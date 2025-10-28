“No subestimes al viento”: Arquitecta guantanamera advierte qué casas no resistirán el huracán Melissa

Vídeos relacionados:

Mientras el huracán Melissa avanza con vientos de casi 300 km/h hacia el Caribe oriental, una arquitecta de Guantánamo ha captado la atención de miles de cubanos con una advertencia tan técnica como estremecedora: “No subestimes la fuerza del viento, puede costarte la vida”.

El texto fue publicado este lunes en Facebook por la usuaria Claudia Rafaela Ortiz Alba, quien explicó que el mensaje fue escrito por su hermana, una arquitecta guantanamera con amplia experiencia en el terreno durante desastres naturales.

La profesional no usa redes sociales, pero quiso que su guía llegara a las familias del oriente del país, las más vulnerables ante el paso del huracán Melissa.

El mensaje comienza con una advertencia clara: un ciclón de la magnitud de Melissa, con vientos de casi 300 kilómetros por hora, puede destruir incluso casas de hormigón armado.

La arquitecta ofrece una evaluación práctica para que las personas puedan determinar si sus viviendas son seguras o si deben evacuar de inmediato.

“Las casas de madera o con techos ligeros no resisten. Una ráfaga de un huracán categoría cuatro puede levantar objetos de más de una tonelada. Si vives en una vivienda así, evacúa. Es un suicidio quedarse dentro”, escribió.

La especialista detalla también que las viviendas de mampostería con cubiertas ligeras corren casi el mismo riesgo.

Aunque sus muros sean de hormigón, advierte que las grietas, los muros agrietados o inclinados, y las estructuras envejecidas pueden colapsar bajo la presión del viento.

“En Cuba se construye cada vez con menos calidad. Hoy se hace muy mal, y eso aumenta el peligro”, lamentó.

En el caso de las viviendas de hormigón con techos pesados, la arquitecta recomienda una revisión completa de la estructura, asegurando que no haya acero oxidado ni losas dañadas.

“Si tu casa está buena estructuralmente, céntrate en tus puertas y ventanas. Son el punto débil. Refuérzalas con tranques o tablas. No subestimes el viento”, advirtió.

Pero incluso esas casas sólidas no están a salvo si están cerca del mar. “A menos de 200 metros de la costa, evacúa. Una ola puede arrancar una losa completa de hormigón. Lo vi con mis propios ojos en el huracán Ike, en 2008”, recordó.

La arquitecta también ofreció recomendaciones específicas para quienes viven en edificios multifamiliares o construcciones de sistemas prefabricados, como los GPS, E-14 o IMS, comunes en el oriente del país.

En estos casos, insistió en reforzar ventanales y evitar los pisos altos durante el impacto: “A mayor altura, más peligro. Si pierdes un ventanal, refúgiate detrás del muro, pegado al piso, protegiendo cabeza y abdomen”, indicó.

Su guía concluye con una lista de acciones básicas: reforzar cristales con cinta adhesiva, cubrirlos por fuera con tablas o planchas de zinc y asegurar puertas y balcones.

“El viento no perdona. Una corriente bien estructurada puede convertir cualquier objeto en un proyectil mortal”, alertó.

Más allá del lenguaje técnico, el mensaje destaca por su tono humano: “Cuídate y cuida a los tuyos”, escribió la arquitecta al cierre, un gesto que ha conmovido a miles de usuarios que comparten su publicación como si fuera un manual urgente para sobrevivir.

El huracán Melissa, que avanza con categoría 5 sobre el Caribe y amenaza la región oriental de Cuba, mantiene en alerta máxima a las autoridades y a la población.

En un contexto de crisis económica y escasez de materiales, las recomendaciones de esta arquitecta se vuelven vitales para un país que enfrenta otro desafío natural con escasos recursos, pero con la misma determinación de resistir.

En ese sentido, el régimen anunció que alrededor de 650,000 personas serían evacuadas en el Oriente de Cuba ante la proximidad del huracán Melissa.

Un total de 258,573 personas de la provincia de Santiago de Cuba, unas 69,000 de Holguín, 139,914 de Guantánamo, 72,000 de Las Tunas y unas 110,000 de Granma tendrán que desplazarse de sus hogares y resguardarse en casas de amigos o familiares o centros de evacuación, informó la Presidencia de Cuba.