pronostica una intensificación adicional durante el próximo día más o menos, seguida de fluctuaciones en intensidad.

“Se espera que Melissa sea un poderoso huracán mayor cuando toque tierra en Jamaica el lunes por la noche o martes por la mañana y sureste de Cuba a última hora del martes”, advierte el parte.

Melissa posee vientos con fuerza de huracán del ojo hacia fuera hasta 30 millas (45 km) y los vientos con fuerza de tormenta tropical hasta 205 millas (335 km hacia fuera).

Por su parte, la presión central mínima estimada es de 941 mb (27.79 pulgadas).

Lluvia y marejada ciclónica

El parte, pronostica, para el este de Cuba, una lluvia total de tormenta de 10 a 15 pulgadas, con cantidades locales de 20 pulgadas, para el lunes hasta el miércoles lo que podría provocar inundaciones repentinas que amenacen la vida y numerosos deslizamientos de tierra.

Asimismo, existe un potencial de marejada ciclónica significativa a lo largo de la costa sureste de Cuba para la última hora del martes o miércoles.

Las alturas máximas de la marejada ciclónica podrían alcanzar de 6 a 9 pies por encima de los niveles de marea normales, cerca y al este de donde el centro de Melissa hace tierra. Esta marejada ciclónica estará acompañada de olas grandes y destructivas, agrega la información.