Ola de críticas a Díaz-Canel por afirmar que medidas ante huracán Melissa fueron efectivas

La afirmación del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel de que “se mantiene el control sobre la situación” y de que “las medidas han sido efectivas” ante el paso del huracán Melissa desató una oleada de críticas en redes sociales, incluidos reproches directos bajo su propia publicación oficial.

Usuarios cuestionaron la realidad de ese “control” y denunciaron situaciones de emergencia no atendidas, como pedidos de rescate en la madrugada en El Cobre y evacuaciones improvisadas hacia cuevas.

Díaz-Canel aseguró haber mantenido comunicación “toda la madrugada” con dirigentes del oriente del país, afirmó que se prepararon “para el peor escenario” y sostuvo la efectividad del plan de respuesta.

Sin embargo, los comentarios replicados en su perfil señalaron carencias en la asistencia y dudas sobre la gestión, mientras algunos reclamaban transparencia respecto a donaciones y criticaban el contraste entre hoteles vacíos y familias enviadas a refugios naturales.

Entre las voces que lo interpelaron estuvo la activista Amelia Calzadilla, quien lo acusó de “cantar victoria” sin constatar el estado de calles, viviendas y bienes en el oriente del país, y lo instó a preguntar a la población si realmente percibe que las medidas han funcionado.

Captura de Facebook

Otros comentarios, muchos de ellos con lenguaje duro, ironizaron sobre la supuesta ayuda —“una libra de arroz”— y cuestionaron la reiteración de “medidas” que no resolverían las necesidades urgentes de los damnificados.

En ese mismo hilo, varios usuarios denunciaron que comunidades enteras se refugiaron en cuevas ante la fragilidad de sus viviendas y criticaron la falta de soluciones habitacionales seguras, además de poner en duda la preparación previa que destacó el mandatario.

También hubo mensajes que, más allá del episodio puntual, lamentaron la ausencia de índices de popularidad o alternativas políticas y expresaron el deseo de que Cuba celebre elecciones.

Captura de Facebook

Las reacciones dejan en evidencia la brecha entre el parte oficial y los relatos ciudadanos en zonas afectadas por Melissa: mientras el Gobierno habla de previsión y control, parte de la audiencia digital insiste en que la respuesta fue insuficiente y que la situación sobre el terreno contradice el balance triunfalista.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó a las 11:00 am. de este miércoles que Melissa se encuentra frente a la costa este de Cuba, ya en el Atlántico suroeste, con presión central de 974 mb y un desplazamiento hacia el noreste (35°) a 14 mph (22 km/h) y seguirá generando para la isla intensas lluvias y marejadas.

El NHC mantiene un cuadro de advertencias amplio: advertencia de huracán para las provincias cubanas de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas, para el sureste y centro de las Bahamas y para Bermudas; advertencia de tormenta tropical para Haití, Camagüey y Turcas y Caicos.

En Cuba se producen condiciones de huracán dentro del área bajo aviso —con expectativa de debilitamiento a partir de esta tarde—, mientras que en Bahamas se esperan condiciones de huracán hoy y en Turcas y Caicos condiciones de tormenta tropical.

El peligro por lluvias sigue siendo crítico. En el este de Cuba continuarán lluvias muy fuertes esta mañana, con totales de 10 a 20 pulgadas y máximos locales de hasta 25 en zonas de montaña, capaces de provocar inundaciones repentinas catastróficas y numerosos deslizamientos; se prevé que el régimen de precipitaciones disminuya en la tarde.