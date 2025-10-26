Ante la llegada de Melissa piden ayuda para abuela de 91 años en Camagüey con casa a punto de derrumbarse

El techo a punto de colapsar y las condiciones precarias de la vivienda de Sebastiana Olga Cepero Álvarez.

La inminente llegada del huracán Melissa mantiene en alerta a Cuba, y en medio de la tensión por las lluvias y los vientos, una historia desde Céspedes, Camagüey, ha despertado la preocupación y la solidaridad.

Sebastiana Olga Cepero Álvarez, una anciana de 91 años, encamada y con la cadera fracturada, vive en una casa al borde del derrumbe. La denuncia fue publicada en Facebook por José González, quien imploró ayuda a las autoridades y a los vecinos del municipio antes de que sea demasiado tarde.

“Su casa está en peligro de derrumbe... por favor, a las autoridades competentes de mi municipio, lleguen a su casa y tomen acciones, por favor, es una señora mayor”, escribió González, junto a fotos que muestran el techo completamente deteriorado y el rostro de la anciana postrada en su cama.

El post se ha compartido decenas de veces en pocas horas, en un intento por llamar la atención de las instituciones locales mientras Melissa se aproxima al oriente cubano, dejando intensas lluvias y rachas de viento que podrían empeorar el estado de las viviendas más vulnerables.

Vecinos del municipio piden una intervención urgente, temiendo que el temporal agrave el riesgo de colapso. “Está sola y su casa se puede caer en cualquier momento”, comentó uno de los internautas que replicó el llamado en grupos comunitarios.

La situación de Sebastiana refleja la fragilidad del parque habitacional cubano, especialmente en el interior del país, donde miles de familias sobreviven en viviendas con techos de madera podrida o estructuras resquebrajadas. Con la llegada del huracán Melissa, los temores por un desastre mayor se multiplican.

Hace apenas un día varias familias en el centro histórico de Camagüey quedaron damnificadas por el derrumbe parcial de un edificio, que dejó techos colapsados y pérdidas materiales significativas. Las imágenes difundidas entonces mostraban la precariedad estructural de muchas viviendas en la provincia, donde la humedad, la falta de mantenimiento y los materiales en mal estado han convertido cualquier temporal en una amenaza mortal.

Hasta el momento, las autoridades locales no han informado si han acudido al lugar ni qué tipo de ayuda recibiría la anciana. Mientras tanto, en las redes sociales se multiplican los mensajes de apoyo y los pedidos para que no sea otra víctima del abandono y la desidia, justo cuando la naturaleza vuelve a poner a prueba a los cubanos.