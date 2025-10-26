Escenas del miedo: Santiagueros aseguran techos con bolsas de arena ante el huracán Melissa

Vídeos relacionados:

En Santiago de Cuba se viven horas de tensión y miedo: ante el inminente impacto del huracán Melissa, jóvenes de varios barrios trabajan contrarreloj asegurando los techos de sus viviendas con bolsas de arena, piedras y cabillas improvisadas.

Según reportó el periodista Yosmany Mayeta Labrada. En su perfil de Facebook, las imágenes compartidas desde distintos puntos de la ciudad muestran a familias enteras intentando proteger sus casas ante un fenómeno que los pronósticos califican como uno de los más poderosos que ha amenazado el oriente del país en los últimos años.

Captura Facebook / Yosmany Mayeta

“Jóvenes santiagueros aseguran sus techos con bolsas de arena”, escribió Mayeta en su publicación, destacando el esfuerzo de quienes, con pocos recursos y bajo una lluvia persistente, intentan resistir el paso del ciclón.

Mientras las autoridades locales tratan de contener la alarma, los vecinos se organizan como pueden para resguardar viviendas y pertenencias.

En algunos barrios, los jóvenes colaboran con adultos mayores y madres solas, trasladando objetos, asegurando ventanas o reforzando techos de fibrocemento con sacos llenos de arena o piedra.

El oriente cubano se prepara para uno de los embates más duros de la última década, con lluvias intensas, vientos superiores a los 200 kilómetros por hora y marejadas que podrían causar graves daños en zonas bajas.

“Por donde pase Melissa quedará una huella que el tiempo no borrará fácilmente”, escribió el periodista en su mensaje, acompañado de un llamado a la solidaridad: “Envíanos tus imágenes de cómo estás resguardando tu vivienda o ayudando a tus vecinos. No olvides a los ancianos, madres solas y familias vulnerables”.

El huracán Melissa, actualmente de categoría 4, continúa su avance por el Caribe con vientos sostenidos de 220 kilómetros por hora, y podría impactar el oriente cubano entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, según los últimos partes meteorológicos.

En Santiago de Cuba, donde muchos aún recuerdan los estragos de Sandy hace 13 años, las escenas de hoy son una mezcla de miedo, desesperación y resistencia: un pueblo que, sin esperar órdenes, intenta proteger lo poco que tiene antes de que llegue el golpe del huracán.

Por tal motivo, la primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Santiago de Cuba y presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Beatriz Johnson Urrutia, lanzó este domingo un mensaje de alerta ante el peligro inminente del huracán Melissa, que amenaza con un impacto devastador sobre el oriente del país.