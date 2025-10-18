Régimen desata represión en Baire: citan e interrogan a manifestantes tras las protestas

Vídeos relacionados:

El régimen cubano desató una ola de represión en la localidad de Baire, en Contramaestre, luego de las protestas registradas la noche del jueves, donde decenas de vecinos salieron a las calles gritando “¡Libertad!” y “¡Abajo la dictadura!”.

De acuerdo con un reporte del periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, a través de su perfil en Facebook, agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) buscan e interrogan a los ciudadanos que participaron en las manifestaciones pacíficas.

Captura de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

Entre los señalados está el joven médico Erlis Sierra, del barrio El Transformador, una de las zonas donde la protesta tuvo mayor fuerza.

Fuentes locales informaron que, al no encontrarlo en su vivienda, los oficiales amenazaron con detener a su padre, Merly, si el médico no se presentaba voluntariamente ante las autoridades.

Captura de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

Lo más leído hoy:

“Desde la madrugada el barrio permanece vigilado por agentes uniformados y policías vestidos de civil”, señalaron vecinos, describiendo un ambiente de temor y hostigamiento.

Mayeta también reportó la detención de Osmani Heredia, otro participante en la protesta, y denunció que trabajadores del sector de la salud están siendo citados y amenazados por haber estado presentes durante la manifestación.

Captura de Facebook/Revolico Baire 360

En redes sociales, residentes del municipio confirmaron las citaciones y pidieron apoyo para los vecinos afectados.

“Se comprometieron a no hacer citaciones y aquí están citando en el Transformador. Lo primero que tienen que tener es palabra”, escribió uno de ellos en el grupo de Facebook Revolico Baire 360.

Captura de Facebook/Revolico Baire 360

Las protestas en Baire fueron una de las más significativas en la provincia de Santiago de Cuba desde las del 11 de julio de 2021 y 17 de marzo de 2024, motivadas por los prolongados apagones, la escasez de alimentos y el deterioro de los servicios básicos.

Mientras el descontento popular crece, el régimen responde con su estrategia habitual: represión, amenazas y vigilancia para silenciar a quienes se atreven a reclamar en las calles.

Las detenciones y amenazas ocurren pese a que el propio el régimen minimizó los hechos, y alegó que resultaron en un “intercambio” entre las autoridades locales y la población afectada por los apagones, si bien cortó el acceso a internet en la zona.

Al respecto, la página oficialista Héroes del Moncada, publicó este viernes una nota en su perfil de Facebook, mediante la cual intentó presentar su versión sobre las manifestaciones de la víspera, cuando vecinos salieron a las calles para mostrar su hartazgo por los apagones, la escasez de alimentos y la falta de agua potable que golpean a la población oriental desde hace semanas.

La respuesta oficial mantiene el mismo patrón represivo de manifestaciones recientes ocurridas en la isla, donde perfiles oficiales muestran de inmediato imágenes de los lugares “aparentemente en calma”, para luego comenzar a detener y amenazar a participantes en los hechos.

A raíz de las protestas del 13 de septiembre en Gibara, detonadas por prolongados apagones y la falta de agua en la comunidad de El Güirito, las autoridades sostuvieron que "todo transcurrió sobre la base de la empatía y el respeto".

Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, al menos 27 personas fueron detenidas tras la manifestación, de las cuales cuatro continúan encarceladas y el resto permanece bajo estricta vigilancia.

En mayo, Bayamo fue testigo de protestas espontáneas motivadas por los prolongados apagones, la escasez de alimentos y la falta de agua, momento cuando decenas de personas salieron a las calles reclamando soluciones inmediatas y gritando “¡No queremos más muela!”, en abierta referencia a las promesas vacías de las autoridades.

Ante la presión popular, la respuesta del régimen fue doble: en el terreno, con el despliegue de tropas especiales y funcionarios del Partido Comunista; y en el ámbito digital, mediante cortes de internet y una intensa campaña de propaganda en redes sociales oficialistas. Esta campaña buscó proyectar una imagen de diálogo, tranquilidad y control absoluto de la situación.

Preguntas frecuentes sobre las protestas y represión en Baire, Cuba