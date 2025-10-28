Emprendedor de Isla de la Juventud llama a una donación masiva para damnificados del huracán Melissa

Cartel Cuba, ubicado en el entorno de la bahía santiaguera, mojado por las lluvias de Melissa.

Vídeos relacionados:

Desde la Isla de la Juventud, un emprendedor ha lanzado un llamado público a la solidaridad ante el inminente paso del huracán Melissa, exhortando a los negocios privados del país a organizar una donación masiva para ayudar a los damnificados en las provincias orientales.

La iniciativa fue compartida en Facebook a través del perfil Carapachibey Pinero, donde el empresario invitó a los dueños de mipymes, trabajadores por cuenta propia y otros actores económicos no estatales a sumarse a un esfuerzo colectivo para asistir a las familias que resulten afectadas por el ciclón.

Captura Facebook / Carapachibey Pinero

“Propongo, ante el inminente impacto del huracán Melissa y su devastador paso por las provincias orientales, una donación masiva de todos nosotros para mejorarles la vida a muchas personas que lo van a agradecer con creces. Recuerden que somos cubanos, somos humanos”, expresó el mensaje.

El autor de la iniciativa aclaró que no se trata de grandes aportes, sino de gestos concretos que pueden ser vitales para quienes lo perderán todo.

Sugirió canalizar la ayuda a través de la Oficina de Actores Económicos del Gobierno en la Isla, con el fin de garantizar que los recursos lleguen a las zonas más necesitadas.

Lo más leído hoy:

El llamado ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios de distintas provincias destacaron la importancia de que la sociedad civil y los emprendimientos privados se organicen para brindar apoyo humanitario en medio de una emergencia.

Yuny García, por ejemplo, dijo: “Deseo expresar mi total apoyo a la propuesta del señor Iván Ernesto Leal Fernández, propietario del restaurante Santo Niño, quien ha convocado a los dueños de negocios privados, MIPYMES y trabajadores por cuenta propia a unirse en una donación solidaria para las familias afectadas por el paso del huracán Melissa en las provincias orientales”.

Por su parte, Belén Pérez Molina apostó por ampliar la convocatoria: “Creo que no solamente los negocios particulares si no tienen exhorto al pueblo pionero que sé que también pasamos por dificultades a que donen cualquier cosa ropa abrigos que se pueda son nuestros hermanos merecen un poquito de atención en estos momentos que están pasando”.

“Es verdad que los cubanos somos GRANDES linda iniciativa compartir lo poco que tenemos pues es cierto que lo que les espera a nuestros hermanos orientales es bien duro hoy se reafirma una vez más NO TODO ESTÁ PERDIDO hay muchos muchísimo CUBANOS con un inmenso CORAZÓN bendiciones y buenas vibras para todos los que se una a esta humana y solidaria iniciativa”, subrayó Ofelia Paz Peña.

El huracán Melissa, con vientos sostenidos superior a 230 kilómetros por hora, avanza como un sistema mayor y ha causado ya daños severos en Jamaica.

Las autoridades cubanas mantienen bajo alerta de huracán a varias provincias del oriente, mientras continúa la evacuación de miles de personas en zonas vulnerables.

En medio de la crisis y la escasez de recursos, este tipo de iniciativas solidarias emergen como una muestra del compromiso de los cubanos con su propia comunidad.

Como escribió el emprendedor pinero en su publicación: “No es dar mucho, sino algo que puede ser vital para muchas familias”.