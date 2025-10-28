Arzobispo de Santiago de Cuba: “No podemos evitar los vientos, pero sí hacer el huracán más humano”

Vídeos relacionados:

Mientras el huracán Melissa alcanza vientos cercanos a los 300 km/h y amenaza con impacto directo en Jamaica, el arzobispo de Santiago de Cuba, monseñor Dionisio García Ibáñez, envió un mensaje de fe, fortaleza y unión a los cubanos del oriente del país.

El Arzobispado de Santiago de Cuba publicó este lunes en Facebook un mensaje del arzobispo Dionisio García Ibáñez ante el inminente paso del huracán Melissa, que podría afectar gravemente la región oriental del país.

Captura Facebook / Arzobispado de Santiago de Cuba

En su mensaje, el prelado llamó a “defender la vida humana” y a mantener la esperanza en medio del temor por la fuerza del ciclón.

“Tenemos que escuchar las advertencias que nos hace la Defensa Civil, salvar lo que podamos y protegernos, pero también prepararnos espiritualmente”, expresó el arzobispo, recordando que el pueblo cubano aún tiene fresca la memoria del huracán Sandy.

“No podemos evitar los vientos, pero sí hacer que el paso del huracán sea más humano, en la medida en que nos apoyemos mutuamente unos a otros”, subrayó.

Monseñor García destacó que el momento exige solidaridad y oración, y exhortó a las familias a pedir fortaleza a Dios y misericordia por quienes sufrirán las consecuencias del fenómeno.

“Las tormentas del mundo pasan y se olvidan, pero la promesa de Dios permanece para siempre”, dijo, pidiendo también la intercesión de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, “para que acompañe a su pueblo en medio de la tormenta”.

El mensaje fue difundido mientras el huracán Melissa, con vientos sostenidos de 295 kilómetros por hora, avanza peligrosamente hacia la costa sur de Jamaica.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos calificó la situación como “extremadamente peligrosa” y advirtió que esta es “la última oportunidad para proteger la vida”.