Melissa arrasa récords: Huracán más poderoso del año y entre los más intensos jamás registrados

El especialista Michael Ferragamo, reconocido historiador, analista de ciclones tropicales y colaborador de USA Today y Fox Weather, publicó una lista de los récords y marcas históricas alcanzadas por el huracán Melissa, que describió como un fenómeno “sin precedentes” en la actual temporada del Atlántico.

Ferragamo destacó en X que Melissa es el huracán más poderoso del año a nivel mundial y el tercer ciclón categoría 5 de la temporada 2025, algo que solo ha ocurrido dos veces en la historia.

Además, se convirtió en el 45 huracán categoría 5 registrado en la cuenca del Atlántico, con vientos máximos de 295 km/h (185 mph) y una presión mínima de 892 milibares, cifras que la colocan entre las tormentas más intensas documentadas desde 1935.

El analista precisó que Melissa es uno de los cuatro huracanes atlánticos que han alcanzado vientos sostenidos superiores a 185 mph, junto a Allen (1980), Dorian (2019), Wilma (2005) y Gilbert (1988), y que su intensidad la iguala con los históricos huracanes del Labor Day de 1935 y Wilma, en términos de presión mínima.

Añadió que las temporadas 2024 y 2025 se convierten en las primeras consecutivas en la historia del Atlántico en registrar un ciclón cuya presión cayó por debajo de los 900 milibares, otro hecho inédito en los registros modernos.

Ferragamo también mencionó que el ciclón marcó récords mundiales preliminares en parámetros técnicos, como el ojo más seco jamás registrado en un ciclón tropical (-2,25 °C) y la ráfaga de viento más rápida medida por dropsonda (252 mph), pendiente de confirmación por el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

El huracán Melissa tocó tierra en Jamaica como el más fuerte en la historia de ese país y posteriormente golpeó con gran fuerza el oriente cubano, donde causó severas afectaciones en Santiago de Cuba, Granma, Holguín y Guantánamo.

Además, precisó que algunos de los datos aún están pendientes de confirmación y que nuevos récords podrían revelarse una vez que el NHC concluya su proceso de reanálisis.