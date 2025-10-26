Melissa impactará el oriente de Cuba como un huracán mayor: Conoce el último parte

El huracán Melissa continuará intensificándose durante el lunes e impactará el oriente de Cuba el martes por la noche.

Según el parte de las 2 p.m. del domingo del Centro Nacional de Huracanes de EE. UU. (NHC), el ojo del Huracán Melissa fue localizado cerca de la latitud 16.4 Norte, longitud 76.9 Oeste.

El huracán categoría 4 se está moviendo hacia el oeste cerca de 5 mph (7 km/h). En lo que queda de domingo se espera un movimiento lento hacia el oeste, seguido de un giro al norte y noreste el lunes y martes.

El núcleo de Melissa se moverá cerca o sobre Jamaica el martes y a través del sureste de Cuba el martes por la noche, luego atravesará las Bahamas el miércoles.

Posee vientos máximos sostenidos están cerca de 140 mph (220 km/h) con ráfagas más altas.

El NHC pronostica una intensificación adicional durante el lunes, seguida de fluctuaciones en intensidad.

“Se espera que Melissa sea un poderoso huracán mayor cuando toque tierra en Jamaica el lunes por la noche o martes por la mañana y sureste de Cuba a última hora del martes”, se lee en el parte

Las condiciones de huracán son posibles en el área de vigilancia en el este de Cuba el martes hasta el miércoles, precisa la información.

Melissa tiene vientos con fuerza de huracán que se extienden hacia fuera hasta 25 millas (35 km) desde el centro.

El huracán impactará el oriente de Cuba, con acumulados de lluvia total de 10 a 15 pulgadas, con cantidades locales de 20 pulgadas, desde el martes hasta el miércoles,

Por tanto, podría provocar inundaciones repentinas y numerosos deslizamientos de tierra.

Evacuaciones en Guantánamo ante inminente impacto

Guantánamo evacuará a 139,000 personas ante la inminente llegada del huracán Melissa, de los cuales 108,000 lo harán en casas de familiares y amigos

Según la prensa oficialista, 83 centros para la elaboración de alimentos y 69 escuelas como centros de evacuación.

En Baracoa permanecerán evacuadas 10,000 personas, en tanto que las recientes lluvias han afectado la vialidad de montaña, sistema de alcantarillado y el puente principal de la zona.

En Maisí, por su parte, colapsó el puente de Boca de Jauco, limitando al municipio el acceso por vía terrestre.

“Estamos a tiempo de prepararnos”, afirmó el dirigente del PCC en la provincia Yoel Pérez García.