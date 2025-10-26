Escenas del miedo: Santiagueros aseguran techos con bolsas de arena ante el huracán Melissa

Vídeos relacionados:
En Santiago de Cuba se viven horas de tensión y miedo: ante el inminente impacto del huracán Melissa, jóvenes de varios barrios trabajan contrarreloj asegurando los techos de sus viviendas con bolsas de arena, piedras y cabillas improvisadas.
Según reportó el periodista Yosmany Mayeta Labrada. En su perfil de Facebook, las imágenes compartidas desde distintos puntos de la ciudad muestran a familias enteras intentando proteger sus casas ante un fenómeno que los pronósticos califican como uno de los más poderosos que ha amenazado el oriente del país en los últimos años.
“Jóvenes santiagueros aseguran sus techos con bolsas de arena”, escribió Mayeta en su publicación, destacando el esfuerzo de quienes, con pocos recursos y bajo una lluvia persistente, intentan resistir el paso del ciclón.
Mientras las autoridades locales tratan de contener la alarma, los vecinos se organizan como pueden para resguardar viviendas y pertenencias.
En algunos barrios, los jóvenes colaboran con adultos mayores y madres solas, trasladando objetos, asegurando ventanas o reforzando techos de fibrocemento con sacos llenos de arena o piedra.
El oriente cubano se prepara para uno de los embates más duros de la última década, con lluvias intensas, vientos superiores a los 200 kilómetros por hora y marejadas que podrían causar graves daños en zonas bajas.
“Por donde pase Melissa quedará una huella que el tiempo no borrará fácilmente”, escribió el periodista en su mensaje, acompañado de un llamado a la solidaridad: “Envíanos tus imágenes de cómo estás resguardando tu vivienda o ayudando a tus vecinos. No olvides a los ancianos, madres solas y familias vulnerables”.
El huracán Melissa, actualmente de categoría 4, continúa su avance por el Caribe con vientos sostenidos de 220 kilómetros por hora, y podría impactar el oriente cubano entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, según los últimos partes meteorológicos.
En Santiago de Cuba, donde muchos aún recuerdan los estragos de Sandy hace 13 años, las escenas de hoy son una mezcla de miedo, desesperación y resistencia: un pueblo que, sin esperar órdenes, intenta proteger lo poco que tiene antes de que llegue el golpe del huracán.
Por tal motivo, la primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Santiago de Cuba y presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Beatriz Johnson Urrutia, lanzó este domingo un mensaje de alerta ante el peligro inminente del huracán Melissa, que amenaza con un impacto devastador sobre el oriente del país.
Preguntas frecuentes sobre el impacto del huracán Melissa en Santiago de Cuba
¿Qué medidas están tomando los santiagueros para proteger sus viviendas ante el huracán Melissa?
En Santiago de Cuba, los residentes están tomando medidas improvisadas para proteger sus viviendas ante el huracán Melissa. Jóvenes de varios barrios trabajan contrarreloj asegurando los techos de sus viviendas con bolsas de arena, piedras y cabillas improvisadas. Esta acción refleja el esfuerzo comunitario para resistir el paso del ciclón ante la falta de recursos y el apoyo insuficiente del Estado.
¿Qué críticas se han hecho sobre la preparación del gobierno cubano ante el huracán Melissa?
La población cubana ha expresado críticas hacia la preparación del gobierno ante el huracán Melissa. Los vecinos denuncian que se preparan “como pueden” y sin respaldo institucional suficiente, mientras las autoridades continúan “evaluando” desde los despachos. La falta de recursos básicos como agua, electricidad y alimentos, junto con la escasa comunicación oficial, ha generado un ambiente de desamparo e incertidumbre.
¿Cuáles son los principales riesgos asociados al huracán Melissa en el oriente de Cuba?
El huracán Melissa, de categoría 4, representa un gran peligro para el oriente cubano. Se esperan lluvias intensas, vientos superiores a los 200 kilómetros por hora y marejadas que podrían causar graves daños en zonas bajas. Estos fenómenos podrían desencadenar inundaciones, deslizamientos de tierra y daños estructurales, especialmente en áreas con infraestructura deteriorada.
¿Cómo está afectando la crisis actual en Cuba la preparación ante el huracán Melissa?
La crisis en Cuba está complicando significativamente la preparación ante el huracán Melissa. Los apagones prolongados, la falta de agua potable y la escasez de alimentos están obstaculizando los esfuerzos para resguardar a la población. La desinformación y la falta de recursos básicos han dejado a muchas familias en una situación de vulnerabilidad extrema.
