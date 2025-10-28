Cazador de huracanes registra en Melissa una de las ráfagas de viento más altas jamás medidas

Vídeos relacionados:

Una impresionante ráfaga de viento de casi 400 kilómetros por hora —una de las más altas medidas hasta ahora, según meteorólogos— fue registrada por una sonda lanzada por los cazadores de huracanes en el ojo de Melissa, en la mañana de este lunes.

Durante un vuelo de reconocimiento de una aeronave de la NOAA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica) de Estados Unidos, una sonda registró a las 8:55 a.m. EDT (Hora de Verano del Este) una ráfaga de viento de 388 km/h (241 mph), a una altitud de 709 pies, un indicador de la magnitud de este huracán que hoy escaló a la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, y se convirtió en el más poderoso registrado en el Caribe en décadas.

Sobre las dos de la tarde de este lunes, Melissa alcanzó vientos máximos sostenidos de 280 km/h, con rachas superiores, y una presión central de 906 mb (milibares), un amenazante presagio del impacto catastrófico que tendrá en Jamaica y Cuba.

Luego de penetrar dos veces en el ojo de Melissa, el avión cazador de huracanes de la NOAA N42RF (Kermit) que investigaba hoy el sistema tuvo que abandonar finalmente su vuelo, debido a una turbulencia extrema en la pared suroeste del ojo, señaló el meteorólogo estadounidense Jeff Masters, en un artículo publicado en el sitio Yale Climate Connections, un servicio de noticias sobre el clima.

“Esta es solo la quinta vez que tengo conocimiento de que los Cazadores de Huracanes de la NOAA han tenido que abortar un vuelo debido a una turbulencia extrema (los otros: Allen en 1980, Emily en 1987, Hugo en 1989 y Felix en 2007). Tuve el dudoso honor de ser el meteorólogo de vuelo en dos de esos vuelos, Emily en 1987 y Hugo en 1989”, reveló el especialista.

Por su parte, Matthew Cappucci, también meteorólogo y científico de la atmósfera, reportó el evento en redes sociales y afirmó: “Esto es extremadamente raro (...) Los aviones están diseñados para soportar turbulencias severas y condiciones extremas. Melissa es un auténtico monstruo”.

Lo más leído hoy:

Un cazador de huracanes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos reveló hoy también que había aves atrapadas en el ojo del huracán.

Melissa, el tercer huracán categoría 5 del Atlántico en 2025

Melissa exhibió una muy rápida intensificación durante el fin de semana, desde que fue declarado huracán el sábado en la tarde hasta este lunes, cuando alcanzó la categoría 5.

Hoy ha continuado avanzando lentamente sobre el mar Caribe y comenzó a desplazarse hacia el noroeste, generando fuertes marejadas con olas de entre 2.5 y 4 metros en el sur de Cuba, especialmente frente a las costas de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

El Aviso de Ciclón Tropical No. 16, emitido a las 6 p.m. de este lunes por el Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET), Melissa mantiene su categoría 5 y sus vientos máximos sostenidos y presión central lo hacen extremadamente peligroso.

Las fuertes marejadas que ya afectan el litoral sur del oriente cubano provocan inundaciones de ligeras a moderadas en zonas bajas costeras. Las condiciones marítimas continuarán deteriorándose en la medida que el meteoro se aproxime a Cuba, advirtieron los expertos.

A las seis de la tarde, el ojo del huracán fue estimado en los 16.7 grados de latitud norte y los 78.4 grados de longitud oeste, a unos 215 kilómetros al suroeste de Kingston, Jamaica, 350 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Cruz, en la provincia Granma, y 460 kilómetros al suroeste de la ciudad de Santiago de Cuba.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) pronosticó este lunes que Melissa traerá dos días de lluvias torrenciales incesantes a Jamaica, el este de Cuba y Haití, con la probabilidad de inundaciones catastróficas.

El meteorólogo José Rubiera alertó que Melissa es un “gigantesco” y “monstruoso” huracán de categoría 5, que cruzará Jamaica entre la noche de este lunes y la madrugada del martes.

En el más reciente parte en su canal de Youtube, el experto advirtió que, luego de pasar sobre territorio jamaicano, el huracán podría ser capturado por una vaguada y acelerar hacia el oriente de Cuba como un ciclón de gran intensidad —posiblemente categoría 4 o 3— entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.

La temporada de huracanes de 2025 en el Atlántico ha tenido hasta la fecha 13 tormentas con nombre, cinco huracanes y cuatro huracanes mayores. Melissa es el tercer huracán categoría 5, luego de Erin (agosto) y Humberto (septiembre), lo que convierte a 2025 en el segundo año con más de dos huracanes de esa categoría registrados en el Atlántico.