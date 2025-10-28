Arzobispo de Santiago de Cuba: “No podemos evitar los vientos, pero sí hacer el huracán más humano”

Dionisio García Ibáñez llamó a la calma y a la solidaridad ante el huracán Melissa, que se acerca al Caribe con vientos devastadores, y pidió confiar en Dios y proteger la vida humana.

Martes, 28 Octubre, 2025 - 10:51

Monseñor Dionisio García Ibáñez, el arzobispo de Santiago de Cuba © Facebook / Arzobispado de Santiago de Cuba
Mientras el huracán Melissa alcanza vientos cercanos a los 300 km/h y amenaza con impacto directo en Jamaica, el arzobispo de Santiago de Cuba, monseñor Dionisio García Ibáñez, envió un mensaje de fe, fortaleza y unión a los cubanos del oriente del país.

El Arzobispado de Santiago de Cuba publicó este lunes en Facebook un mensaje del arzobispo Dionisio García Ibáñez ante el inminente paso del huracán Melissa, que podría afectar gravemente la región oriental del país.

Captura Facebook /  Arzobispado de Santiago de Cuba

En su mensaje, el prelado llamó a “defender la vida humana” y a mantener la esperanza en medio del temor por la fuerza del ciclón.

Tenemos que escuchar las advertencias que nos hace la Defensa Civil, salvar lo que podamos y protegernos, pero también prepararnos espiritualmente”, expresó el arzobispo, recordando que el pueblo cubano aún tiene fresca la memoria del huracán Sandy.

“No podemos evitar los vientos, pero sí hacer que el paso del huracán sea más humano, en la medida en que nos apoyemos mutuamente unos a otros”, subrayó.

Monseñor García destacó que el momento exige solidaridad y oración, y exhortó a las familias a pedir fortaleza a Dios y misericordia por quienes sufrirán las consecuencias del fenómeno.

“Las tormentas del mundo pasan y se olvidan, pero la promesa de Dios permanece para siempre”, dijo, pidiendo también la intercesión de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, “para que acompañe a su pueblo en medio de la tormenta”.

El mensaje fue difundido mientras el huracán Melissa, con vientos sostenidos de 295 kilómetros por hora, avanza peligrosamente hacia la costa sur de Jamaica.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos calificó la situación como “extremadamente peligrosa” y advirtió que esta es “la última oportunidad para proteger la vida”.

Preguntas frecuentes sobre el huracán Melissa y su impacto en Cuba

¿Cuál es la situación actual del huracán Melissa?

El huracán Melissa es un ciclón de categoría 5 con vientos sostenidos de 295 km/h, avanzando hacia el norte del Caribe, afectando inicialmente a Jamaica antes de dirigirse al oriente de Cuba. Se espera que cause vientos catastróficos, lluvias torrenciales y marejadas ciclónicas en su trayectoria.

¿Qué medidas se están tomando en Santiago de Cuba ante el huracán Melissa?

Se ha decretado la fase de alarma ciclónica para Santiago de Cuba y otras provincias del oriente del país. Las autoridades están preparando la evacuación de miles de personas, especialmente en áreas costeras y montañosas, y se han activado brigadas para la recuperación del sistema eléctrico tras el paso del huracán.

¿Cómo está afectando el huracán Melissa al sistema de salud en Cuba?

El régimen cubano afirma estar preparado, pero el sistema de salud enfrenta una crisis grave. Existen preocupaciones sobre la escasez de insumos y medicamentos, lo que podría complicar la atención a las víctimas del huracán. Las medidas de prevención y respuesta médica son críticas en este contexto.

¿Qué mensaje ha enviado el arzobispo de Santiago de Cuba frente al huracán?

El arzobispo Dionisio García Ibáñez ha llamado a la solidaridad y la oración, exhortando a los cubanos a apoyarse mutuamente y a prepararse espiritualmente. Ha pedido la intercesión de la Virgen de la Caridad del Cobre y ha recordado la importancia de mantener la esperanza y la fe en momentos de adversidad.

