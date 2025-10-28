Tasa de cambio en Cuba: ¿A cuánto se venden dólares, euros y MLC hoy?

El mercado informal de divisas en Cuba amanece nuevamente sin cambios en los valores de venta de las tres monedas de referencia.

Este martes -cuando la zona oriental del país se prepara para recibir a un potente huracán- el dólar, el euro y la Moneda Libremente Convertible (MLC) retienen por cuarto día consecutivo los mismos precios.

El dólar se mantiene tasado en 490 CUP desde el viernes.

El euro, por su parte, se sostiene en 540 CUP desde el jueves.

Evolución de la tasa de cambio

En el caso de la MLC resiste en 200 CUP desde hace varias jornadas.

Tasa de cambio hoy 28/10/2025 -6:48 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 490 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 540 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 200 CUP.

De acuerdo con el informe de octubre del Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi), en lo que resta de mes el dólar podría incluso superar los 500 CUP.

Según la misma previsión, el euro podría llegar a 551 CUP; mientras que la MLC quedaría en unos 215 CUP.

Cada incremento en la tasa informal se traduce en un aumento del costo de la vida: alimentos, productos de higiene, medicinas y hasta servicios de transporte o reparaciones suben de precio casi al mismo ritmo que las divisas.

Para las familias que dependen de salarios estatales o pensiones, cuyos ingresos se mantienen fijos en pesos cubanos, este fenómeno significa una pérdida acelerada del poder adquisitivo.

Mientras tanto, los hogares que reciben remesas o manejan divisas logran mantener cierto margen de consumo, ampliando la brecha entre quienes tienen acceso al dólar y quienes no.

Esta disparidad alimenta tensiones sociales y empuja a muchos cubanos a buscar ingresos alternativos -ya sea a través del mercado informal, trabajos en el exterior o incluso la emigración- como única vía para resistir el deterioro económico.

En términos más amplios, el encarecimiento del dólar refleja la desconfianza en el peso cubano y la falta de medidas efectivas para estabilizar la moneda nacional.

La creciente dolarización de facto erosiona aún más la capacidad del Estado para controlar los precios y planificar la economía, mientras la inflación se retroalimenta en un ciclo que castiga sobre todo a los más vulnerables.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 28 de octubre:

1 USD = 490 CUP.

5 USD = 2,450 CUP.

10 USD = 4,900 CUP.

20 USD = 9,800 CUP.

50 USD = 24,500 CUP.

100 USD = 49,000 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR: 540.

5 EUR = 2,700 CUP.

10 EUR = 5,400 CUP.

20 EUR = 10,800 CUP.

50 EUR = 27,000 CUP.

100 EUR = 54,000 CUP.

200 EUR = 108,000 CUP.

500 EUR = 270,000 CUP.

Mientras tanto, sigue sin saberse qué pasó con "la tasa flotante" anunciada desde finales desde 2024 por el primer ministro, Manuel Marrero, quien anunció cambios con el fin de intentar cerrar la brecha entre el valor oficial y el informal de las divisas.