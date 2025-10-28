Así luce la bahía de Santiago de Cuba ante la proximidad del huracán Melissa

Los vientos del huracán Melissa comienzan a sentirse en Santiago de Cuba, donde el cielo se ha vuelto de un gris oscuro y el mar golpea con furia la costa sur.
La antesala del ciclón, captada en un video compartido por el comunicador independiente Yosmany Mayeta Labrada, muestra un escenario con un oleaje intenso en las márgenes de la bahía santiaguera.
En uno de los clips publicados en Facebook, se observa la bahía agitada bajo un cielo encapotado, mientras el viento levanta espuma.
En otro video, Mayeta Labrada compartió una grabación donde los vientos comienzan a tumbar árboles y arrancar cables eléctricos, un panorama que refleja la vulnerabilidad de la ciudad frente a la cercanía del huracán.
Las imágenes transmiten el deterioro progresivo del tiempo en la provincia oriental: un silencio roto por el rugido del mar, una luz cada vez más tenue y la sensación compartida por miles de santiagueros de que la tempestad está a punto de llegar.
Mientras Melissa avanza por mares del Caribe, la población observa el horizonte con ansiedad. En cada ráfaga y cada golpe de ola se adivina la inminencia de un huracán que ya se siente en el aire.
Preguntas frecuentes sobre el huracán Melissa y su impacto en Santiago de Cuba
¿Cuál es la situación actual en Santiago de Cuba por el huracán Melissa?
El huracán Melissa, de categoría 5, ha comenzado a impactar Santiago de Cuba con vientos intensos y un oleaje fuerte. La ciudad ya experimenta un deterioro significativo del clima, con cielos oscuros, marejadas y las primeras caídas de árboles y cables eléctricos. La población está en estado de alerta, siguiendo las recomendaciones de las autoridades.
¿Cuáles son las medidas de evacuación en Santiago de Cuba ante el huracán Melissa?
Se ha iniciado la evacuación de más de 258.000 personas en Santiago de Cuba, especialmente en municipios costeros y de montaña como Guamá. Las autoridades han decretado la alarma ciclónica y están priorizando la seguridad de los habitantes en las áreas más vulnerables a los efectos del huracán.
¿Qué desafíos enfrenta la población de Santiago de Cuba durante el huracán Melissa?
La población de Santiago de Cuba enfrenta serios desafíos ante el huracán Melissa, como escasez de alimentos, agua potable y energía eléctrica, lo que agrava su vulnerabilidad. Las condiciones precarias de infraestructura y la falta de recursos básicos complican los esfuerzos de preparación y respuesta al ciclón.
¿Qué se espera del huracán Melissa en los próximos días?
Se prevé que el huracán Melissa, manteniendo su categoría 5, siga su avance hacia el noroeste y podría afectar de manera directa a Jamaica y el oriente de Cuba en las próximas horas. El huracán podría causar vientos catastróficos, lluvias torrenciales e inundaciones en las provincias cubanas de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín, especialmente durante la noche del martes y la madrugada del miércoles.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.