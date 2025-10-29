Sandro Castro envía mensaje de apoyo a provincias orientales por impacto de huracán Melissa

Sandro Castro expresó en sus redes sociales un mensaje de solidaridad hacia las provincias orientales afectadas por el huracán Melissa, que azota el oriente del país con vientos destructivos y fuertes inundaciones.

En una historia de Instagram publicó la frase “Fuerza Cuba. Odio a Melissa” sobre un video en el que manifestó su preocupación por los daños del fenómeno meteorológico y envió un mensaje de aliento: “Fíjate si no es verdad que es peligrosa esta Melissa que nos ha dejado hasta sin corriente, pero no sabía que se iba a poner tan destructiva. Solamente quiero dar un gran mensaje de apoyo y solidaridad con las provincias orientales, y también con el país de Jamaica. Cuenten conmigo para lo que sea necesario. Entonces ahora me voy a tomar unos tequilash con Rubierón que necesito que nos tenga informado las 24 horas.”

El nieto de Fidel Castro ha protagonizado en las últimas semanas varias apariciones polémicas en redes sociales. Días atrás, se burló de Miguel Díaz-Canel y de la crisis económica con un video en el que afirmaba que “la base de todo no puede faltar: unos limoncitos”, parodiando la frase “la limonada es la base de todo”.

También culpó al medio independiente El Toque del aumento del dólar en el mercado informal y propuso crear una “asociación de empresarios” para enfrentar la inflación. Además, generó polémica al dar “me gusta” a una publicación que retrata a su abuelo Fidel Castro como “vago y mantenido”, gesto interpretado como un distanciamiento simbólico del legado familiar.

En esta ocasión, sin renunciar a su habitual tono, Sandro transmitió solidaridad y empatía hacia las personas afectadas por el huracán en Cuba y Jamaica.

Huracán Melissa deja destrozos e inundaciones en el oriente cubano

El huracán Melissa tocó tierra en Cuba durante la madrugada de este miércoles como un poderoso ciclón categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y una presión central mínima de 952 milibares, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

El fenómeno impactó por el municipio Guamá, en Santiago de Cuba, específicamente por playa El Francés, cerca de la ciudad de Chivirico. Su paso ha provocado intensas lluvias, inundaciones, apagones y severos daños en infraestructuras, según los reportes de la Defensa Civil y testimonios locales. Más información sobre su entrada al país puede consultarse en este reporte sobre el impacto de Melissa en Cuba.

Las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas permanecen bajo los efectos del ciclón, con reportes de derrumbes, árboles caídos, interrupciones eléctricas y deslizamientos de tierra. La Defensa Civil mantiene la fase de alarma ciclónica y exhorta a la población a mantenerse en refugios y zonas seguras.

Los vientos huracanados se extienden hasta 45 kilómetros desde el centro del sistema y los de tormenta tropical alcanzan un radio de hasta 315 kilómetros, generando marejadas ciclónicas de entre ocho y doce pies sobre el nivel del mar en el litoral suroriental. El huracán Melissa avanza con fuerza sobre territorio cubano, dejando a su paso inundaciones, derrumbes y comunidades incomunicadas.

Entre los territorios más afectados se encuentra Santiago de Cuba, donde testigos reportan “fuertes vientos, mucha agua, inundaciones y casas ya caídas”, además de derrumbes parciales y cortes eléctricos masivos. En Holguín y Las Tunas, las lluvias intensas y las ráfagas violentas han provocado apagones y daños materiales. En Granma y Guantánamo también se registran afectaciones, aunque con una gradual mejora de las condiciones meteorológicas.

Antes de su impacto en Cuba, Melissa causó severas inundaciones y deslizamientos de tierra en Jamaica, donde dejó una estela de destrucción y pérdidas materiales. Se prevé que el sistema continúe su trayectoria hacia el noreste, con posibles efectos sobre las Bahamas y Bermudas en las próximas horas.