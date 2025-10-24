Maduro vuelve a hablar en inglés para responder a Trump... y acaba traduciéndose a sí mismo

El presidente venezolano Nicolás Maduro protagonizó este jueves un nuevo episodio de su particular manejo del inglés durante la juramentación de la Comisión Promotora para la Constituyente de la Clase Obrera, celebrada en el Complejo Parque Central de Caracas.

“Not war, yes peace, forever, forever, forever, peace forever, not crazy war”, dijo el mandatario ante los asistentes, en un intento de reafirmar su mensaje de “paz mundial”. Acto seguido, y consciente de la confusión que había provocado su inglés, él mismo tradujo lo que acababa de decir: “No a la guerra loca”.

Pero no se detuvo ahí. Maduro continuó con su peculiar improvisación lingüística: “Please! peace, peace forever, victory forever, the peace”, para luego explicar: “Esto se llama lenguaje tarsaniado. Si se traduce al español tipo Tarzán sería: no guerra, no querer guerra, no a la guerra de los locos, sí paz, sí paz por siempre”.

El líder chavista, que hace apenas una semana utilizó su “inglés bolivariano” para responder a Trump tras la autorización de la CIA para operar en Venezuela, aprovechó el acto para proclamarse una vez más como “el presidente obrero” y “el pueblo empoderado”.

“Soy el primer Presidente Obrero de esta historia grande de América Latina y el Caribe”, afirmó, en medio de su llamado a refundar el movimiento laboral venezolano bajo el llamado Socialismo Bolivariano del siglo XXI y el Plan de las 7 Transformaciones.

El discurso, transmitido por cadena nacional, combinó los habituales tonos mesiánicos de Maduro con un inglés improvisado que, más que diplomático, pareció sacado de una película de Tarzán.