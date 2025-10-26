Guantánamo evacuará a más de 100 mil personas en su mayoría en casas de familiares y amigos

Guantánamo evacuará a 139,000 personas ante la inminente llegada del huracán Melissa, de los cuales 108,000 lo harán en casas de familiares y amigos

Según la prensa oficialista, 83 centros para la elaboración de alimentos y 69 escuelas como centros de evacuación.

En Baracoa permanecerán evacuadas 10,000 personas, en tanto que las recientes lluvias han afectado la vialidad de montaña, sistema de alcantarillado y el puente principal de la zona.

En Maisí, por su parte, colapsó el puente de Boca de Jauco, limitando al municipio el acceso por vía terrestre.

“Estamos a tiempo de prepararnos”, afirmó el dirigente del PCC en la provincia Yoel Pérez García.

Huracán Melissa

El huracán Melissa continúa ganando fuerza sobre las cálidas aguas del mar Caribe y amenaza de forma directa al oriente de Cuba.

El sistema, que se fortaleció rápidamente durante la noche del sábado, alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson con vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora y rachas superiores.

Los meteorólogos advirtieron que Melissa mantiene un ojo bien definido, signo de su elevada organización y de la energía acumulada en su centro.

A las 6:00 de la mañana, el huracán se localizaba en los 16.3 grados de latitud Norte y 76.4 grados de longitud Oeste, posición que lo sitúa a 180 kilómetros al sur-sudeste de Kingston, Jamaica, y a unos 415 kilómetros al sur de Santiago de Cuba.

Melissa continúa desplazándose lentamente hacia el oeste, a una velocidad de 7 kilómetros por hora, lo que le permite mantenerse sobre aguas muy cálidas y conservar su alta intensidad.

Los expertos prevén que el sistema gire gradualmente hacia el norte y el nordeste entre el lunes y el martes, acercándose peligrosamente al oriente cubano.

El parte meteorológico de la TVC mostró imágenes satelitales en las que se aprecia cómo el huracán distribuye extensas áreas de nublados sobre el Caribe central y oriental, cuyas bandas externas ya están afectando a Camagüey y las provincias orientales de la isla.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que el aporte de humedad y las bandas de alimentación del sistema provocarán chubascos, lluvias y tormentas eléctricas durante toda la jornada, especialmente en el oriente del país.

En las costas sur de las provincias orientales se esperan marejadas que podrían incrementarse a fuertes marejadas a medida que el huracán se aproxime.

Los vientos del nordeste, de entre 15 y 30 kilómetros por hora, con rachas superiores en zonas costeras, generarán oleaje en el litoral norte y sur del occidente y centro, y condiciones adversas en el oriente.

Los meteorólogos recordaron que el lento desplazamiento del sistema y su gran tamaño lo convierten en una amenaza potencialmente devastadora para la región oriental de Cuba, donde ya se adoptan medidas de prevención y evacuación.

El Instituto de Meteorología de Cuba advirtió este domingo sobre la inminencia de fuertes marejadas en los mares del sur de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, provocadas por la cercanía del poderoso huracán Melissa, que alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.

Según el más reciente aviso de ciclón tropical No. 12, emitido por el Centro de Pronósticos, el fenómeno meteorológico experimentó un proceso de rápida intensificación en las últimas horas, con vientos sostenidos de 220 kilómetros por hora y una presión central de 944 hectoPascal.

En este sentido, la primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Santiago de Cuba y presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Beatriz Johnson Urrutia, lanzó este domingo un mensaje de alerta ante el peligro inminente del huracán Melissa, que amenaza con un impacto devastador sobre el oriente del país.