Así luce la bahía de Santiago de Cuba ante la proximidad del huracán Melissa

Vista del Castillo del Morro bajo el cielo encapotado de Santiago de Cuba, horas antes de la llegada del huracán Melissa.

Los vientos del huracán Melissa comienzan a sentirse en Santiago de Cuba, donde el cielo se ha vuelto de un gris oscuro y el mar golpea con furia la costa sur.

La antesala del ciclón, captada en un video compartido por el comunicador independiente Yosmany Mayeta Labrada, muestra un escenario con un oleaje intenso en las márgenes de la bahía santiaguera.

En uno de los clips publicados en Facebook, se observa la bahía agitada bajo un cielo encapotado, mientras el viento levanta espuma.

En otro video, Mayeta Labrada compartió una grabación donde los vientos comienzan a tumbar árboles y arrancar cables eléctricos, un panorama que refleja la vulnerabilidad de la ciudad frente a la cercanía del huracán.

Las imágenes transmiten el deterioro progresivo del tiempo en la provincia oriental: un silencio roto por el rugido del mar, una luz cada vez más tenue y la sensación compartida por miles de santiagueros de que la tempestad está a punto de llegar.

Mientras Melissa avanza por mares del Caribe, la población observa el horizonte con ansiedad. En cada ráfaga y cada golpe de ola se adivina la inminencia de un huracán que ya se siente en el aire.