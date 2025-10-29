Joven rescata crías de zunzún en Santiago de Cuba antes del impacto del huracán Melissa

Vídeos relacionados:

Conmovido por el temor a que el viento destruyera el nido, un joven santiaguero decidió proteger a dos crías de zunzún antes de la llegada del huracán Melissa a la provincia.

El joven identificado como Oskar A. Bernal compartió este miércoles en el grupo de Facebook SALBA (Santiagueros por el Bienestar Animal) que mantiene bajo su cuidado a dos crías de zunzún rescatadas de un árbol de su casa en Santiago de Cuba, historia que resalta como faro de esperanza en la angustia que viven sus conciudadanos luego del paso devastador del huracán Melissa por el oriente.

Captura Facebook / SALBA (Santiagueros por el Bienestar Animal) / Oskar A. Bernal

“Yo tengo bajo cuidado una pareja de crías de zunzún que estaban en un nido de un árbol de mi casa, y por miedo a que les pasara algo corté la ramita donde estaba el nido y la coloqué dentro de una jaula donde los polluelos están bien cuidados y por mi parte el alimento no les falta”, escribió el joven en su publicación.

Bernal aseguró que la madre de los polluelos no abandonó a sus crías, y que incluso se ha acostumbrado a su presencia.

“Su mamá ha hecho mucha confianza y se acerca mucho a nosotros porque se ha dado cuenta de que le estamos cuidando a sus crías”, añadió.

El joven relató que siente “paz” al proteger a los pequeños zunzunes y prometió devolverlos a su hábitat natural una vez que el huracán Melissa haya pasado y la situación vuelva a la normalidad.

La acción de Oskar A. Bernal fue aplaudida en redes sociales, donde usuarios destacaron su gesto como un ejemplo de sensibilidad y compromiso con la fauna cubana, especialmente en momentos en que Santiago de Cuba se prepara para los embates del huracán Melissa.

Algunos, incluso, le aconsejaron acomodar esa familia de zunzunes en el patio de su casa, para que tengan ahí un feliz hogar por siempre.

La acción de Oskar A. Bernal ocurre en un contexto donde activistas y defensores de animales ya habían alertado sobre la necesidad urgente de proteger a la fauna ante el paso del huracán Melissa.

Desde las redes sociales, se promovieron iniciativas para brindar refugio temporal a mascotas, aves y animales vulnerables que pudieran verse en peligro durante el fenómeno meteorológico.

Días antes, varios grupos de protección animal, como se reportó en esta petición urgente de refugio para animales en riesgo, solicitaron a la población apoyo solidario para acoger a perros, gatos y otras especies, especialmente en las provincias orientales, donde se esperaba el mayor impacto del ciclón.

Estas acciones buscaban evitar el abandono y las muertes prevenibles de seres vivos muchas veces olvidados en medio de las emergencias.