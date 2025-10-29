PNUD convoca a actores económicos locales en Cuba a colaborar con insumos de emergencia por huracán Melissa

Vídeos relacionados:

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lanzó un llamado urgente a empresas y actores locales en Cuba para apoyar las labores de recuperación tras el paso del huracán Melissa.

El PNUD publicó este miércoles en su cuenta oficial de Facebook una convocatoria dirigida a actores económicos locales que dispongan de insumos de emergencia y puedan entregarlos de manera inmediata, con el fin de respaldar la respuesta humanitaria ante los daños provocados por el huracán Melissa en el oriente cubano.

Captura Facebook / PNUD Cuba

“¿Puedes apoyar la respuesta a los impactos del huracán con insumos de emergencia de manera inmediata?”, comienza el mensaje del organismo, que añadió que ya trabaja junto a las autoridades cubanas en la organización de acciones de recuperación mientras el ciclón aún atraviesa la isla.

El PNUD precisó que el objetivo de la convocatoria es identificar empresas y proveedores locales capaces de ofrecer recursos o servicios útiles en la etapa de respuesta, como parte de una acción humanitaria donde cada segundo cuenta.

El organismo aclaró que la inscripción en el formulario no implica la aceptación automática como proveedor, pero recomendó a las entidades interesadas registrarse formalmente en la sección de licitaciones del sitio web del PNUD en Cuba para participar en futuros procesos.

La publicación se realizó poco después de que comenzaran a conocerse los primeros reportes de daños en infraestructuras y comunidades del oriente cubano, tras el paso del huracán Melissa, que provocó severas afectaciones en Santiago de Cuba, Granma, Holguín y Guantánamo.

El llamado del PNUD llega en un momento crítico para el oriente cubano, donde amplias zonas amanecieron sin electricidad y con graves afectaciones a las infraestructuras básicas tras el paso del huracán Melissa.

Las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Granma enfrentan interrupciones masivas de energía, telecomunicaciones y transporte, lo que ha paralizado servicios vitales en comunidades completas.

La red de telecomunicaciones de ETECSA colapsó en varias localidades, dificultando la comunicación incluso entre autoridades y brigadas de emergencia.

El aislamiento ha obligado a acelerar iniciativas coordinadas entre el gobierno y organismos internacionales para canalizar asistencia técnica y humanitaria en tiempo récord.

En Santiago de Cuba, la gobernadora Beatriz Johnson calificó la situación como “muy difícil”, destacando que aún no se ha podido llegar a todas las zonas afectadas.

La magnitud de los daños ha sobrepasado las capacidades locales, mientras el país comienza a organizar una respuesta que requerirá el esfuerzo conjunto de múltiples sectores.

Ante este panorama, el gobernante Miguel Díaz-Canel reconoció la gravedad de las afectaciones y pidió no subestimar la emergencia.

La articulación entre actores estatales, empresas, sociedad civil y organismos internacionales como el PNUD resulta crucial para movilizar insumos, recursos logísticos y asistencia técnica que permitan enfrentar las secuelas inmediatas del desastre.