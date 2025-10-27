Evolución del precio de las divisas en Cuba: Así comienzan el dólar y el euro la semana

El mercado informal de divisas en Cuba comienza la semana en calma.

Este lunes, el dólar, el euro y la Moneda Libremente Convertible (MLC) retienen por tercer día consecutivo los mismos precios.

El dólar se mantiene tasado en 490 CUP desde el viernes.

El euro, por su parte se sostiene en 540 CUP desde el jueves, mientras que la MLC resiste en 200 CUP desde hace varias jornadas. A pesar de los los malos augurios para la moneda virtual creada por el régimen cubano, de momento resiste.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio hoy 27/10/2025 - 7:45 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 490 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 540 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 200 CUP.

De acuerdo con el informe de octubre del Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi), en lo que resta de mes el dólar podría incluso superar los 500 CUP si persiste el entorno extremo actual.

Según la misma previsión, el euro podría llegar a 551 CUP, mientras que la MLC quedaría en unos 215 CUP.

El alza sostenida del dólar y el euro en el mercado informal cubano representa un golpe directo a la economía doméstica.

elTOQUE denuncia campaña coordinada para desacreditar su tasa de cambio

Desde el 22 de octubre circula en redes sociales una campaña organizada contra el medio elTOQUE, acusándolo falsamente de ser responsable del alza del dólar en el mercado informal por publicar su Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMI). En Facebook y WhatsApp se han detectado decenas de cuentas falsas y anónimas compartiendo la imagen “No al TOQUE”, sin contexto ni texto, en un intento de generar una percepción de rechazo masivo.

Según el medio, se trata de una estrategia similar a las que el oficialismo ha usado antes para atacar a la prensa independiente: "mezcla de acusaciones sin pruebas, manipulación de hechos y difusión coordinada en redes".

También se han visto publicaciones desde grupos vinculados a mipymes y capturas que indican la participación de funcionarios en La Habana, lo que refuerza la hipótesis de una acción no espontánea.

elTOQUE subraya que la TRMI "no provoca movimientos del mercado, solo refleja el comportamiento real de las divisas según la oferta y la demanda digital", y que su metodología es pública, verificable y respaldada por economistas.

Frente a acusaciones falsas como que forman parte de GAESA o que son “una página extranjera”, el medio reitera que es un proyecto independiente, integrado por periodistas cubanos en el exilio.

La ofensiva ocurre en medio de una crisis aguda en Cuba, con devaluación persistente, escasez y malestar social creciente. “Lejos de desacreditarnos, este tipo de campañas confirman la necesidad de una información transparente y basada en evidencias”, concluye elTOQUE.

En un contexto donde la mayoría de los productos básicos y servicios dependen de la divisa extranjera -ya sea por importaciones o por su comercialización en MLC- la subida de 25 pesos en apenas ocho días encarece de forma inmediata los precios en el mercado interno.

Cada incremento en la tasa informal se traduce en un aumento del costo de la vida: alimentos, productos de higiene, medicinas y hasta servicios de transporte o reparaciones suben de precio casi al mismo ritmo que las divisas.

Para las familias que dependen de salarios estatales o pensiones, cuyos ingresos se mantienen fijos en pesos cubanos, este fenómeno significa una pérdida acelerada del poder adquisitivo.

Mientras tanto, los hogares que reciben remesas o manejan divisas logran mantener cierto margen de consumo, ampliando la brecha entre quienes tienen acceso al dólar y quienes no.

Esta disparidad alimenta tensiones sociales y empuja a muchos cubanos a buscar ingresos alternativos -ya sea a través del mercado informal, trabajos en el exterior o incluso la emigración- como única vía para resistir el deterioro económico.

En términos más amplios, el encarecimiento del dólar refleja la desconfianza en el peso cubano y la falta de medidas efectivas para estabilizar la moneda nacional.

La creciente dolarización de facto erosiona aún más la capacidad del Estado para controlar los precios y planificar la economía, mientras la inflación se retroalimenta en un ciclo que castiga sobre todo a los más vulnerables.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 27 de octubre:

1 USD = 490 CUP.

5 USD = 2,450 CUP.

10 USD = 4,900 CUP.

20 USD = 9,800 CUP.

50 USD = 24,500 CUP.

100 USD = 49,000 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR: 540.

5 EUR = 2,700 CUP.

10 EUR = 5,400 CUP.

20 EUR = 10,800 CUP.

50 EUR = 27,000 CUP.

100 EUR = 54,000 CUP.

200 EUR = 108,000 CUP.

500 EUR = 270,000 CUP.

Mientras tanto, los cubanos se preguntan qué pasó con "la tasa flotante" anunciada desde finales desde 2024 por Manuel Marrero, con el fin de intentar cerrar la brecha entre el valor oficial y el informal de las divisas.