Con Cuba a punto de ser azotada por un huracán categoría 5, Díaz-Canel hace propaganda política

Vídeos relacionados:

Mientras el huracán Melissa, de categoría 5, se aproxima con vientos de 295 km/h hacia el oriente de Cuba, el gobernante Miguel Díaz-Canel ha optado por convertir la inminente tragedia en un acto de propaganda política.

En lugar de centrarse exclusivamente en la emergencia nacional, el mandatario aprovechó sus redes sociales para hablar del bloqueo estadounidense y exaltar figuras históricas del castrismo, en medio del pánico y la evacuación masiva de cientos de miles de cubanos.

“Hoy Cuba centra sus esfuerzos en la preparación de las provincias orientales para enfrentar al peligroso huracán Melissa y la Asamblea General de Naciones Unidas debate la resolución para poner fin al bloqueo”, escribió el gobernante en su cuenta de X, comparando el ciclón con las sanciones de Estados Unidos: “Otro huracán que enfrentamos hace seis décadas”.

El mensaje fue acompañado de un mapa del Instituto de Meteorología (INSMET) que muestra la trayectoria del huracán directamente hacia las provincias de Santiago de Cuba, Granma, Holguín y Guantánamo, donde ya se han activado las fases de alarma y evacuación.

Según reportes oficiales, más de 650,000 personas han sido desplazadas en un contexto de apagones prolongados, escasez de alimentos, falta de combustible y hospitales sin recursos básicos.

Propaganda en medio del desastre

Díaz-Canel continuó con una retórica política que muchos cubanos calificaron de insensible. En otro mensaje, el mandatario evocó al comandante Camilo Cienfuegos en el aniversario de su desaparición física: “Símbolo eterno de lealtad, entrega y patriotismo... en todos los que batallan por una Cuba mejor”.

Lo más leído hoy:

Su esposa, Lis Cuesta, también intervino con un tono épico y propagandístico: “Melissa augura daños terribles, pero pese al criminal cerco de EE.UU., el Estado cohesiona a todo un país. Hoy Cuba se inspira en el Camilo”, escribió junto a una imagen del guerrillero con la frase “Todo el pueblo cubano es hoy un Camilo”.

Los mensajes desataron críticas dentro y fuera de la isla, donde muchos usuarios calificaron de “propaganda política” y “falta de sensibilidad” el uso de consignas revolucionarias en medio de un peligro inminente. “La gente necesita refugio, comida y electricidad, no discursos ni hashtags”, escribió un internauta desde Holguín.

Una isla bajo amenaza

El huracán Melissa tocó tierra este martes en el sur de Jamaica con vientos sostenidos de 295 km/h y una presión central de 892 milibares. Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, el sistema se desplazará hacia el oriente cubano durante la madrugada del miércoles, con alto potencial de daños catastróficos.

El director del NHC, Michael Brennan, advirtió que el fenómeno es “catastrófico y potencialmente mortal”, y que las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas enfrentarán lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra. Se esperan acumulados de hasta 500 milímetros de lluvia y marejadas de entre 8 y 12 pies (2,5 a 3,5 metros) en la costa suroriental.

Política antes que emergencia

Pese a las advertencias, el régimen cubano ha intentado aprovechar el contexto para reforzar su narrativa internacional contra Washington. Desde hace días, Bruno Rodríguez Parrilla, canciller de la isla, ha denunciado “presiones brutales” de Estados Unidos ante la inminente votación en la ONU sobre el embargo, prevista para el 29 de octubre, mientras el país se prepara para el impacto del ciclón.

El discurso oficial busca amalgamar ambos frentes, el desastre natural y la confrontación diplomática, en un solo relato de resistencia. Pero la estrategia ha sido recibida con escepticismo dentro de una población exhausta y cada vez más desconectada del lenguaje heroico del poder.

“¿Qué Estado fallido haría todo lo que hacemos?”, había dicho días atrás Díaz-Canel, en respuesta a las críticas sobre la falta de recursos y la improvisación en la gestión de emergencias. Sin embargo, los hechos desmienten la propaganda: comunidades sin refugios seguros, techos improvisados, colas por agua potable y hospitales saturados.

En las próximas horas, el oriente de Cuba enfrentará el impacto directo de uno de los huracanes más intensos del siglo, mientras el régimen aprovecha el caos para repetir su narrativa de resistencia. Una narrativa cada vez más desgastada ante una población que ya no teme al viento, sino a la desidia.