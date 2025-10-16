Joven pierde la vida luego de un hecho violento en el malecón de Cienfuegos

Vídeos relacionados:

Un joven identificado como Raídel falleció este miércoles en Cienfuegos tras las heridas sufridas durante un violento incidente ocurrido en el malecón de esa ciudad, uno de los lugares más concurridos de la urbe.

La información fue divulgada en Facebook por la página oficialista Las Cosas de Fernanda, que reportó que el suceso ocurrió en la madrugada del domingo 12 de octubre, cuando el joven fue hallado en estado crítico con una herida profunda en el cuello.

A pesar de los esfuerzos de los médicos del Hospital Provincial, Raídel falleció a las 2:00 a.m. del miércoles, confirmándose el caso como un delito de asesinato.

El hecho ha causado consternación entre los residentes locales, que describen el malecón como un espacio habitualmente tranquilo y de encuentro social.

El perfil vocero del régimen subrayó que se han detenido a posibles implicados mientras continúa la investigación para determinar las causas y los móviles detrás del ataque.

“Este trágico evento resalta la urgencia de abordar la seguridad de nuestros ciudadanos y de promover alternativas pacíficas para la resolución de diferencias”, publicó la página citada, que llamó a repudiar los actos de violencia y a garantizar que “hechos de esta magnitud no queden impunes”.

El mensaje concluyó con un sentido pésame a los familiares y amigos del joven fallecido.

Algunas versiones que circulan en las redes sociales sugieren que Raídel habría sido víctima de un asalto violento, presuntamente perpetrado por tres individuos en horas de la madrugada del domingo, quienes lo habrían agredido para robarle sus pertenencias, provocando heridas en el cuello y otras lesiones.

Estas versiones, que no han sido confirmadas oficialmente, también aseguran que los presuntos atacantes continuaban en libertad durante los primeros días tras el suceso.

En la sección de comentarios, decenas de usuarios lamentaron la muerte de Raídel y exigieron justicia.

Cecilia Parrado, quien dijo haberlo conocido, escribió: “Vuela alto, Raidel, tuve el placer de conocerte y sé que eras un buen muchacho. Que Dios te lleve a un lugar bien lindo, mis condolencias para su familia y que se haga justicia.”

Otros, como Yordank González, expresaron su dolor y enojo: “Era un muchacho tranquilo y muy bueno. Mis condolencias a su mamá Claribel, que está devastada. Le arrebataron de sus manos a su único hijo de solo 35 años. Hasta cuándo vamos a vivir así.”

Tamara Yrarragorri Delgado, una amiga cercana, escribió: “Epd, Raidelito. Siempre vivirás en nuestros corazones. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a un joven. Que los culpables sean condenados con todo el peso de la ley.”

También Magdiel Aarón Figueredo comentó: “EPD, hermano mío, Dios te tenga en su santa gloria.”

Y Sonia Rodríguez del Rey Romero despidió al joven con sencillez y cariño: “En paz descanse, mi amigo.”

La ciudad de Cienfuegos ha sido escenario de varios hechos violentos que han alarmado a la población.

Dos jóvenes perdieron la vida tras un altercado ocurrido en las inmediaciones del bar “El 24”, cuando una discusión con tres individuos en aparente estado de embriaguez terminó en una agresión mortal. Los agresores huyeron lo que ha generado malestar entre los vecinos y denuncias de inacción policial.

En otro caso, una madre de tres niñas fue asesinada frente a su hija de seis años en el Consejo Popular de Pastorita, Cienfuegos. El agresor, según versiones, era un reo fugado.

Este hecho puso de relieve la falta de mecanismos efectivos para la protección de las víctimas de violencia machista y provocó cuestionamientos sobre el lenguaje eufemístico utilizado por fuentes oficialistas al referirse al caso.

También se ha denunciado el acoso reiterado de adolescentes a ancianos en zonas céntricas de la ciudad, donde algunos estudiantes empujan e insultan a personas mayores durante las salidas escolares.

Vecinos han advertido que este tipo de conductas podría escalar y terminar en tragedias si no se toman medidas preventivas.

En otro suceso alarmante, un hombre armado con un cuchillo intentó irrumpir en una secundaria de Cienfuegos tras golpear a un estudiante. Gracias a la intervención del personal docente, se logró evitar una tragedia mayor.

El hecho causó preocupación entre las familias por la creciente inseguridad incluso en espacios escolares.

La percepción de inseguridad se ha intensificado también en zonas rurales, como en el municipio de Cruces, donde vecinos socorrieron a un hombre apuñalado en plena calle durante un apagón.

La falta de información oficial sobre el estado del agredido y el móvil del ataque ha generado temor en la comunidad.

