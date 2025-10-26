Autoridades alertan: huracán Melissa podría causar estragos en Guantánamo

La provincia de Guantánamo se prepara para enfrentar condiciones climáticas extremas desde el martes, cuando el huracán Melissa, que podría alcanzar categoría 5, impacte la provincia con fuertes vientos, lluvias intensas e inundaciones, alertó el Centro Meteorológico local.

Melissa, que hasta la mañana del domingo mantenía vientos sostenidos de 220 km/h, podría intensificarse en las próximas horas y alcanzar la categoría 5, la más alta en la escala de Saffir-Simpson (vientos de más de 250 km/h), advirtió el director del Centro Meteorológico Provincial, Carlos Román González citado por el periódico oficial Venceremos.

“Debemos prepararnos para el impacto de un huracán de gran intensidad”, señaló el experto, quien precisó que los principales efectos del fenómeno en Guantánamo serán lluvias torrenciales, vientos huracanados y marejadas tanto al norte como al sur del territorio.

Según las proyecciones actuales, las condiciones extremas podrían sentirse desde la mañana del martes y prolongarse hasta el miércoles.

González subrayó que, a diferencia del huracán Matthew (categoría 4) en 2016, Melissa tendría un impacto “más directo y abarcador” sobre la provincia.

"Matthew pasó muy al norte de nosotros, pero este huracán Melissa podría afectar de manera más directa a nuestra provincia. Su trayectoria aún no está definida con precisión, pero es probable que su impacto sea amplio, por lo que debemos estar preparados", indicó Román.

Lo más leído hoy:

El meteorólogo explicó que el sistema genera un flujo del noreste con gran humedad e inestabilidad, que al interactuar con las montañas podría provocar precipitaciones muy intensas y desbordamiento de ríos en la zona norte, ya saturada por las lluvias recientes.

Aunque las bandas espirales del huracán aún no alcanzan el territorio, se prevé un deterioro progresivo del tiempo a partir de la tarde del lunes. “Las lluvias intensas y la posibilidad de inundaciones son una preocupación seria”, advirtió.

Las autoridades locales instan a la población a mantenerse informada por los canales oficiales y cumplir con las indicaciones de la Defensa Civil.

“El huracán no es un punto, sino una amplia zona con efectos catastróficos, recordó Román González. Todos en Guantánamo debemos estar preparados para enfrentar sus consecuencias”.

Desde la propia alerta temprana emitida por la provincia, las autoridades han ido puntualizando los planes de protección a la población frente a posibles afectaciones por lluvias, deslizamientos, vientos fuertes y penetraciones del mar.

En total, unas 145,000 personas serán protegidas: alrededor de 108,000 en casas de familiares y amigos, y 36,000 en centros de evacuación, reportó el telecentro local Solvisión.

Hasta este domingo, se habían habilitado 110 centros de evacuación, con capacidad para ampliar hasta 142 en caso necesario.

También se preparan 83 centros de elaboración de alimentos, de un total de 138 disponibles, para garantizar la alimentación de los evacuados, precisó la fuente.

Las autoridades trabajan además en el aseguramiento del agua potable, los servicios de salud pública y el orden interior en cada uno de estos espacios, con el objetivo de proteger a la población de forma segura y organizada ante el paso del huracán.

“Estamos preparando las condiciones con tiempo para que la población sea protegida adecuadamente”, indicaron fuentes de Defensa Civil, que instaron a los guantanameros a mantenerse informados y cumplir con las orientaciones oficiales.

La víspera, el sectorial de Educación en la más oriental de las provincias cubanas informó que las clases fueron suspendidas la próxima semana ante la cercanía del meteoro.

Al respecto, el Instituto de Meteorología de Cuba advirtió este domingo sobre la inminencia de fuertes marejadas en el sur de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

La primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Santiago de Cuba y presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Beatriz Johnson Urrutia, lanzó este domingo un mensaje de alerta ante el peligro inminente del huracán Melissa, que amenaza con un impacto devastador sobre el oriente del país.

Melissa, que alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, continúa su desplazamiento hacia el norte del Caribe con vientos de 220 kilómetros por hora y amenaza con provocar intensas lluvias, deslaves y penetraciones del mar en el oriente cubano.

En Cuba oriental, las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín permanecen bajo vigilancia de huracán, con posibles impactos directos entre martes y miércoles.