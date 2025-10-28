Mientras en Oriente se evacúan por el huracán, en Occidente marchan por Camilo

Vídeos relacionados:

Mientras el oriente de Cuba se prepara para el impacto del huracán Melissa con evacuaciones y medidas de emergencia, el régimen mantuvo este martes múltiples actos conmemorativos por el aniversario 66 de la desaparición de Camilo Cienfuegos, uno de los principales comandantes de la revolución.

Las imágenes difundidas por el telecentro Perlavisión muestran a estudiantes marchando por el Paseo del Prado hasta el Malecón de Cienfuegos para depositar flores en la bahía, como parte de la tradicional “Flor para Camilo”.

“Las más jóvenes generaciones fueron protagonistas del homenaje al Comandante Camilo Cienfuegos Gorriarán”, publicó el medio estatal junto a videos del desfile, donde se observan niños y adolescentes marchando bajo el sol, en contraste con las evacuaciones masivas que se desarrollan en el oriente del país por el inminente paso del huracán Melissa.

Desde la capital, la empresa estatal Transtur Cuba también se sumó al homenaje con un mensaje en redes sociales: “Desde la Oficina Central rendimos homenaje a Camilo: ejemplo de entrega y humildad. Su legado no se mide solo en hazañas, sino en la ternura con que supo liderar”, afirmaron en su cuenta oficial.

Las imágenes de las marchas en Cienfuegos y La Habana provocaron críticas e indignación en redes sociales, donde numerosos usuarios señalaron la desconexión del gobierno con la realidad del país.

Mientras en el oriente miles de familias se evacúan ante el huracán Melissa, y el gobierno reconoce que no hay buena alimentación en los centros de evacuación, el occidente el Partido Comunista organiza desfiles y actos políticos.

“En vez de ocuparse de la salud del pueblo siguen con esas marchas que no resuelven nada. No hay comida, no hay medicina, no hay luz… pero sí hay marchas”, escribió un internauta. Otro agregó: “El 28 estará azotando un huracán de gran intensidad la zona oriental y en La Habana dizque cien mil habaneros estarán desfilando. Las cosas de Narnia.”

El contraste entre ambas realidades —la evacuación en el oriente y la propaganda en el occidente— ha vuelto a poner en evidencia la crisis nacional.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos confirmó que el huracán Melissa tocará tierra en la mañana del miércoles por la zona de Uvero–Chivirico, en Santiago de Cuba, con vientos sostenidos de más de 220 kilómetros por hora.

Las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba y Granma se mantienen bajo alerta de huracán y avanzan las evacuaciones en los territorios costeros.

El régimen anunció la venta de una libra de arroz en Granma, pero aseguró que los apagones se mantendrán durante el paso del huracán.