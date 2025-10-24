Maduro vuelve a hablar en inglés para responder a Trump... y acaba traduciéndose a sí mismo

El presidente venezolano Nicolás Maduro protagonizó este jueves un nuevo episodio de su particular manejo del inglés durante la juramentación de la Comisión Promotora para la Constituyente de la Clase Obrera, celebrada en el Complejo Parque Central de Caracas.
“Not war, yes peace, forever, forever, forever, peace forever, not crazy war”, dijo el mandatario ante los asistentes, en un intento de reafirmar su mensaje de “paz mundial”. Acto seguido, y consciente de la confusión que había provocado su inglés, él mismo tradujo lo que acababa de decir: “No a la guerra loca”.
Pero no se detuvo ahí. Maduro continuó con su peculiar improvisación lingüística: “Please! peace, peace forever, victory forever, the peace”, para luego explicar: “Esto se llama lenguaje tarsaniado. Si se traduce al español tipo Tarzán sería: no guerra, no querer guerra, no a la guerra de los locos, sí paz, sí paz por siempre”.
El líder chavista, que hace apenas una semana utilizó su “inglés bolivariano” para responder a Trump tras la autorización de la CIA para operar en Venezuela, aprovechó el acto para proclamarse una vez más como “el presidente obrero” y “el pueblo empoderado”.
“Soy el primer Presidente Obrero de esta historia grande de América Latina y el Caribe”, afirmó, en medio de su llamado a refundar el movimiento laboral venezolano bajo el llamado Socialismo Bolivariano del siglo XXI y el Plan de las 7 Transformaciones.
El discurso, transmitido por cadena nacional, combinó los habituales tonos mesiánicos de Maduro con un inglés improvisado que, más que diplomático, pareció sacado de una película de Tarzán.
Preguntas frecuentes sobre Nicolás Maduro y su manejo del inglés en discursos internacionales
¿Por qué Nicolás Maduro intenta hablar en inglés en sus discursos?
Nicolás Maduro utiliza el inglés en sus discursos como una estrategia para conectar con la audiencia internacional y enviar mensajes directos a países como Estados Unidos. Sin embargo, su manejo del idioma es limitado, lo que ha llevado a situaciones confusas y a menudo humorísticas. Este enfoque forma parte de su intento de proyectar una imagen de resistencia pacífica ante la presión internacional.
¿Cómo ha reaccionado Nicolás Maduro a las presiones de Estados Unidos?
Maduro ha respondido con discursos desafiantes y reafirmando su posición de resistencia ante lo que califica como amenazas imperialistas de Estados Unidos. Ha declarado su intención de defender la soberanía de Venezuela y ha hecho llamamientos a la paz, mientras acusa a Washington de intentar desestabilizar su gobierno a través de operaciones encubiertas y amenazas militares.
¿Qué papel juega la Milicia Bolivariana en la estrategia de defensa de Maduro?
La Milicia Bolivariana es presentada por Maduro como un componente clave en la defensa nacional, compuesta por millones de civiles armados y entrenados para proteger la soberanía de Venezuela. Aunque el gobierno asegura que están preparados para defender el país, la oposición y analistas internacionales cuestionan su capacidad operativa real y señalan su uso como herramienta de control social.
¿Cuál ha sido la respuesta internacional a las declaraciones de Maduro?
Las reacciones internacionales varían entre la crítica y la burla. Mientras que el gobierno de Estados Unidos y otros países continúan presionando a Maduro con sanciones y declaraciones contundentes, sus discursos, especialmente en inglés, generan tanto críticas como burlas en el ámbito internacional. Esto contribuye a la polarización de la opinión pública sobre el régimen venezolano.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.