Melissa arrasa récords: Huracán más poderoso del año y entre los más intensos jamás registrados

El especialista Michael Ferragamo, reconocido historiador, analista de ciclones tropicales y colaborador de USA Today y Fox Weather, publicó una lista de los récords y marcas históricas alcanzadas por el huracán Melissa, que describió como un fenómeno “sin precedentes” en la actual temporada del Atlántico.
Ferragamo destacó en X que Melissa es el huracán más poderoso del año a nivel mundial y el tercer ciclón categoría 5 de la temporada 2025, algo que solo ha ocurrido dos veces en la historia.
Además, se convirtió en el 45 huracán categoría 5 registrado en la cuenca del Atlántico, con vientos máximos de 295 km/h (185 mph) y una presión mínima de 892 milibares, cifras que la colocan entre las tormentas más intensas documentadas desde 1935.
El analista precisó que Melissa es uno de los cuatro huracanes atlánticos que han alcanzado vientos sostenidos superiores a 185 mph, junto a Allen (1980), Dorian (2019), Wilma (2005) y Gilbert (1988), y que su intensidad la iguala con los históricos huracanes del Labor Day de 1935 y Wilma, en términos de presión mínima.
Añadió que las temporadas 2024 y 2025 se convierten en las primeras consecutivas en la historia del Atlántico en registrar un ciclón cuya presión cayó por debajo de los 900 milibares, otro hecho inédito en los registros modernos.
Ferragamo también mencionó que el ciclón marcó récords mundiales preliminares en parámetros técnicos, como el ojo más seco jamás registrado en un ciclón tropical (-2,25 °C) y la ráfaga de viento más rápida medida por dropsonda (252 mph), pendiente de confirmación por el Centro Nacional de Huracanes (NHC).
El huracán Melissa tocó tierra en Jamaica como el más fuerte en la historia de ese país y posteriormente golpeó con gran fuerza el oriente cubano, donde causó severas afectaciones en Santiago de Cuba, Granma, Holguín y Guantánamo.
Además, precisó que algunos de los datos aún están pendientes de confirmación y que nuevos récords podrían revelarse una vez que el NHC concluya su proceso de reanálisis.
Preguntas frecuentes sobre el huracán Melissa
¿Por qué el huracán Melissa es considerado uno de los más poderosos de la historia?
El huracán Melissa ha sido catalogado como uno de los más poderosos debido a sus vientos máximos de 295 km/h (185 mph) y una presión mínima de 892 milibares. Estas cifras lo colocan entre las tormentas más intensas documentadas desde 1935. Además, es el tercer ciclón de categoría 5 de la temporada 2025, un fenómeno que solo ha ocurrido dos veces en la historia.
¿Cuál ha sido el impacto del huracán Melissa en Jamaica y Cuba?
El huracán Melissa tocó tierra en Jamaica como el más fuerte de su historia y causó severas afectaciones en el oriente cubano, especialmente en las provincias de Santiago de Cuba, Granma, Holguín y Guantánamo. En Jamaica, el ciclón provocó vientos catastróficos, inundaciones repentinas y marejadas ciclónicas, mientras que en Cuba se esperan lluvias torrenciales, vientos destructivos y marejadas de hasta cuatro metros.
¿Qué récords ha establecido el huracán Melissa?
Melissa ha establecido varios récords, incluyendo ser el huracán más poderoso del año a nivel mundial y uno de los cuatro huracanes atlánticos que han alcanzado vientos sostenidos superiores a 185 mph. También marcó récords mundiales preliminares en parámetros técnicos como el ojo más seco jamás registrado y la ráfaga de viento más rápida medida por dropsonda, pendiente de confirmación.
¿Qué medidas deben tomar las personas en Cuba ante el impacto del huracán Melissa?
Las autoridades cubanas han exhortado a la población a permanecer en refugios seguros y no salir durante el paso del ciclón. Se recomienda evitar acercarse a zonas costeras o cursos de agua debido a las marejadas ciclónicas y seguir las indicaciones de la Defensa Civil para proteger la vida y los bienes.
