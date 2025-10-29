Quince huracanes que azotaron Cuba en el último siglo

Imagen del satélite del huracán Gustav, en el año 2008

Cuba ha vivido el embate de algunos de los huracanes más intensos del Atlántico, fenómenos que han marcado generaciones por sus consecuencias humanas, sociales y económicas.

A lo largo del último siglo, estos ciclones han puesto a prueba la capacidad de resistencia del país, dejando profundas huellas en ciudades enteras, arrasando cosechas, colapsando infraestructuras y obligando a miles de personas a rehacer sus vidas desde cero.

El más reciente en sumarse a esta larga lista es Melissa, que este miércoles 29 de octubre tocó tierra en la provincia de Santiago de Cuba.

Una historia de devastación

A lo largo del último siglo, múltiples huracanes han sacudido a Cuba con fuerza, afectando zonas rurales y urbanas por igual, provocando crisis humanitarias, pérdidas económicas millonarias y un trauma social aún presente en la memoria colectiva.

A continuación, un repaso por los quince huracanes más destructivos que han azotado Cuba:

1. Huracán de 1924 (Huracán Diez del Atlántico)

Se estima que alcanzó la categoría 5, dejando unos 90 fallecidos y dos pueblos completamente devastados en el extremo occidental del país. Fue uno de los primeros grandes ciclones tropicales documentados en Cuba.

2. Santa Cruz del Sur, 1932

Considerado la mayor catástrofe natural de la historia cubana. Una marejada ciclónica de gran magnitud sumergió la ciudad, matando a unas 3,000 personas. El mar borró prácticamente del mapa esta localidad del sureste cubano.

3. Flora, 1963

Durante más de 100 horas, Flora se mantuvo sobre el oriente cubano con desplazamientos erráticos. Las inundaciones masivas provocaron la muerte de 1,750 personas.

Fue un evento devastador especialmente en zonas rurales aisladas.

4. Kate, 1985

Aunque fue un huracán categoría 2, afectó a siete provincias del centro y occidente, impactando de forma severa la agricultura y la infraestructura habitacional. Marcó el inicio de un nuevo patrón de tormentas en la década.

5. Georges, 1998

Entró como categoría 2, causando inundaciones costeras y fluviales graves en el oriente del país.

Muchas viviendas quedaron inhabitables y las pérdidas agrícolas fueron cuantiosas.

6. Michelle, 2001

Con categoría 4, dejó cinco muertos y grandes daños en viviendas, redes de telecomunicaciones, agricultura y el sector turístico, principalmente en el centro y oeste cubano.

7. Charley, 2004

Este huracán de categoría 3 dejó entre 20 y 35 fallecidos (según distintas fuentes), y destruyó más de 40,000 viviendas.

La provincia de La Habana fue una de las más afectadas.

8. Dennis, 2005

Con categoría 4, cruzó la isla de sur a norte, provocando 16 muertes y pérdidas superiores a los 1,000 millones de dólares.

El centro del país sufrió apagones, derrumbes y crisis sanitaria.

9. Gustav, 2008

Golpeó con fuerza el extremo occidental de Cuba, especialmente Pinar del Río, como un categoría 5.

Más de 500.000 viviendas quedaron afectadas o destruidas. Fue uno de los huracanes más violentos que se recuerdan en la isla.

10. Ike, 2008

Apenas días después de Gustav, Ike azotó casi toda la isla como un categoría 4, con siete víctimas mortales. Las pérdidas en infraestructura, cultivos y viviendas fueron generalizadas y devastadoras.

11. Sandy, 2012

Tocó tierra como un categoría 3 en Santiago de Cuba. Dejó 11 muertos y destruyó miles de viviendas.

También dañó patrimonio histórico, incluyendo inmuebles coloniales y edificios emblemáticos.

12. Irma, 2017

Un poderoso categoría 5 que barrió la costa norte cubana.

Provocó la muerte de 10 personas y dejó daños superiores a 13,000 millones de dólares. Las inundaciones afectaron a La Habana y decenas de comunidades costeras.

13. Ian, 2022

Con categoría 3, Ian devastó el oeste cubano, afectando sobre todo a cultivos de tabaco, esenciales para la economía.

Fue el responsable del primer apagón nacional registrado en la isla, dejando sin electricidad a todo el país.

14. Óscar, 2024

Un huracán categoría 1, pero con alto impacto en el oriente del país.

Murieron ocho personas y hubo serios daños en viviendas, cultivos e infraestructura vial. Las lluvias persistentes provocaron deslizamientos y cortes de caminos.

15. Rafael, 2024

Azotó el oeste cubano como categoría 3, dejando tras de sí cuantiosos daños materiales y otro apagón nacional.

Viviendas, redes viales y centros de salud fueron severamente afectados.

Una amenaza persistente

La geografía cubana, extendida como una espina dorsal en medio del Caribe, convierte a la isla en blanco recurrente de huracanes.

Los avances tecnológicos han permitido anticiparse mejor a estos fenómenos, pero la vulnerabilidad estructural, la escasez de recursos y la crisis energética agravan los efectos cada vez que un huracán toca tierra en el país.

Melissa: El último azote

El huracán Melissa, clasificado como extremadamente peligroso, tocó tierra cubana a las 3:10 a.m. (hora local) de este miércoles por la costa sur de Santiago de Cuba, en el municipio Guamá, específicamente en playa El Francés, cerca de la ciudad de Chivirico, según confirmó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Las imágenes de radar y satélite indicaron que Melissa entró con vientos máximos sostenidos de 195 km/h y una presión central mínima de 952 milibares, lo que lo mantiene como un huracán de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.

El impacto en Cuba ocurrió tras su paso devastador por Jamaica, donde Melissa tocó tierra como un huracán categoría 5, dejando inundaciones catastróficas, deslizamientos de tierra y graves daños estructurales.

Su llegada al oriente cubano ocurre en un contexto de vulnerabilidad acumulada tras años de deterioro infraestructural, déficit energético y crisis agrícola.

El caso de Melissa, aún en desarrollo, recuerda que cada temporada ciclónica puede traer nuevas tragedias. Y que en Cuba, el huracán nunca es pasado. Es memoria viva, cicatriz abierta y, también, amenaza futura.