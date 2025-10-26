Santiago de Cuba evacuará a casi 260 mil personas por huracán Melissa

La provincia implementa un plan de evacuación masiva ante la proximidad del huracán. Se vigilan embalses críticos y se prioriza la protección de municipios vulnerables como Guamá. Las autoridades llaman a mantener disciplina y rigor en el traslado.

Domingo, 26 Octubre, 2025 - 16:45

Autoridades prestan especial atención al costero municipio de Guamá (imagen de referencia) Foto © Venceremos

La primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Santiago de Cuba y presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Beatriz Johnson Urrutia, informó hoy que se trabaja para evacuar a 258,573 personas en la provincia, ante el inminente impacto del huracán Melissa, que amenaza con lluvias intensas e inundaciones.

Dijo, asimismo, que se presta especial atención al costero municipio de Guamá y a la seguridad de los embalses Carlos Manuel de Céspedes y Protesta de Baraguá, al intervenir mediante teleconferencia en la reunión del Consejo de Defensa Nacional ampliado, encabezado por el presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel.

Más temprano, Johnson lanzó este domingo un mensaje de alerta ante el peligro inminente del huracán Melissa, que amenaza con un impacto devastador sobre el oriente del país.

Explicó que las autoridades locales trabajan en la protección de recursos esenciales y en el traslado de personas que viven en zonas vulnerables hacia lugares seguros, en coordinación con el Consejo de Defensa Provincial.

También hizo un llamado a la solidaridad ante el peligro y pidió mantener la prudencia y no subestimar el poder del huracán.

De acuerdo con el más reciente parte del Centro de Pronósticos del Instituto de meteorología, Melissa se mantiene como un huracán categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos a 220 km/h y rachas superiores, mientras que se desplaza a unos seis kilómetros por hora hacia el oeste.

Lo más leído hoy:

El pronóstico indica que hasta el martes la tormenta avanzará lentamente al oeste-oeste-noroeste, para ubicarse cerca o sobre la costa sur de Jamaica, y que a partir de ese momento podría girar hacia el norte y luego al nordeste.

Las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, deberá estar en máxima vigilancia debido a las fuertes marejadas que ya han comenzado a registrarse en la costa sur oriental.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

