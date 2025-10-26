Ante la llegada de Melissa piden ayuda para abuela de 91 años en Camagüey con casa a punto de derrumbarse

Vídeos relacionados:
La inminente llegada del huracán Melissa mantiene en alerta a Cuba, y en medio de la tensión por las lluvias y los vientos, una historia desde Céspedes, Camagüey, ha despertado la preocupación y la solidaridad.
Sebastiana Olga Cepero Álvarez, una anciana de 91 años, encamada y con la cadera fracturada, vive en una casa al borde del derrumbe. La denuncia fue publicada en Facebook por José González, quien imploró ayuda a las autoridades y a los vecinos del municipio antes de que sea demasiado tarde.
“Su casa está en peligro de derrumbe... por favor, a las autoridades competentes de mi municipio, lleguen a su casa y tomen acciones, por favor, es una señora mayor”, escribió González, junto a fotos que muestran el techo completamente deteriorado y el rostro de la anciana postrada en su cama.
El post se ha compartido decenas de veces en pocas horas, en un intento por llamar la atención de las instituciones locales mientras Melissa se aproxima al oriente cubano, dejando intensas lluvias y rachas de viento que podrían empeorar el estado de las viviendas más vulnerables.
Vecinos del municipio piden una intervención urgente, temiendo que el temporal agrave el riesgo de colapso. “Está sola y su casa se puede caer en cualquier momento”, comentó uno de los internautas que replicó el llamado en grupos comunitarios.
La situación de Sebastiana refleja la fragilidad del parque habitacional cubano, especialmente en el interior del país, donde miles de familias sobreviven en viviendas con techos de madera podrida o estructuras resquebrajadas. Con la llegada del huracán Melissa, los temores por un desastre mayor se multiplican.
Hace apenas un día varias familias en el centro histórico de Camagüey quedaron damnificadas por el derrumbe parcial de un edificio, que dejó techos colapsados y pérdidas materiales significativas. Las imágenes difundidas entonces mostraban la precariedad estructural de muchas viviendas en la provincia, donde la humedad, la falta de mantenimiento y los materiales en mal estado han convertido cualquier temporal en una amenaza mortal.
Hasta el momento, las autoridades locales no han informado si han acudido al lugar ni qué tipo de ayuda recibiría la anciana. Mientras tanto, en las redes sociales se multiplican los mensajes de apoyo y los pedidos para que no sea otra víctima del abandono y la desidia, justo cuando la naturaleza vuelve a poner a prueba a los cubanos.
Preguntas frecuentes sobre el impacto del huracán Melissa en Camagüey y la situación de Sebastiana Olga Cepero Álvarez
¿Quién es Sebastiana Olga Cepero Álvarez y por qué necesita ayuda urgente?
Sebastiana Olga Cepero Álvarez es una anciana de 91 años que vive en Céspedes, Camagüey, en una casa a punto de derrumbarse. Ella está encamada con una cadera fracturada, lo que la hace especialmente vulnerable ante la llegada del huracán Melissa. La comunidad ha hecho un llamado urgente a las autoridades para que intervengan y garanticen su seguridad antes de que el temporal empeore la situación.
¿Cuál es la situación del parque habitacional en Camagüey ante el huracán Melissa?
El estado del parque habitacional en Camagüey es crítico, con muchas viviendas en condiciones precarias debido a la falta de mantenimiento y materiales. La llegada del huracán Melissa intensifica el riesgo de derrumbes y pone en evidencia la fragilidad de las infraestructuras, especialmente en el interior del país y en zonas históricas donde las edificaciones son antiguas y deterioradas.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano ante la amenaza del huracán Melissa?
El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil de Cuba ha declarado la Fase de Alerta para varias provincias del oriente del país, incluidas Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. Sin embargo, hay críticas de los ciudadanos sobre la falta de medidas preventivas efectivas y la insuficiente preparación para enfrentar el impacto del huracán.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.