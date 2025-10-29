¿Qué aliados europeos de Washington apoyaron al régimen cubano en la ONU?

Vídeos relacionados:

La reciente votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la resolución que pide el fin del embargo estadounidense a Cuba dejó al descubierto una fractura diplomática en el bloque occidental.

Pese a los reiterados llamados de Washington a la solidaridad de sus socios en la defensa de Ucrania frente a la agresión rusa, buena parte de los países europeos —miembros de la Unión Europea y de la OTAN— votaron a favor de la resolución impulsada por La Habana, alineándose así con un régimen que mantiene vínculos militares, económicos y de inteligencia con Moscú.

El contraste no puede ser más elocuente. Mientras Europa reclama a Estados Unidos una implicación más decidida en la guerra de Ucrania y exige sanciones más duras contra Rusia, los mismos gobiernos que denuncian la expansión imperial del Kremlin avalaron con su voto a uno de sus aliados más antiguos y disciplinados: el régimen cubano.

Cuba no ha sido neutral en la invasión rusa. Desde 2022, ha respaldado abiertamente la narrativa de Moscú sobre el conflicto, votando sistemáticamente en la ONU contra las resoluciones de condena a la agresión de Putin.

Pero más grave aún: tanto el Departamento de Estado de Estados Unidos como la inteligencia militar ucraniana (GUR) han documentado la participación de miles de ciudadanos cubanos como mercenarios en las filas rusas, reclutados a través de una red que opera desde 2023 en territorio cubano, con la complacencia —o al menos la pasividad— de las autoridades de La Habana.

En septiembre de 2023, Ucrania advirtió que existía “una estructura organizada de reclutamiento” de cubanos para combatir en el Donbás, y que las autoridades cubanas no habían tomado medidas efectivas para impedirlo.

Meses después, medios internacionales confirmaron la autenticidad de contratos y testimonios de jóvenes cubanos alistados en el ejército ruso a cambio de salarios y promesas de residencia.

En 2024, el proyecto ucraniano ‘Quiero Vivir’ difundió listas con más de mil nombres y aseguró que el número real superaba los cinco mil. La Habana, en lugar de cooperar con Kiev o con Naciones Unidas para esclarecer el fenómeno, optó por negar su existencia y acusar a Washington de “campañas de desinformación”.

Resulta, por tanto, llamativo que varios aliados europeos de la OTAN —entre ellos Francia, España, Italia, Alemania o Bélgica— se hayan sumado al voto de condena al embargo, sin hacer mención alguna a la creciente complicidad del régimen cubano con la maquinaria bélica rusa.

Esta postura, que responde en parte a la tradición diplomática de la Unión Europea de rechazar las sanciones unilaterales, coloca a Europa en una posición ambigua frente a los principios que dice defender: la soberanía de los pueblos, la libertad política y los derechos humanos.

La contradicción es evidente. Europa sanciona a Moscú mientras premia a La Habana, uno de sus aliados más fieles.

Los gobiernos europeos justifican su voto apelando a argumentos humanitarios —el impacto del embargo sobre la población civil cubana—, pero ignoran el hecho de que el régimen cubano ha demostrado disponer de recursos financieros sustanciales.

Investigaciones recientes del Miami Herald revelaron que el conglomerado militar GAESA, controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias, acumula más de 18,000 millones de dólares en activos líquidos, mientras hospitales y escuelas en la isla languidecen sin recursos básicos.

Tampoco es un secreto que Cuba mantiene acuerdos estratégicos con Rusia, China e Irán, y que ha servido como plataforma de operaciones logísticas para Moscú en América Latina. En 2023, el arribo de buques de guerra rusos al puerto de La Habana simbolizó el retorno de la alianza militar que parecía dormida desde la Guerra Fría.

Aun así, los aliados de Washington en Europa prefirieron respaldar la narrativa del “bloqueo”, ignorando que Cuba comercia libremente con más de 70 países —incluidos varios miembros de la UE— y que importa anualmente cientos de millones de dólares en alimentos, maquinaria y medicamentos desde Estados Unidos bajo las excepciones legales del embargo.

El resultado de la votación de este año —165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones— fue el más desfavorable para La Habana en más de una década.

Sin embargo, el hecho de que los principales socios europeos de Estados Unidos hayan mantenido su voto tradicional a favor del régimen cubano muestra una desconexión preocupante entre el discurso europeo sobre la defensa de la democracia y su práctica diplomática.

Mientras Ucrania resiste bajo las bombas rusas y denuncia la presencia de mercenarios cubanos en el frente, las cancillerías europeas parecen mirar hacia otro lado, atrapadas entre la inercia diplomática y el temor a ser acusadas de “alineamiento automático” con Washington.

La votación de este año no solo mide la influencia de Cuba en el sistema internacional, sino también la coherencia moral de Occidente.

En tiempos en que Europa exige a Estados Unidos más compromiso en la defensa de Ucrania, resulta difícil explicar por qué tantos de sus gobiernos decidieron tender la mano al régimen aliado de Putin, responsable de la represión interna más dura en décadas y del envío de sus jóvenes a una guerra ajena.

Quizás la pregunta que debería plantearse Bruselas no es si el embargo funciona, sino si Europa sigue dispuesta a mirar a otro lado frente a los cómplices de Moscú.