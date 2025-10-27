Cuevas en Yateras, Guantánamo, servirán como refugios ante el paso del huracán Melissa

Vídeos relacionados:

Ante la inminente llegada del huracán Melissa, autoridades del municipio de Yateras, en la provincia de Guantánamo, informaron que varias cuevas naturales están siendo acondicionadas para ser utilizadas como refugios temporales durante el paso del ciclón.

El presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Yateras, Yulien Salina Gallardo, explicó en una publicación en Facebook que los espacios fueron identificados como lugares seguros para evacuar a pobladores de comunidades intrincadas que no cuentan con edificaciones resistentes.

Captura Facebook / Yulien Salina Gallardo

“Recorremos cuevas que, como parte de experiencias en anteriores eventos, fueron utilizadas para la evacuación de la población en comunidades intrincadas que no poseen otras estructuras sólidas a tal efecto. Estas se acondicionan de forma higiénica y segura para la protección”, escribió el funcionario en su mensaje.

El uso de estas cavidades naturales como refugio no es nuevo en la zona montañosa de Guantánamo, donde la falta de infraestructura segura, o la lejanía de los centros urbanos, obliga a recurrir a alternativas extremas ante la amenaza de fenómenos meteorológicos de gran intensidad.

En otros municipios del oriente cubano, como Guamá, en Santiago de Cuba, la Defensa Civil también ha dispuesto refugios naturales para evacuar a familias en riesgo.

Lo más leído hoy:

Aunque las autoridades aseguran que las cuevas serán acondicionadas con medidas de higiene y seguridad, persisten las preocupaciones sobre las condiciones reales de esos espacios y la logística para garantizar la protección efectiva de las personas evacuadas.

Con Melissa acercándose a la región oriental como un huracán de categoría cinco, los residentes de Yateras y otras comunidades montañosas enfrentan una situación de alto riesgo, marcada por la escasez de recursos, la precariedad de viviendas y la falta de opciones seguras para resguardarse del inminente impacto del fenómeno.

La amenaza del huracán Melissa ha forzado a varias provincias del oriente cubano a implementar medidas de emergencia inéditas o extremas.

En Guantánamo, las autoridades anunciaron planes para evacuar a unas 100 mil personas, la mayoría en zonas vulnerables, donde la infraestructura no garantiza protección ante un evento de esta magnitud.

Uno de los municipios más expuestos, San Antonio del Sur, ya ha comenzado a evacuar a más de 13 mil personas hacia refugios improvisados y zonas más elevadas.

Las operaciones se han intensificado ante el inminente paso del fenómeno, catalogado como uno de los más fuertes de los últimos tiempos.

Paralelamente, la Defensa Civil activó protocolos en toda la región oriental, definiendo zonas seguras y adoptando decisiones de última hora como el uso de cuevas, centros escolares y hasta templos religiosos.

En este sentido, se difundió un listado oficial con las principales medidas adoptadas a nivel nacional para minimizar los daños humanos y materiales.

Incluso instituciones como la Iglesia de Santiago de Cuba han abierto sus puertas para acoger a damnificados, una acción coordinada con las autoridades locales y los consejos de defensa.

Estos esfuerzos evidencian la urgencia de alternativas de protección en una región marcada por carencias estructurales.

En Holguín, la escasez de medios para evacuar y organizar a la población ha llevado al gobierno provincial a solicitar ayuda ciudadana con motorinas y altavoces, revelando el límite de la logística estatal en medio de una emergencia de esta escala.