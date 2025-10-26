Embalses en Holguín y Granma se alistan para recibir intensas lluvias de Melissa

Autoridades priorizan la vigilancia de los embalses y la evacuación de residentes en zonas aguas abajo de las presas

Ante el avance del huracán Melissa, Holguín, Granma y Santiago de Cuba extreman la vigilancia sobre sus embalses, que presentan capacidad para recibir nuevas lluvias, mientras se organizan evacuaciones preventivas en zonas de riesgo.

El Consejo de Defensa Provincial de Holguín informó que los embalses de la provincia acumulan cerca del 67 % de su capacidad, mientras la presa Jagüeyes vierte de manera controlada.

Las autoridades mantienen comunicación constante con la población y preparan medidas de protección para enfrentar posibles afectaciones por lluvias intensas, informó el sitio digital de la emisora provincial Radio Angulo.

En Granma, los 11 embalses del territorio oriental alcanzan aproximadamente el 60 % de su llenado, según Marbelis Campos Busquet, delegada del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.

La presa Cauto del Paso opera con descargas controladas, mientras que las represas Paso Malo, Cilantro, Guisa y Corojo reciben especial atención ante posibles vertimientos.

Se prevé que los embalses puedan asimilar hasta 940 millones de metros cúbicos adicionales antes de alcanzar su tope, indicó el periódico provincial La Demajagua.

Las intensas precipitaciones que se pronostican pudieran mitigar los efectos de la prolongada sequía que han enfrentado en los últimos meses estos territorios.

Santiago de Cuba también refuerza medidas preventivas, priorizando la vigilancia de los embalses Carlos Manuel de Céspedes y Protesta de Baraguá, identificados como los principales puntos de riesgo por el posible desbordamiento ante el incremento de las lluvias.

Las autoridades ordenaron la evacuación inmediata de las personas que residen aguas abajo de ambos embalses, con especial atención a grupos vulnerables, incluyendo niños, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas, quienes serán reubicadas en centros habilitados para la emergencia.

Se indicó que la evacuación debía completarse antes de las 11:00 de la mañana de este domingo.

El monitoreo constante y la preparación de los sistemas hidráulicos buscan garantizar que los embalses puedan recibir el volumen de lluvias previsto, minimizando riesgos de inundaciones y protegiendo a las comunidades en zonas críticas.

De acuerdo con el más reciente parte del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC), Melissa continuará intensificándose durante el lunes e impactará el oriente de Cuba el martes por la noche.

El meteoro, que hasta la mañana del domingo mantenía vientos sostenidos de 220 km/h, podría intensificarse en las próximas horas y alcanzar la categoría 5, la más alta en la escala de Saffir-Simpson (vientos de más de 250 km/h), advirtió el director del Centro Meteorológico Provincial de Guantánamo, Carlos Román González.

“Debemos prepararnos para el impacto de un huracán de gran intensidad”, señaló el experto, quien precisó que los principales efectos del fenómeno en Guantánamo serán lluvias torrenciales, vientos huracanados y marejadas tanto al norte como al sur del territorio.

El Instituto de Meteorología de Cuba advirtió hoy sobre la inminencia de fuertes marejadas en los mares del sur de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.