Eduardo Antonio rompe relaciones con Abejas Memes: "En la vida hay que ser agradecido"

El cantante cubano Eduardo Antonio, conocido como El Divo de Placetas, sorprendió a sus seguidores con un contundente mensaje en redes sociales en el que anunció el fin de su relación profesional con el influencer y comediante Abejas Memes, con quien mantenía una estrecha colaboración artística.

En un video publicado en sus plataformas digitales, el artista explicó los motivos de la ruptura y dejó claro que no volverá a trabajar ni a interactuar con el popular creador de contenido.

“Tengo que comunicarles algo que, como siempre digo, yo a mi público nunca le miento y les digo las cosas como son. Acabo de tener una conversación con la manager de Abejas Memes, una mujer maravillosa, una mujer educada que estaba buscando los mejores puntos positivos para yo tener una presencia solo para darle la mejor de las suertes en el show que él va a tener. Sin embargo, el señor se molestó y no quiere que yo vaya a su show, no quiere que yo le robe un minuto de luz en su show. Yo le di luz y él se llevó la lámpara completa porque no la supo canalizar. Yo no necesito robarle un show a nadie”, expresó.

El intérprete aseguró que el 26 de octubre será el último día que tendrán contacto profesional, cuando Abejas Memes participe en un evento en El Rancho Rey del Lechón.

“El 26 de octubre él tiene un compromiso conmigo en El Rancho Rey del Lechón y no tanto conmigo, con el público, que se le ha anunciado que él va a estar. Yo ocupo que él esté porque ese va a hacer el último día que él va a tener conmigo una inercia como Carlitos, Macusa y el papá de Carlitos, se va a acabar la relación y desde ese día él va a bajar todos los vídeos que tiene conmigo y con los negocios donde me ha anunciado y yo voy a bajar de mi página toda la inercia que he tenido con él porque en la vida hay que ser agradecido”, aseguró el artista.

El Divo de Placetas también anunció el final del personaje que ambos compartían en sus videos virales, asegurando que no continuará con esa dinámica ni con ningún contenido conjunto: “Yo no tengo ninguna necesidad de estar con una persona que no me admira lo suficiente, que no valora lo que hice con él, pero al público se respeta. Entonces, ese personaje que yo creé del papá de Carlitos, yo mismo lo mato, se acabó. Encontré las pruebas verdaderas del ADN y yo no soy el papá de Carlitos, ni el ex de Macusa”.

Asimismo, dejó claro que no controlará las opiniones ni reacciones de sus seguidores frente a la polémica, asegurando que cada uno es libre de opinar: “A mis seguidores sólo les voy a decir que él piensa que yo los tengo que controlar, que yo a ustedes los estoy incitando a las cosas que ustedes le han dicho. Yo sé que ustedes lo que han tenido es una reacción a lo que él hizo, porque evidentemente se ve que él se molesta cuando le hablan de mí”.

“Yo no voy a controlar a mis seguidores. Mis seguidores son libres de actuar y entender y opinar lo que deseen. A partir del día 26, mi interacción con Abejas Meme queda eliminada, para siempre”, recalcó.

Finalmente, Eduardo Antonio le deseó suerte a su ahora excolega, pero marcó una distancia definitiva: “A Abejas Meme le deseo toda la suerte del mundo porque la van a necesitar en esta industria. Pero nunca más lo quiero cerca de mí. No fuimos amigos, pero como colegas tampoco lo quiero, porque mordió la mano que lo ayudó".

El Divo le recordó su relación con el locutor cubano Frank Abel con quien ha tenido encontronazos: “Yo no soy Frank Abel. Te equivocaste de personaje, te equivocaste como hombre que es amado por su público, que lo más grande que he tenido es el respeto por mi público y mi profesionalismo. Y tú, con tus petates y tu ego inflado no me lo vas a romper”.

“Creo que el ego se te subió nivel cielo, esta es una carrera de resistencia de muchos años, que no se te olvide, yo soy la estrella”, arremetió sin contemplaciones.

Con esta contundente declaración, Eduardo Antonio cierra un ciclo con Abejas Memes, tras dos polémicas entrevistas del infuencer y comediante que dieron mucho de qué hablar en las redes.