Defienden evacuaciones en cuevas de Guantánamo como “medida de inteligencia popular” ante el huracán Melissa

Un vocero habitual del oficialismo cubano defendió el uso de cuevas naturales como refugios en Guantánamo, calificándolo como una “medida de inteligencia popular y supervivencia probada” ante el paso del huracán Melissa.

El mensaje fue publicado por Carlos Pérez, quien rechazó las burlas y críticas surgidas en las redes sociales tras conocerse que en el municipio de Yateras, provincia de Guantánamo, se estaban habilitando cuevas para proteger a los residentes de comunidades intrincadas.

Pérez calificó en Facebook de “cínicos” y “apátridas” a quienes ridiculizaron la medida y aseguró que el sistema de Defensa Civil de Cuba “es un referente mundial reconocido por la ONU por su capacidad de proteger la vida humana por encima de todo”.

“La evacuación en cuevas no es un chiste; es una medida de inteligencia popular y supervivencia probada que garantiza la seguridad donde las viviendas precarias fallarían”, escribió el comunicador en su publicación.

Además, reconoció que esta medida “más natural” se debe a que Cuba “no tiene recursos ilimitados, pero ha sabido suplir la escasez con organización y conciencia popular”.

Su mensaje surge luego de que el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Yateras, Yulien Salina Gallardo, informara también en Facebook –publicación retirada horas después– que varias cuevas naturales habían sido acondicionadas para acoger temporalmente a familias vulnerables durante el paso del ciclón.

Captura Facebook / Yulien Salina Gallardo

Salina explicó que estos refugios naturales habían sido utilizados en huracanes anteriores y que “se acondicionan de forma higiénica y segura para la protección” de la población.

Las cuevas, añadió, ofrecen una alternativa en zonas donde no existen edificaciones sólidas capaces de resistir los fuertes vientos.

El uso de este tipo de refugio no es nuevo en el oriente de Cuba. En municipios montañosos de Guantánamo y Santiago de Cuba, las autoridades locales han recurrido a esta medida en eventos meteorológicos anteriores debido a la falta de infraestructura adecuada o la lejanía de las comunidades rurales.

Además, de manera informal y al margen de las orientaciones de la Defensa Civil, algunos habitantes de las zonas rurales utilizan estas vías de refugios ante la inexistencia de alternativas más seguras e higiénicas garantizadas por el régimen.

Mientras tanto, el huracán Melissa, con vientos sostenidos de 295 kilómetros por hora, continúa desplazándose sobre el Caribe con categoría cinco.

En Guantánamo, más de 100 mil personas han sido evacuadas como parte del plan de emergencia, que incluye refugios oficiales, centros escolares, templos religiosos y viviendas solidarias.

Las autoridades cubanas e instituciones religiosas insisten en que la prioridad es proteger la vida humana y reducir los riesgos ante un fenómeno que se prevé deje fuertes lluvias, penetraciones del mar y deslizamientos de tierra en las provincias orientales.